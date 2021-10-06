ГОРНЯК22 07.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Путин надеется, что не заболеет ковидом

Горняк22
19 часов Ago

Президент России Владимир Путин рассказал, что заболевший коронавирусом человек в его окружении перенес инфекцию бессимптомно, лишь два дня температурил. Об этом пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин. kremlin.ru

«Я общался с инфицированными людьми, заболевшими сотрудниками, слава богу, пронесло, что называется. Я не заболел, пока во всяком случае, и я надеюсь, что этого не случится, но я так понимаю, что „Спутник“ сыграл свою роль», — сказал Путин на совещании правительством.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что прививка сыграла свою роль.

«И я думаю, что это главное, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высокий. Я об этом хорошо помню», — цитирует Попову ТАСС.

Глава государства отметил важность ревакцинации: «Нельзя пропустить этот момент, иначе ситуация может сложиться так, как в моем окружении. Своевременно не сделали очередную прививку, и результат».

5 октября Путин вышел из режима самоизоляции, в котором работал с 14 сентября.

Алтапресс

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ГОРНЯК22 07.10.2021

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении жителя города Славгорода в покушении на убийство по найму бывшей жены — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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