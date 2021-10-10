ГОРНЯК22 10.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: На Алтае закрыли авиаперевозки по местным маршрутам

Горняк22
13 часов Ago

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») и ее дочерняя компания «Аэросервис» приостановили перевозки пассажиров внутри Республики Алтай, Забайкальского края и Томской области, пишет РБК.

В аэропорту Горно-Алтайска. altai-republic.ru

По словам основного владельца перевозчика Андрея Богданова, это произошло из-за новых требований безопасности, которые предъявили малым аэропортам.

Например, необходимо было к октябрю 2021 года установить специальные ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить площадку интернетом, набрать штат групп быстрого реагирования и так далее.

Администрации регионов были заранее уведомлены. Представитель министерства регионального развития Республики Алтай подтвердил остановку полетов.

Самолет авиакомпании «СиЛА» в Республике Алтай.1 Самолет авиакомпании «СиЛА» в Республике Алтай. altai-republic.ru

Население районов восприняло новость о прекращении полетов «крайне негативно», отметил гендиректор горно-алтайского аэропорта Сергей Круглов.

В частности из-за того, что сейчас начинается осенне-зимний сезон, когда на перевалах снег и гололед, проехать на автомобильном транспорте по ним невозможно.

«СиЛА» летала три раза в неделю из Горно-Алтайска в труднодоступные и отдаленные села Кош-Агач и Усть-Коксу.

Ранее после 10-летнего перерыва возобновились полеты из Барнаула в Норильск.

Алтапресс

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