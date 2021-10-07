Алтапресс: Число заболевших ковидом в Барнауле приближается к «июльскому рекорду»

В Алтайском крае, по данным на 6 октября, зарегистрировали 275 новых случаев заболевания коронавирусом и 29 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. CC0

В Барнауле за сутки зафиксировали 84 новых заражения. Для сравнения, 26 июля зарегистрировали 100 заболевших — тогда глава города Вячеслав Франк поручил усилить меры, чтобы вирус не добрался до всех, а после показатель снизился и держался на уровне 60, однако в сентябре начал постепенно расти.

Всего в крае инфицированных — 79 277 (в том числе 5 842 ребенка). Выздоровели — 59 769 пациентов, из них за прошедшие сутки — 24.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 131 человек.

«Кроме этого, 471 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 270 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуты 4102 койки, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ — 331. Резервных коек — 500», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 583, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 242.

За весь период наблюдений скончались 5 587 человек с ковидом: из них 29 — за прошедшие сутки (26 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 325 человек (по иным причинам — 1 262).

По данным оперштаба на 6 октября: прививается 697 544 человека (получили первую вакцину — 38 091, полностью вакцинированы — 653 867), повторно вакцинировались — 5 586.

Ранее сообщали, что в Барнауле поменяют систему реанимации и доставки тяжелых пациентов из районов, чтобы снизить смертность.

Новые случаи

Барнаул — 84, Рубцовск — 28, Бийск — 27, Славгород — 13, Алейск — 12, Камень на Оби — 11, Заринск и Калманский район — по 8, Красногорский и Тюменцевский районы — по 6, Новоалтайск, Алтайский и Бийский районы — по 5, Егорьевский и Зональный районы — по 4, Крутихинский и Шипуновский районы — по 3, Благовещенский, Бурлинский, Ключевский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский, Хабарский и Шелаболихинский районы — по 2, Баевский, Волчихинский, Завьяловский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Солтонский, Суетский, Табунский, Усть-Пристанский, Целинный районы — по 1.

Алтапресс