Алтапресс: Парламент №8. Каким будет АКЗС нового созыва

Первая сессия Алтайского краевого Законодательного собрания VIII созыва состоится уже на этой неделе. Датой первого заседания народных избранников назначено 7 октября. Между тем, уже можно говорить о том, как будет выглядеть новый созыв АКЗС. Об этом — в материале altapress.ru.

Организационное собрание депутатов АКЗС. Пресс-служба АКЗС.

На минувшей неделе в Парламентском центре состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению первой сессии АКЗС, в ходе которого присутствующие определились с кандидатурами на посты спикера краевого парламента, председателей и заместителей председателей постоянных комитетов.

Новый старый спикер

Так, оргкомитет одобрил кандидатуру на пост председателя АКЗС. Изначально, напомним, рассматривались две персоны: единоросс Александр Романенко и коммунист Юрий Кропотин. Кроме правящей партии и КПРФ никто не заявлял своих выдвиженцев в кресло спикера.

Но в итоге на должность «главного депутата» ожидаемо был рекомендован Александр Романенко. Как ранее сообщал altapress.ru, и представители политического истеблишмента, и эксперты от политики в один голос заявляли, что единороссам без труда удастся сохранить за собой пост председателя регионального парламента.

Что касается кандидатур на пост вице-спикера, то они утверждаются на сессии по представлению избранного председателя заксобрания. Источники сообщают, что в этом созыве может появиться два зампреда АКЗС. Также неофициально называются и их имена — это уже упомянутый Юрий Кропотин от КПРФ и молодой, но набирающий все больший политический вес единоросс Денис Голобородько, который является руководителем исполкома реготделения «ЕР», а в предыдущем созыве заксобрания возглавлял правовой комитет.

Александр Романенко и Денис Голобородько подвели итоги участия партии в избирательной кампании Фото представлено Региональным отделением «Единой России»

Структура АКЗС

В новом созыве регионального Заксобрания предложено сформировать девять постоянных комитетов.

В прошлом созыве, напомним, их было семь:

Комитет по правовой политике;

Комитет по местному самоуправлению;

Комитет по бюджету и налогам;

Комитет по экономической политике , промышленности и предпринимательству;

промышленности и предпринимательству; Комитет по аграрной политике и природопользованию;

Комитет по здравоохранению и науке;

Комитет по социальной политике.

Организационное собрание депутатов АКЗС. Пресс-служба АКЗС.

В АКЗС VIII созыва существовавшая структура парламента переосмыслена и «комитетное наполнение» будет таковым:

Комитет по правовой политике и местному самоуправлению;

Комитет по бюджетной , налоговой , экономической политике и имущественным отношениям;

налоговой экономической политике и имущественным отношениям; Комитет по промышленности , предпринимательству и туризму;

предпринимательству и туризму; Комитет по строительству , жилищно-коммунальному хозяйству , транспорту и связи;

жилищно-коммунальному хозяйству транспорту и связи; Комитет по аграрной политике , природопользованию и экологии;

природопользованию и экологии; Комитет по здравоохранению;

Комитет по социальной защите и занятости населения;

Комитет по образованию и науке;

Комитет по спорту , культуре и молодежной политике.

Заседание оргкомитета. Пресс-служба АКЗС.

Еще одним принципиальным отличием нового созыва АКЗС от предыдущего регионального парламента является то, что в этот раз в представительном органе будет не четыре, а пять фракций. По итогам сентябрьских выборов в Заксобрании появилось представительство «Коммунистов России».

Самой большой фракцией, несмотря на менее удачные итоги выборов, чем в 2016 году, останется «Единая Россия». От правящей партии в АКЗС будет представлен 31 депутат.

Второй по величине фракцией является КПРФ — 24 мандата. Пять мест в региональном парламенте будет у «Справедливой России — За правду». По четыре мандата — у ЛДПР и «Коммунистов России».

