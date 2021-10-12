ГОРНЯК22 12.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Крупный алтайский завод вакцинировал более 80% рабочих

Горняк22
5 часов Ago

«Кучуксульфат» завершил прививочную кампанию. На предприятии вакцинировали от коронавируса 82% от общего числа работников, сообщили в пресс-службе краевого минпромэнерго.

ОАО «Кучуксульфат». alt-prom.ru

Прививки на предприятии начали ставить еще в марте. Вакцинацию организовали в заводском здравпункте, где работает закрепленный за организацией медицинский работник Степоноозерской районной больницы.

Кроме вакцины от коронавируса, сотрудников прививают и от гриппа. Пока вакцинировали 16% всего коллектива.

«Обусловлено это тем, что прививочная кампания только набирает обороты и не у всех привитых от COVID-19 прошел рекомендованный Роспотребнадзором и Минздравом срок (не менее месяца). Привить сотрудников от гриппа предприятие планирует за месяц, до начала сезонной циркуляции вируса», — сообщили в ведомстве.

Ранее своих работников активно прививал от коронавируса завод «Ротор». Выездную вакцинацию там устраивали каждые три недели.

Алтапресс

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