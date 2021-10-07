Алтапресс: Тихой сапой. «Барнаулкапстрой» пожаловался суду на сложности с деньгами и снизил штраф за «Клевер-парк»

Компания «Барнаулкапстрой» добилась в суде снижения штрафа за нарушение порядка консервации объектов жилого комплекса «Клевер-парк» на ул. Советской Армии, 83 и 83-а. За недостроенную высотку, возведение которой остановилось на стадии котлована, муниципальному девелоперу снизили санкции вдвое. За него застройщику предстоит выложить 50 тыс. рублей. Штраф за второй объект остался прежним — 100 тыс. рублей.

Вокруг строительной площадки ЖК "Клевер-парк". Дмитрий Лямзин.

Штрафные санкции

Административное наказание на «Барнаулкапстрой» наложила краевая Инспекция по строительному и жилищному надзору в конце мая этого года. В ходе внеплановой выездной проверки сотрудники ведомства выяснили: при возведении домов на ул. Советской Армии девелопер допустил ряд нарушений.

Застройщик не провел консервацию объектов после того, как работы на них остановились. Согласно законодательству, он должен был это сделать спустя полгода после того, как стройка «заглохла».

Справка

Сотрудники Жилинспекции установили, что «Барнаулкапстрой» нарушил требования Градостроительного кодекса (ст. 52, 53), Положения о проведении контроля при возведении объектов капитального строительства (п. 2, 3, 6), Постановления Правительства России от 30 сентября 2011 года («Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства»).

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Дольщики жилого комплекса на протяжении нескольких месяцев пытались «достучаться» до БКС и краевой Инспекции по строительному и жилищному надзору. Они требовали законсервировать недострой, чтобы остановить возможные разрушения.

Минимальное наказание

Сложившаяся ситуация стала поводом для обращения дольщиков в Следком. Параллельно они написали заявления на имя губернатора Виктора Томенко, мэра Барнаула Вячеслава Франка и гендиректора БКС Сергея Шумова.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Об этом стало известно в середине мая 2021 года. А уже в конце месяца Жилинспекция все же выписала постановление об административном наказании за нарушение «Барнаулкапстроем» требований технических регламентов (ч. 1 ст. 9.4 Кодекса РФ об административных нарушениях). Для юридических лиц штраф варьирует от 100 до 300 тыс. рублей.

Застройщику назначили минимальный штраф. БКС не согласился с решением ведомства. Сумма в 200 тыс. рублей за два объекта недостроенного «Клевер-парка» показалась девелоперу чрезмерной, о чем он и заявил Арбитражному суду.

«Барнаулкапстрой» не согласен

По мнению истца, «вменяемое правонарушение не повлекло причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей». Более того, по его словам (это отражено в материалах дела — прим. Ред.), из-за нестабильности в экономике, роста цен на стройматериалы и т. д. компания «испытывает затруднительное финансовое положение, и имеет большой размер задолженности перед третьими лицами, в том числе и участниками долевого строительства».

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Вдобавок, учредителем компании является администрация Барнаула, следовательно, назначение штрафа «повлечет за собой уменьшение доходной части бюджета города».

«Заявитель полагает, что наказание не должно носить карательный характер и превратиться из меры воздействия в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права собственности», — сказано решении суда.

Разные решения для одного ЖК

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Отметим, что дело по каждому из двух объектов жилого комплекса рассматривалось отдельно и разными судьями. Их решения оказались диаметрально противоположными.

Судья Виктория Синцова, судя по всему, вошла в положение застройщика и вынесла решение в его пользу, обязав уменьшить штраф до 50 тыс. рублей.

Судья Денис Музюкин отказал истцу в удовлетворении иска и не стал менять постановление Жилинспекции о назначении 100 тыс. рублей штрафа. Служитель Фемиды не посчитал приведенные представителем БКС аргументы достаточными для снижения суммы ниже минимума.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

«Имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица само по себе в отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения, не может служить основанием для назначения административного наказания ниже низшего предела», — отмечено в материалах дела.

На решение судьи Музюкина «Барнаулкапстрой» подал апелляцию в Седьмой арбитражный апелляционный суд. Ее приняли в производство. Неделю назад все участники процесса должны были предоставить в суд все необходимые документы.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

К слову, в середине июля этого года БКС провел аукцион на проведение работ по инженерно-техническому обследованию конструкций объектов ЖК «Клевер-парк» на предмет возможности дальнейшей эксплуатации. Торги выиграла компания «ГеоПроектСтройАлтай». О результатах пока ничего не известно.

Ранее altapress.ru сообщал об очередном заседании рабочей группы по завершению другого проблемного объекта «Барнаулкапстроя» — ЖК «Парковый». На нем замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров заявил, что власти города не допустят ухудшения ситуации.

Тем временем, в конце ноября этого года был проведен еще один аукцион. На этот раз разыгрывалось право на возведение 1, 2, 4, 5 очередей и подземной автостоянки «Паркового». Цена контракта — 300,67 млн рублей. Но он не состоялся из-за отсутствия заявок.

Алтапресс