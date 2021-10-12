Алтапресс: По следам президента. Какие «маршруты Путина» предлагают на Алтае и в других регионах России

Ростуризм разработает с туроператорами маршрут по сибирским регионам, где любит отдыхать Владимир Путин. Altapress.ru разбирается, какие путевки уже были доступны до этого и куда сейчас можно отправиться.

Владимир Путин на рыбалке. wikimedia.org

Алтайский край. Сплав по Чарышу

В 2000 году Владимир Путин вместе с дочерьми совершил первый в своей жизни сплав — по реке Чарыш. Длился он два с половиной часа, во время которых было преодолено несколько порогов второй категории сложности. Также президент совершил конный поход — затем животное по кличке Толстый, как ни странно, переименовали в Президента.

Копытный Президент после этой поездки был очень популярным у туристов — все хотели прокатиться именно на нем.

Что предлагают

Коня Президента в своих программах использовала барнаульская турфирма «Плот», которая, по словам ее владельца, организовывала сплавы по Чарышу еще с 1991 года. Сейчас фирма планирует возрождать маршрут.

Агротуризм. Чарышское. Чарыш. Ирина Пергаева.

Туроператор «Сибирь-Профи» этим летом предлагал четырехдневный маршрут «Рафтинг как у президента». Все это время туристы живут в палатках и готовят на костре, слушают игру на гитаре и, конечно, сплавляются по Чарышу. Стоимость — от 15,5 тыс. рублей.

Владельцы усадьбы «Теремок» в селе Чарышское тоже организуют сплавы по «президентскому маршруту». Так, за 6−7 часовую поездку можно было отдать 12 тыс. рублей за группу из 10 человек, а за 3−4 часа — 10 тыс. рублей. Усадьба Хорошевских и многие другие зеленые дома устраивают конные прогулки и походы.

О других прелестях агротуризма altapress.ru готовил репортаж здесь.

Чарышское. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева. Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой. Ирина Пергаева.

Республика Алтай. Восстановление энергетики

В 2015 году действующий президент России вместе с экс-президентом Италии Сильвио Берлускони рыбачил, гулял по берегу Катуни и пробовал алтайскую национальную кухню. Как отмечали различные источники, останавливались лидеры в резиденции в Онгудайском районе.

Будучи премьер-министром, в 2010 году, Владимир Путин отдыхал в Республике Алтай, расположившись в туристическом комплексе «Марьин остров» в Чемальском районе.

Что предлагают

Сейчас в «Марьином острове» устраивают рыболовные и охотничьи туры, сплавы, конные прогулки к Емурлинскому водопаду и Каракольским озерам, автомобильные экскурсии к значимым природным местам, походы на ферму маралов — и чего только еще не предлагают. Даже пройти природную программу «Восстановление энергетики».

Горный Алтай. Горы. CC0

«Онгудай-Тревел» предлагает туры с зимней рыбалкой. Четырехдневная ловля окуня на озере Теньгинском обойдется в 13,5 тыс. на человека. Рыбалка на хариуса в Катуни за те же четыре дня обойдется в 15 тыс. рублей на человека.

Есть осенний недельный тур за тайменем на Катуни — 19,5 тыс. рублей на человека.

Посмотреть на алтайские красоты и попробовать национальные блюда предлагает «Тулуу Алтай» в недельном гастрономическом туре. Стоит это удовольствие 69,1 тыс. рублей.

Четырехдневный зимний конный тур «Урочище Суйгона» даст провести время среди заснеженных елок, гор и сверкающих на солнце озер. В рамках программы предусмотрен пикник под пихтами и катание с гор на сноутюбах. Стоимость тура на одного человека — 30 тыс. рублей.

В Алтайском биосферном заповеднике сфотографировали маралов. altzapovednik.ru Маралы. Анна Зайкова

Республика Тыва. Енисей и национальные танцы

В этой республике президент традиционно проводит несколько дней в конце лета или осени. В Тыве в 2007 году Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу и князем Монако Альбером II совершили 48-километровый сплав по Енисею. К верховью реки их доставили на вертолете. Также они ловили рыбу и смотрели выступление национального тувинского коллектива.

