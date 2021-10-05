Алтапресс: В Барнауле поменяют систему реанимации и доставки тяжелых пациентов из районов, чтобы снизить смертность

В краевой клинической больнице поменяют систему отслеживания, реанимации и транспортировки пациентов их районов края. Такое поручение местному минздраву дал руководитель федерального ведомства Михаил Мурашко, определив очень сжатые сроки — всего неделя. Это связано с тем, что в Алтайском крае растет.

Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице. Altapress.ru.

Всевидящее око

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов говорит, что за две недели до визита Михаила Мурашко, в регион приехали представители 10 национальных институтов с масштабной проверкой. Они курируют разные направления — онкологию, кардиологию, акушерство и гинекологию, инфекционные болезни и пр.

Результатом стала большая справка о регионе для федерального министра. Этот визит, по словам Дмитрия Попова, был направлен, в том числе, на то, чтобы рассмотреть возможности снижения смертности в регионе.

Одним из решений, которое поможет сохранять жизни и здоровье, стала перестройка работы краевой клинической больницы в части консультаций с районными больницами.

«У нас есть реанимационно-консультационный центр, сейчас там действует заявочный принцип, — рассказал Дмитрий Попов. — То есть врач, например, в Угловском районе, звонит в краевую клиническую и говорит: „Вот у меня такой пациент, ему нужна такая-то помощь“. Этот подход надо менять. Мы сами из Барнаула должны видеть этих пациентов».

Дмитрий Попов. Антон Червяков, пресс-служба правительства Алтайского края

Суть новой системы том, что врачи в районах будут оставлять данные пациента и параметры его состояния в специальной программе, а врачи в краевой клинической сразу видеть, какая помощь нужна пациенту и решать, что с ним делать: оставить продолжать лечение в ЦРБ, проконсультировать лечащего врача о методах лечения или немедленно отправлять вертолет для транспортировки в Барнаул.

«Например, в Углах появился пациент с нарушением мозгового кровообращения, его диагноз вводится кодом по международной классификации, — уточняет министр. — И для информационной системы это становится своего рода маркером. Специалист реанимационно-консультационного центра, который работает круглосуточно, узнает об этом сразу, а не через сутки-двое, когда позвонят из районной больницы».

Санавиация. altairegion22.ru

Риски и люди

Информационная система содержит так называемый рискометр — шкалу состояния больного. По лабораторным и другим диагностическим данным рискометр оценивает тяжесть пациента в баллах. Согласно этим данным врач в краевой клинической больницы принимает решение о дальнейшем ведении больного.

По словам Дмитрия Попова, таким образом, ответственность за каждого пациента разделится между лечащими врачами на местах и докторами краевой больницы. Система поможет быстрее ставить диагнозы и лечить пациента. Это крайне важно для острых состояний — инфарктов и инсультов — которые дают наибольшую смертность, а также для пациентов, попавших в ДТП. Именно в таких случаях многое зависит от скорости принятия врачебного решения.

Операционная в Краевой клинической больнице Мария Стрыгина

Имеющуюся информационную систему нужно будет изменить и перенастроить. Кроме того, привлечь сотрудников высокой квалификации.

«Специалисты должны быть с большой практикой, они должны знать пациентов, с которыми имеют дело, — рассказал министр. — Они будут работать в реанимационно-консультационном центре по графику».

При этом дежурный врач имеет полномочия привлекать к работе коллег, если пациент оказался другого профиля. Например, если дежурит хирург, то может попросить помощи невролога. Задача дежурного как можно быстрее принять решение о дальнейшем ведении пациента.

Больница, медицина. CC0

Ковид все испортил

Перестройка работы реанимационно-консультационного центра призвана снизить смертность в крае.

Дмитрий Попов говорит, что федеральный минздрав анализирует смертность не по сравнению с прошлым 2020 годом, а с 2019 — доковидным. И согласно этим данным, динамика роста смертности в крае ниже среднероссийской. То есть умирают реже, чем во многих других областях, в этом смысле регион находится в середине «турнирной» таблицы.

Но если смотреть отношение 2021-го к 2020 году, то край оказывается в десятке регионов, которые показывают наибольший рост смертности.

Это связано с тем, что долгое время, почти до сентября 2020 года, на фоне ковида смертность в крае никак не росла и даже снижалась по сравнению с 2019-м, в отличие от западной части России.

Глава минздрава Дмитрий Попов в ковид-госпиталях Бийского округа. zdravalt.ru

«В сентябре мы полетели вверх, как из пушки, — говорит министр. — И были все надежды, что 2020 год вообще будет лучшим за последние 30 лет в части снижения смертности. Но дальше в октябре-ноябре-декабре мы имеем +5054 человека. И это не люди с острыми заболеваниями. В 85% случаев прирост смертности дал, увы, ковид. Без него был бы совсем другой результат».

Ситуацию удалось улучшить к маю этого года, но в июне по сравнению с 2020 годом снова констатировали прирост. Смертность от того, что в свое время плановую помощь приостановили (недовыявленные онкобольные, недолеченные пациенты с хроническими заболеваниями), действительно, носит отложенный характер. И она не дает таких пиков, как с ковидом.

Изменение числа умерших за последние три года 2019 — 2020 — 2021 выглядит так:

Всего умерло: 22 006 — 21362 — 26 744

В том числе:

COVID-19: 0 — 188 — 3160

Болезни системы кровообращения: 9365 — 9361 — 10 700

Пневмония: 224 -239 — 1586

Болезни системы пищеварения: 930 — 961 — 1099

Инфекционные и паразитарные болезни: 844 — 653 — 646

Прочие ( психические , заболевания , болезни мочепловой , костно-мышечной системы , врожденные аномалии): 924 — 830 — 738

психические заболевания болезни мочепловой костно-мышечной системы врожденные аномалии): 924 — 830 — 738 Новообразования: 3685 — 3459 — 3363

Внешние причины: 1654 — 1513 — 1508.

Согласно статистике за 2020 год, мужчины чаще всего умирают в возрасте 60−65 лет, женщины — в 80−89 лет.

За период с 1 января до 31 августа каждого года, по данным Алтайкрайстата.

Госпиталь. Новоалтайск. Дмитрий Лямзин.

Тактика слежения

Реанимационно-консультационный центр краевой клинической больницы — не единственная информационная система, позволяющая следить за тяжелыми пациентами и не допускать смертности.

Так, в краевом кардиодиспансере действует центр хронической сердечной недостаточности, врачи которого постоянно держат на контроле пациентов со всего края. Больному достаточно позвонить туда, рассказать о тревожащих симптомах, и его примут без очереди и талонов.

Врачи центра также консультируют коллег в районах по вопросам диагностики и лечения.

В сельской больнице. zdravalt.ru

А в двух взрослых поликлиниках Барнаула — № 3 и № 9 — в 2020 году стартовал пилотный проект наблюдения за больными с высоким артериальным давлением. Любое колебание давления и частоты сердечных сокращений видно врачу в специальной программе: пациент уходит в «красную зону».

Терапевт сможет ежедневно следить за своими подопечными и быстро их консультировать, в том числе напоминать о приеме лекарств.

Алтапресс