Всего в Алтайском краевом заксобрании, напомним, 68 депутатов.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Анна Зайкова

Руководство комитетов

Что касается персоналий руководителей комитетов и их заместителей, то на эти должности рекомендованы:

Комитет по правовой политике и местному самоуправлению. Председатель — Денис Голобородько ( «Единая Россия»). Зампреды — Андрей Кривов ( КПРФ) и Сергей Матасов ( «Коммунисты России»);

«Единая Россия»). Зампреды — Андрей Кривов КПРФ) и Сергей Матасов «Коммунисты России»); Комитет по бюджетной , налоговой , экономической политике и имущественным отношениям. Председатель — Антон Васильев ( «Единая Россия»). Зампреды — Иван Мордовин ( «Единая Россия») и Александр Локтев ( «Единая Россия»);

налоговой экономической политике и имущественным отношениям. Председатель — Антон Васильев «Единая Россия»). Зампреды — Иван Мордовин «Единая Россия») и Александр Локтев «Единая Россия»); Комитет по промышленности , предпринимательству и туризму. Председатель — Владимир Семенов ( ЛДПР). Зампреды — Андрей Абрамов ( «Единая Россия»);

предпринимательству и туризму. Председатель — Владимир Семенов ЛДПР). Зампреды — Андрей Абрамов «Единая Россия»); Комитет по строительству , жилищно-коммунальному хозяйству , транспорту и связи. Председатель — Игорь Панарин ( «Единая Россия»). Зампреды — Людмила Суслова ( «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Николай Данилин ( «Единая Россия»);

жилищно-коммунальному хозяйству транспорту и связи. Председатель — Игорь Панарин «Единая Россия»). Зампреды — Людмила Суслова «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Николай Данилин «Единая Россия»); Комитет по аграрной политике , природопользованию и экологии. Председатель — Сергей Серов ( «Единая Россия»). Зампреды — Алексей Кривенко ( «Единая Россия»), Вячеслав Лаптев ( КПРФ) и Вадим Смагин ( «Единая Россия»);

природопользованию и экологии. Председатель — Сергей Серов «Единая Россия»). Зампреды — Алексей Кривенко «Единая Россия»), Вячеслав Лаптев КПРФ) и Вадим Смагин «Единая Россия»); Комитет по здравоохранению. Председатель — Владимир Лещенко ( «Единая Россия»). Зампреды — Александр Лазарев ( «Единая Россия») и Елена Хрусталева ( КПРФ);

«Единая Россия»). Зампреды — Александр Лазарев «Единая Россия») и Елена Хрусталева КПРФ); Комитет по образованию и науке. Председатель — Александр Молотов ( «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Зампреды — Сергей Писарев ( «Единая Россия»);

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Зампреды — Сергей Писарев «Единая Россия»); Комитет по социальной защите и занятости населения. Председатель — Ирина Солнцева ( «Единая Россия»). Зампреды — Вячеслав Початов ( КПРФ) и Ирина Шудра ( ЛДПР);

«Единая Россия»). Зампреды — Вячеслав Початов КПРФ) и Ирина Шудра ЛДПР); Комитет по спорту , культуре и молодежной политике. Председатель — Татьяна Ильюченко ( «Единая Россия»). Зампреды — Иван Нифонтов ( «Единая Россия»).

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Анна Зайкова

История с открытым финалом

Следует понимать, что представленная конфигурация нового созыва АКЗС на данный момент не является окончательной. Утверждение всех должностей состоится именно в ходе первой сессии, которая пройдет 7 октября.

Не исключено, что не обойдется без сюрпризов. Так, отдельного внимания заслуживает вопрос избрания региональными депутатами нового сенатора, который будет представлять АКЗС в верхней палате федерального парламента.

Виктор Зобнев Фото: архив пресс-службы Правительства

Ожидается, что кресло в Совфеде займет экс-депутат Госдумы Виктор Зобнев, а его место в АКЗС достанется Наталье Кувшиновой, которая не попала в новоизбранную Госдуму. При этом, судя по всему, Кувшинова может рассчитывать на один из руководящих постов в краевом парламенте.

Впрочем, этот вопрос остается открытым, поскольку некоторые источники поговаривают, что она и вовсе в скором временим может занять видное место в исполнительной ветви власти Алтайского края.

Алтапресс