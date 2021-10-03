Алтапресс: Эксперты назвали 10 лучших школ Алтайского края

Агентство RAEX опубликовало рейтинг 300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы. Также авторы исследования составили ТОП-10 лучших учебных заведений для каждого региона.

День знаний в гимназии №42. Анна Зайкова/altapress.ru.

В ТОП-300 вошли школы, готовящие наибольшее количество абитуриентов для ведущих университетов в абсолютном выражении, то есть без поправки на численность выпускных классов.

Среди школ Алтайского края лучший результат показала барнаульская гимназия № 42, заняв 139 строчку.

Лицей № 124 расположился на 166 месте, Бийский лицей-интернат — на 188, Алтайский краевой педагогический лицей-интернат — на 225.

Помимо общенационального списка авторы опубликовали списки школ-лидеров для каждого региона России. Здесь также рассматривали количество выпускников, которые успешно поступают в лучшие вузы страны.

Для Алтайского края рейтинг выглядит так:

1. Гимназия № 42 , Барнаул

Барнаул 2. Лицей № 124 , Барнаул

Барнаул 3. Бийский лицей-интернат Алтайского края

4. Алтайский краевой педагогический лицей-интернат , Барнаул

Барнаул 5. Гимназия № 22 , Барнаул

Барнаул 6. Гимназия № 69 , Барнаул

Барнаул 7. Лицей № 101 , Барнаул

Барнаул 8. Лицей № 112 , Барнаул

Барнаул 9. Гимназия № 27 имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова , Барнаул

Барнаул 10. Гимназия № 123 , Барнаул

Алтапресс