ГОРНЯК22 05.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Перекресток семи дорог. Как парк «Изумрудный» в Барнауле изменился за одно лето

Горняк22
19 часов Ago

В парке «Изумрудном» в Барнауле, несмотря на дождливую погоду, продолжаются работы по благоустройству.

Парк "Изумрудный", октябрь 2021 год altapress.ru

Работы ведутся параллельно на нескольких площадках. Сейчас рабочие укладывают плитку на дорожку, ведущую от пруда к зданию планетария, а также у главного входа.

Гуляя по парку, можно увидеть много земли и ям. Так, у пруда, которым займутся в следующем году, вскрыт асфальт, также в «Изумрудном» продолжают прокладывать систему электроснабжения и освещения.

Площадка за планетарием, где раньше располагался бассейн, расчищена — там появится поляна для отдыха.

За лето парк значительно изменился — теперь его прорезают множество насыпных дорожек, появился разукрашенный амфитеатр, арт-объект в виде лося.

Парк &quot;Изумрудный&quot;, октябрь 2021 год1 Парк «Изумрудный», октябрь 2021 год altapress.ru

Напомним, что работы в парке «Изумрудный» должны были завершить к 1 ноября. Но из-за коронавируса сроки пришлось сместить.

Алтапресс

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