А в 2017 году в Тыве президент рыбачил. Его фотографии с голым торсом на фоне диких красот быстро разлетелись по всему миру, а липецкий депутат написал на «фотомодель» жалобу — за то, что был без спасательного жилета.

Что предлагают

Сообщество туроператоров «Большая страна» предлагает этнотур по «Великому Саянскому кольцу» — в Тыву, Красноярский край и Хакасию. Здесь можно познакомиться с бытом сибиряков прошлых столетий, узнать все о шаманизме, попробовать национальную кухню и полюбоваться красотами трех регионов. Все это — за 10 дней и всего «каких-то» 97 тыс. рублей.

За 90 тыс. рублей можно отправиться в девятидневный рыболовный тур на тувинское озеро Кара-Холь. А сплавы по Енисею (может быть, и не 48-километровые) организует туроператор «ТоджаТур».

Владимир Путин на рыбалке на Енисее во время сибирского турне с князем Монако Альбером II и экологический поход в Туве. 2007 год. опубликовано на topnonoje.ru Республика Тыва. khural.org Отдых в Туве Путина с князем Монако, 2007 год. kremlin.ru

Если хочется чего-то больше, чем речка и удочка, то, может, стоит отправиться в тур «Драгоценности Тывы». Он собрал в себе девять объектов культурного наследия республики, девять реалий культуры и девять природных памятников. Во время тура можно будет увидеть и оленные камни, и каменных баб, а также скифские, гунно-сарматские и тюркские курганы, стелы с руническими письменами и многое другое.

Не обойдется и без горлового пения, национальной борьбы хуреш и ночевки в юрте. Этот тур для любителей кочевой культуры обойдется в 67 тыс. рублей с человека. Продолжительность — 9 дней.

Республика Хакасия. Тайга , квашенная капуста и мостик любви

Весной 2021 года президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу отдохнули в заснеженной тайге в окружении ручейков и валежника, лакомясь квашенной капустой и чаем.

Удалось руководителям и покататься на вездеходах, и посетить мастерскую для работ по дереву главы Минобороны. Сергей Шойгу показал гостю, как собирает деревянные композиции, и похвастался готовыми.

Путин и Шойгу в тайге. kremlin.ru Путин и Шойгу в тайге. kremlin.ru Путин и Шойгу в тайге. kremlin.ru

Вероятнее всего, это была Хакасия. Местный сайт 19rus.info писал, что накануне в аэропорт Абакана прибыл правительственный борт «Ил-96».

Что предлагают

Попасть в мастерскую Сергея Шойгу, скорее всего, не получится, но если очень хочется посмотреть на деревянные поделки, можно отправиться в Таштыпский краеведческий музей.

А теперь серьезно. Побывать в хакаской тайге можно во время зимнего тура. В программе — любование вершинами Западного Саяна, таежная кухня (наверняка с квашенной капустой), плотина Саяно-Шушенской ГЭС и подвесной мостик любви. Продолжительность — 5 дней. Стоимость — от 34, 5 тыс. рублей.

Можно отправиться и в совсем дикие заповедные места. Тур «Заповедники Сибири: Саянские тропы» проходит почти по всем кластером заповедника «Хакасский», не задевая тот, где живет знаменитая на весь мир отшельница Агафья Лыкова.

Студенты-туристы из АлтГУ совершили потрясающий поход по горам Алтая и Хакасии. Турклуб АлтГУ, Андрей Дудник. Студенты-туристы из АлтГУ совершили потрясающий поход по горам Алтая и Хакасии. Турклуб АлтГУ, Андрей Дудник. Енисей, Хакасия. r-19.ru

Ночевать участники тура будут в теплых хакасских юртах. На обратном пути организаторы завезут их в тишь Саяно-Шушенского заповедника и прокатят на теплоходе по водохранилищу.

Продолжительность этого тура — 10 дней. Стоимость — от 177 тыс. рублей.

Алтапресс