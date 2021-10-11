Алтапресс: 300 против 30: за сутки на Алтае ковидом заболело в десять раз больше, чем выздоровело

В Алтайском крае, по данным на 10 октября, зарегистрировали 300 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. CC0

Всего в крае инфицированных — 80 434 (в том числе 5 952 ребенка). Выздоровели — 59 951 пациент, из них за прошедшие сутки — 30.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 279 человек.

«Кроме этого, 456 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 236 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуты 4163 койки, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ — 336. Резервных коек — 428», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 632, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 253.

За весь период наблюдений скончались 5 692 человека с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (11 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 397 человек (по иным причинам — 1 295).

По данным оперштаба на 10 октября: прививается 709 096 человек (получили первую вакцину — 39 065, полностью вакцинированы — 663 067), повторно вакцинировались — 6 964.

Ранее глава алтайского минздрава Дмитрий Попов вакцинировался против гриппа, чтобы снизить риски наложения одновременно двух заболеваний — гриппа и COVID-19.

Новые случаи

Барнаул — 96, Бийск и Рубцовск — по 25, Алейск — 16, Заринск — 13, Славгород — 8, Шипуновский район — 7, Первомайский и Целинный районы — по 6, Новоалтайск, Зональный, Ключевский, Курьинский и Топчихинский районы — по 5, Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Калманский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Рубцовский, Усть-Калманский и Усть-Пристанский районы — по 4, Бийский, Краснощековский, Кулундинский, Павловский и Солтонский районы — по 3, Ельцовский, Заринский, Змеиногорский, Красногорский, Михайловский, Тальменский и Троицкий районы — по 2, Бурлинский, Волчихинский, Каменский, Новичихинский, Табунский, Угловский, Хабарский и Шелаболихинский районы — по 1.

Алтапресс