ГОРНЯК22 03.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Глава Роспотребнадзора упрекнула Алтай в малом количестве тестов на COVID-19

Горняк22
19 часов Ago

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Республика Алтай не выполняет нормативы по охвату тестированием на коронавирус, сообщает «Российская газета».

Анна Попова, главный санитарный врач. