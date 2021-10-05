Алтапресс: Колыбель империй. Как Алтай «наследил» в истории цивилизаций

Что такое «Большой Алтай», кому Чингисхан подарил алтайские земли и какую вообще роль они играли в возникновении тюркского мира — об этом и многом другом говорили на Международном алтаистическом форуме, который прошел в Барнауле во второй раз. Аltapress.ru приведет яркие цитаты и расскажет, где можно покрутить изваяния воинов VII века.

Горный Алтай. Туризм. СС0

Что из себя представляет форум

II Международный алтаистический форум с длинным названием «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность» объединил более 300 ученых. Это специалисты в области востоковедения истории и этнографии из ведущих университетов России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Все они хотят выявить особенности развития тюркоязычных народов, которые сейчас в России составляют вторую по численности группу населения (около 40 млн человек). Для этого специалисты исследуют так называемый «Большой Алтай» — макрорегион на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии, где бурлила жизнь народов тюрко-монгольского мира.

Канат Садыков,

ректор Киргизского национального университета им. Ж. Баласагына:

«Форум позволяет нам понять, что Алтай объединяет единым истоком много существующих на пространстве Евразии государств. Первые этапы формирования тюрских этносов происходили на территории Алтая».

Большой Алтай. bolshoy-altay.asu.ru.

За пару дней до форума закончилась экспедиция, в которой 20 ученых из 14 ведущих университетов трасцентральной Азии изучили кочевую культуру народов севера Киргизии. «Еще не было такого подробного этнографического исследования, которое бы подчеркнуло изменения, которые происходят в традиционной культуре и мировоззрении современных народов, показали как они сегодня развиваются», подчеркнул Канат Садыков.

Эта экспедиция не будет последней. Итогом совместной работы ученых разных стран станет монография «Историческая летопись тюркского народа Большого Алтая». Сейчас готовится первый том — «Тюркский мир в период средневековья. Исторические, политико-правовые, этнокультурные и социальные процессы в VI-VII веках», заметил руководитель Центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Сергей Землюков.

Сергей Землюков Анна Зайкова

Раскрути экспонат

Монография и экспедиции не единственные проекты «Большого Алтая». На форуме представили «Виртуальный музей Алтайской археологии и этнографии» — платформу, доступную для ученых и всех любителей истории.

Ярослав Фролов,

директор музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ:

«Это площадка для интеграции информационных ресурсов разных музеев на единой платформе. Она вберет в себя большой спектр коллекций, которые сейчас существуют в различных регионах».

Главная фишка и основной раздел виртуального музея — 3D-модели артефактов. Можно нажать, к примеру на фигурку война VII века, и покрутить ее со всех сторон, что, конечно, невозможно в обычном музее.

Виртуальный музей. bolshoy-altay.asu.ru.

В других разделах (которые вскоре должны создать) появятся данные об археологических памятниках и важных этапах в древнетюркской истории, а также подборки экспонатов — по периоду, территории и другим параметрам.

Интересные факты об Алтае из докладов ученых

На форуме прошло пленарное заседание, где ученые рассказали об итогах своих исследований. Приведем несколько любопытных отрывков из некоторых выступлений.

Алтай — символическая усыпальница монгольских императоров

Вадим Трепавлов, доктор исторических наук, руководитель Центра народов России и межэтнических отношений института российской истории. Отрывок из доклада «Особенности цивилизационного развития тюрко-монгольского мира»:

— Алтай был не просто был провинцией сменяющих друг друга кочевых империй. В свое время племена Алтайской горной страны составили ядро первого тюркского каганата. Именно алтайские тюрки вышли из горных долин и степных предгорий в середине VI века и разгромом жужаньского войска положили начало державе рода Ашина. Именно Алтай считался личными заповедными землями и священной прародиной тюркской правящей династии.

Чингисхан. ССО.

Интересно, что в самом начале строительства Монгольской империи, регион не воспринимался монголами, как чуждая завоеванная земля, а имел статус внутренней территории. Если старшие царевичи Джучи и Чагатай получили от своего отца (Чингисхана) громадные уделы с обширными пастбищами, богатыми городами, оживленной торговлей, а младший сын Толуй — родные монгольские степи, то наследнику престола Угэдэю достался сравнительно небольшой и бедный алтайский регион.

Полагаю, что отдача Алтая в управление будущему всемонгольскому императору может трактоваться, как символическая демонстрация Чингисханом древнетюркского наследия. Ведь как передает византийский хронист, у тюрок был закон предоставлять золотую гору в распоряжение главного кагана.

Современники заметили особое значение Алтая для правящего рода империи. Марко Поло писал о захоронении Чингисхана и других монгольских императоров в «большой горе Алтай», хоть и хоронили их все же, надо полагать, на родине, в Монголии. Но здесь важно впечатление.

Со времени Марко Поло Алтай занял заметное место в европейской географии. До конца XVII века он часто отмечался на картах, как легендарное место императорского некрополя монголов.

Горный Алтай. Altapress.ru

Алтай — возможная прародина киргизов

Канат Садыков, ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына:

— Эпос киргизов начинается с того, что главный киргизский герой Манас рождается на Алтае. Это имеет большое значение для нас.

Алтай — место , где найдены самые ранние памятники тюрок. При этом это не их родина

Николай Серегин, доктор исторических наук, доцент института истории и международных отношений АлтГУ. Отрывок из доклада: «Формирование общности тюрок Центральной Азии. Итоги изучения археологических материалов».

Николай Серегин. ASU.

— На сегодняшний день самые ранние памятники тюрок раскопаны именно на территории Алтая. Они датируются периодом до создания первой в мире кочевой империи — Тюркского каганата в середине VI века нашей эры.

Археология Алтая в предтюркское время — это буландынская археологическая культура. Расскажу о ней на примере наших недавних раскопок — мы работаем на территории северной части Республики Алтай, исследовали эталонные некрополи Чобурак-1, которые показывают общую картину исторической ситуации на территории Алтая в IV-V веке нашей эры.

До появления тюрок здесь жило высоко милитаризированное население. Мы нашли огромное количество оружия в захоронениях и травм у похороненных людей. Одна из самых ярких находок — безголовый человек. Вместо отсеченной головы был череп барана. Конечно, это ни в коем случае не след культа египетских богов.

Еще один важный момент — население было разрозненно. Это была конфедерация племен, которая расселилась на территории всего Алтая и существовало несколько политических центров, где была своя элита.

Горный Алтай. www.instagram.com/altay_chemal

В середине V века нашей эры на Алтае появляется новые люди — с совершенно другими традициями, практически без связи с традициями населения предтюркского периода.

Они принесли на Алтай стремена, также их комплекс вооружения значительно превосходил тот, что был у местных племен. Мы не заметили следов завоевания — видимо, была просто ассимиляция культурных традиций.

Местных корней у тюрок мы пока не фиксируем. Откуда они пришли? Вероятно, следы нужно искать в Восточной Монголии, Северном Китае. Пока однозначного ответа, где была прародина тюрок, нет. Но нужно понимать, что на территории Алтая происходил важный этап этногенеза — он стал материальной, технической и продовольственной базой создания кочевой империи.

Алтапресс