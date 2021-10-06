Алтапресс: Сложное и врожденное. Алтайские врачи рассказали о маленьких пациентах с большими урологическими проблемами

9-летяя Алина попала в стационар Центра охраны материнства и детства прямо в День защиты детей. Ей диагностировали удвоение почки и большие проблемы с мочеиспусканием. Врачи констатируют, что детских урологических проблем становится больше. Почему важно исправлять проблемы в детстве, от чего и как лечат маленьких пациентов, рассказали специалисты.

Подросток, мальчик. Открытые источники в Интернете (СС0)

Деликатная проблема

Алине и ее маме пришлось долго ходить из поликлиники в поликлинику, диагностика была сложной. Врачи прописывали таблетки и назначали физиолечение, но это не помогало. Адекватную помощь ребенок получил только в Центре охраны материнства и детства.

Как выяснилось, с самого рождения у девочки было недержание мочи, у грудного ребенка это никто не заметил, но в детском саду проблема встала в полный рост. С возрастом появился характерный запах мочи, приходилось ходить в памперсах.

Алина не могла носить яркую одежду, ужасно стеснялась, редко посещала школу. Завести подруг тоже было проблемой.

«Мы обнаружили удвоение почки, а также эктопию мочеточника. Проще говоря, мочеточник впадает во влагалище, которое не может удерживать мочу, — рассказал заместитель главного врача по хирургии Юрий Тен. — И это не какая-то капля, а почти стакан в день. Такое нельзя скрыть от окружающих».

Отделение урологии. Центр охраны материнства и детства.

Очень редкая патология, с которой большинство врачей не сталкивались, затруднила диагностику. Но теперь после операции Алина полностью здорова. Она признается, что швы и катетеры — это было очень больно, но зато сейчас она может носить какую угодно одежду и заниматься спортом — волейболом, танцами, плаванием и теннисом.

Удвоение почки описано еще в 1927 году. Сейчас таких патологий становится все больше. Врачи Центра охраны материнства и детства провели уже больше 200 операций. Эта патология врожденная. У человека есть нормальная почка, а сверху еще одна небольшая со своим мочеточником. Юрий Тен говорит, что она возникает буквально на первых неделях беременности. Причины разные — алкоголизм родителей, радиационные облучения, вирусные заболевания и другие неблагоприятные факторы.

Факт

Согласно приказам Минздрава, каждый ребенок должен быть осмотрен урологом-андрологом или гинекологом в возрасте трех лет, затем перед школой, в 6−7 лет, в 14 и далее ежегодно до 17 лет включительно.

Отделение урологии. Центр охраны материнства и детства.

Камни и боли

Главный детский уролог края и заведующий урологическим отделением Центра Александр Киптилов рассказал, что помимо двойных или подковообразных почек часто встречаются водянки яичков, паховые грыжи, крипторхизм (отсутствие одного или двух яичек в мошонке).

В последнее время стали больше выявлять так называемую детрузорно-сфинктерную диссинергию — нескоординированную работу мочевого пузыря. Это патология, которая вызывает прерывистое и болезненное мочеиспускание.

Среди медведей и людей. Как несколько миллионов рублей и принципиальность главврача делают алтайскую больницу в отдаленном районе образцовой Здоровье

Причиной тому в первую очередь называют поражения неврологического характера: нарушение проводящих путей в участке спинного мозга, грыжи, остеохондроз, мультисистемную атрофию и рассеянный склероз.

Патология сложная и требует взаимодействия нескольких врачей — педиатра, уролога, невролога, физиотерапевта. Большинство докторов не могут выявить это заболевание, поскольку оно удачно маскируется под обычный воспалительный процесс.

Гипоспадии также часты. Это когда половой член искривлен, а уретра открывается не на вершине головки, а ниже, иногда она располагается и вовсе возле анального отверстия. Такой мальчик не может стать мужчиной и отцом — сперматозоиды просто не ходят до нужного места.

По словам Юрия Тена, в регионе такая патология встречается примерно в полтора раз чаще, чем в соседних. Ее успешно оперируют — делают пластику уретры.

Одной из главных проблем урологи называют увеличение количества детей с мочекаменной болезнью и связывают это с особенностями питания и качеством воды в Алтайском крае.

Цифра

Около 800 маленьких пациентов в год в среднем проходят лечение в отделении урологии Центра охраны материнства и детства.

Отделение урологии. Центр охраны материнства и детства.

Откуда «растут» болезни

Отделение урологии в Центре охраны материнства и детства на 30 коек открылось в 2019 году. Тогда в ряде регионов запусти пилотный проект — службу урологии вывели из отделений детской хирургии и сделали отдельным звеном. Все дело в том, что вопросы детской урологии специфичны, они требуют от врачей больших и детальных знаний и навыков.

Александр Киптилов говорит, что многие взрослые проблемы «растут» из детских урологических заболеваний. Например, из диагностированных дисметаболических нефропатий — нарушений обмена веществ. У ребенка меняется состав мочи, выделяются соли. При наличии еще и аномалий развития, такие нарушения особенно опасны — ведут к образованию камней и отложений, которые можно удалить только хирургическим путем.

Патологии органов у мальчиков, водянки, гипоспадию, варикоцеле (вздутие вен семенного канатика), тоже необходимо корректировать в детстве. Последняя патология стоит в топ-10 причин бесплодия. Генетическая предрасположенность, влияние экологии, здоровье матери — все это влияет на репродуктивную и мочеполовую систему ребенка.

Отделение урологии. Центр охраны материнства и детства.

Стать мужчиной

Простых операций не бывает, в каждой есть момент непредсказуемости, считает Александр Киптилов. На сегодняшний день большое количество патологий выявляется еще до рождения ребенка, и ранняя диагностика идет буквально на первых днях. Есть случаи, когда врачи проводят операции сразу после родов, и это позволяет избежать дальнейшего повреждения органов и тканей ребенка.

Многие операции щадящи, после них пациента выписывают на 10-й день, а есть те, что требуют долгого «лежания» в стационаре и реабилитации, которая затянется на месяцы и даже годы.

По словам Юрия Тена, одна из сложных операций — посттравматическая стриктура уретры. Проще говоря, при травме происходит разрыв уретры. Это достаточно часто встречается у взрослых, у детей реже. Человек не может мочиться, приходится ставить цистостому (специальную дренажную трубку, выходящую на живот), чтобы искусственно выводить жидкость, а через полгода уретру зашивают.

Юрий Тен вспомнил и вовсе уникального пациента, его случай никогда не был описан в литературе. У мальчика 12 лет диагностировали якобы травматический отрыв полового органа. А потом оказалось, что о «застрял» в лонной кости. «Мы его оттуда извлекли. Ребенок стал полноценным мужчиной, все в норме: эрекция и мочеиспускание», — горит врач.

Отделение урологии. Центр охраны материнства и детства.

Опасные симптомы

К врачу нужно срочно обратиться, если есть:

интенсивная боль в наружных половых органах , в паховой области

в паховой области покраснения или увеличение мошонки

боли и рези при мочеиспускании

невозможность закрыть головку крайней плотью

зуд и жжение

травмы наружных половых органов

Алтапресс