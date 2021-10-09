ГОРНЯК22 09.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Женщину в Алтайском крае насмерть придавило рухнувшим потолком

Горняк22
9 часов Ago

В Тальменке на 53-летнюю женщину обрушились потолочные перекрытия в аварийном доме.

Пострадавший от пожара дом в Тальменке. altai-krai.sledcom.ru

Известно, что весной в четырехквартирном доме произошел пожар, сгорела крыша. Вечером 8 октября потолок не выдержал и обрушился.

Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уже проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

Пострадавший от пожара дом в Тальменке.1 Пострадавший от пожара дом в Тальменке. altai-krai.sledcom.ru

Также проверку проводит прокуратура Тальменского района. Будет дана оценка действиям должностных лиц по оказанию помощи гражданам после пожара, переселению их из аварийного жилья.

Алтапресс

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