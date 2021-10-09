Алтапресс: Женщину в Алтайском крае насмерть придавило рухнувшим потолком
В Тальменке на 53-летнюю женщину обрушились потолочные перекрытия в аварийном доме.
Пострадавший от пожара дом в Тальменке. altai-krai.sledcom.ru
Известно, что весной в четырехквартирном доме произошел пожар, сгорела крыша. Вечером 8 октября потолок не выдержал и обрушился.
Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уже проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.
Пострадавший от пожара дом в Тальменке. altai-krai.sledcom.ru
Также проверку проводит прокуратура Тальменского района. Будет дана оценка действиям должностных лиц по оказанию помощи гражданам после пожара, переселению их из аварийного жилья.