ГОРНЯК22 07.10.2021
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Алтапресс: Что такое осень. Фоторепортаж с промозглых улиц Барнаула

Горняк22
19 часов Ago

Барнаул, как, впрочем, и весь Алтайский край, уже вторую неделю живет в условиях диктата промозглой и хмурой погоды. День ото дня в городе идет то дождь, то мокрый снег.

Осенний Барнаул. Анна Зайкова/altapress.ru

В эти пасмурные дни фотокорреспондент altapress.ru прогулялась по улицам краевой столицы и запечатлела суровое обаяние сибирской осени.

При этом оказалось, что тучи на небе портят настроение далеко не всем горожанам.

Как выглядит город, окутанный осенним шармом — в фоторепортаже altapress.ru.

Алтапресс

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