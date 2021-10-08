Алтапресс: АКЗС версии 8.0. Как поменялся алтайский парламент
Восьмой созыв Алтайского краевого Заксобрания официально сформировался и приступил к работе. 7 октября в парламентском центре прошла первая сессия, на которой решили основные организационные вопросы. Что поменялось в АКЗС — в репортаже altapress.ru.
Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.
До избрания председателя АКЗС сессию вел Александр Лазарев, старейший депутат созыва. В зале присутствовало 66 народных избранников. Всего в АКЗС 68 депутатов.
При этом 27 переизбраны из прошлого состава: в наибольшей степени сохранили состав фракции «Справедливая Россия — За правду» и «Единая Россия», а сильнее всех обновилась КПРФ.
С напутствием к парламентариям обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он напомнил, что избиратели ждут от депутатов выполнения предвыборных обещаний.
Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.
«Я очень рад, что выборы прошли на прозрачной основе, демократично, с соблюдением всех требований действующего законодательства. Думаю, что наш региональный парламент, безусловно, будет тем местом, где непосредственно обсуждаются самые острые вопросы и принимаются решения по самым важным ситуациям, вопросам нашей жизни и развития всего края», — сказал он.
Томенко пожелал новому созыву созидательной, продуктивной и конструктивной работы, «таких дискуссий, в которых действительно выявляется истина».
Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.
Он заявил, что исполнительная власть готова продолжать прорабатывать, обсуждать, решать самые сложные вопросы совместно с АКЗС.
Согласно регламенту, сначала парламентарии сформировали состав мандатной комиссии, признали полномочия нового созыва. После этого они утвердили структуру АКЗС, зарегистрировали пять фракций («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Коммунисты России») и приступили к процедуре избрания спикера, его заместителей, утверждению составов комитетов.
На пост председателя АКЗС были два претендента: секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат от «ЕР» Александр Романенко и избранный по округу № 28 коммунист Юрий Кропотин.
Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Юрий Кропотин. Анна Зайкова/altapress.ru.
После выступлений кандидатов депутаты подискутировали. Представители КПРФ активно агитировали проголосовать за товарища Кропотина и, по всей видимости, обиделись на высказывание главы фракции «ЕР» Сергея Приба. Он упомянул опыт работы коммуниста-предпринимателя.
«Это как человеку, хорошо управляющему автомобилем, но ни разу не садившемся за штурвал самолета, предложить управление космическим кораблем. Я бы в таком корабле не хотел полететь», — сказал Приб.
Разгоряченные спорами, которые уже не касались темы, депутаты отправились голосовать. Для этого были организованы кабинки для голосования, выданы специальные бюллетени.
Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.
В итоге по результатам таких выборов председателем стал Александр Романенко. За него отдали 41 голос.
За Юрия Кропотина проголосовали 25 человек.
Романенко занял привычное место в президиуме и поблагодарил за оказанное доверие. Это уже вторая пятилетка под его председательством.
Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.
«Необходимо продолжать начатую большую работу. У нас теперь пять политических партий, у каждой свои интересы, но мы должны работать во благо Алтайского края и принимать законы, которые исполнимы и направлены на развитие региона», — отметил Александр Романенко.
Он не исключил, что будут дискуссии, причем «довольно жесткие», возможны и популистские выступления с лоббированием определенных интересов.
Романенко выразил надежду, что коллеги все же будут относиться друг к другу с уважением и руководствоваться интересами одной «партии» — жителей Алтайского края.
Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Денис Голобородько. Анна Зайкова/altapress.ru.
В восьмом созыве у председателя два заместителя вместо одного. Вице-спикерами по результатам тайного голосования стали руководитель исполкома реготделения «Единой России», депутат прошлого и текущего созывов Денис Голобородько, а также вышеупомянутый Юрий Кропотин.
Число постоянных комитетов увеличилось до девяти. Депутат Андрей Кривов (КПРФ) выступил против упразднения комитета по местному самоуправлению и попросил вернуться к вопросу о создании самостоятельного комитета. Его предложение не поддержали.
Приводим итоговый список комитетов с их председателями:
- по правовой политике и местному самоуправлению — Денис Голобородько («Единая Россия»),
- по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям — Антон Васильев («Единая Россия»),
- по промышленности, предпринимательству и туризму — Владимир Семенов (ЛДПР),
- по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи — Игорь Панарин («Единая Россия»),
- по аграрной политике, природопользованию и экологии — Сергей Серов («Единая Россия»),
- по здравоохранению — Владимир Лещенко («Единая Россия»),
- по социальной защите и занятости населения — Ирина Солнцева («Единая Россия»),
- по образованию и науке — Александр Молотов («Справедливая Россия — За правду»),
- по спорту, культуре и молодежной политике — Татьяна Ильюченко («Единая Россия»).
Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.
Председатель АКЗС объяснил: новая разбивка на комитеты во многом повторяет структуру правительства Алтайского края. Значит, «параллельным» ведомствам из разных ветвей власти станет проще работать друг с другом.
Парламентарии решили также несколько дополнительных вопросов. Например, внесли изменения в закон «Об Алтайском краевом Законодательном Собрании», увеличив с 14 до 18 число депутатов, осуществляющих деятельность на профессиональной постоянной основе.
Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.
Также путем голосования депутаты наделили своего коллегу Виктора Зобнева полномочиями сенатора Совета федерации от АКЗС.
В ходе открытого голосования кандидатуру Зобнева поддержали 43 депутата, 23 — воздержались.
«Постараюсь быть для вас открытым, и, вне зависимости от партийной принадлежности, быть полезным», — отметил он.
Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Виктор Зобнев (слева) жмет руку Сергею Серову. Анна Зайкова/altapress.ru.
Полномочия сенатора начнут действовать со дня вступления в силу решения АКЗС. Одновременно с этим прекращаются полномочия прежнего сенатора от Заксобрания Сергея Белоусова. Он представлял краевой парламент в Совфеде с 2008 года.
Александр Романенко поздравил сенатора Зобнева и пригласил его на следующую сессию, которая состоится 28 октября.
Факты о новом созыве
- В нынешнем созыве ровно четверть депутатов (17) — женщины. В предыдущем созыве представительниц прекрасного пола было 10.
- Самому молодому депутату, Александру Волобуеву (КПРФ), — 21 год.
- Средний возраст депутатов восьмого созыва — 47 лет (седьмого созыва — 45 лет).
- 86% депутатов имеют высшее образование.