Алтапресс: Алтайский министр здравоохранения резко высказался о вакцинации и антипрививочных настроениях отдельных врачей

В Алтайском крае продолжается вакцинация и ревакцинация от COVID-19. Вызвавшая отчаянные дискуссии в самом начале она продолжает оставаться причиной споров отдельных врачей. Многие говорят, что не хотят прививаться, потому что их отговорил лечащий доктор. Министр здравоохранения Дмитрий Попов считает, что такого расхождения взглядов в медицине быть не должно.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края. zdravalt.ru

«Мы не там играем в демократию, — сказал Дмитрий Попов. — Все, что касается инфекций, — это вопрос не только здравоохранения, но и национальной безопасности».

Он объяснил, что в ряде стран несоблюдение национального календаря вакцинации уголовно наказуемо. Если человек отказывается от прививки, то это не вопрос его личного здоровья, а безопасности окружающих. «Если мама и папа отказываются прививать ребенка, то их натурально посадят, а его заберут и привьют», — сказал министр.

Дмитрий Попов считает, что прививку от COVID-19 стоит включить в национальный календарь, поскольку коронавирус действительно имеет большой удельный вес в структуре смертности населения, он стал причиной 85% смертей в крае.

Абсолютные цифры тоже пугающие. Если в 2020 году за период с 1 января до 31 августа от него умерло 188 человек, то за тот же период 2021-го — 3160.

Исполнение национального календаря прививок должно быть безусловным, считает алтайский министр, но пока вакцинация от ковида в него не включена.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Противники такого включения как раз говорят о том, что тогда потеряется принцип добровольности, то есть вакцинироваться придется всем в обязательном порядке. Сейчас ковидную поправку в национальный календарь дорабатывает комитет Госдумы по охране здоровья.

Факт

В национальный календарь вакцинации включены прививки от следующих заболеваний:

гепатит В,

дифтерия , коклюш,

коклюш, корь,

краснуха,

полиомиелит,

столбняк,

туберкулез,

эпидемический паротит,

гемофильная инфекция,

пневмококковая инфекция,

грипп.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Согласно статистике смертности, которую коронавирус буквально взметнул вверх, мужчины в крае чаще всего умирают в возрасте 60−69 лет, женщины — в 80−89 лет. Министр отметил, что традиция гостить с детьми «у стариков в деревне» с появлением ковида стала в буквальном смысле смертельной.

«Пожалуйста, не возите сопливых детишек к бабушкам и дедушкам. Мы на следующий день заберем бабушку или дедушку в больницу с не очень благоприятным прогнозом», — сказал министр.

Министр также напомнил, что риски умереть от ковида в течение полугода крайне высоки. Зараза бьет по системе свертывания крови, и сейчас в Алтайском крае все чаще регистрируют больных с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, тромбозами сосудов нижних и верхних конечностей, с ишемическими инсультами (когда тромбы попадают в головной мозг).

Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

Одна из задач здравоохранения сейчас — поиск механизма, как волны коронавируса сделать все меньшими с тем, чтобы снизить смертность и достичь показателей доковидного 2019 года.

«Я имею опыт общения с докторами, которые высказываются против прививки от коронавируса, — сказал Дмитрий Попов. — Я их всех приглашаю в ковидный госпиталь. Врач-антипрививочник, по сути, предлагает людям переболеть ковидом. Без вариантов. Иди и посмотри на тех людей, которым ты это предложил, поработай в реанимации. Пока из тех, с кем я разговаривал, никто не согласился идти в госпиталь. Экспертов много пока тебя лично не коснулась трагедия. А как только коснулась, вся решимость тает».

Алтапресс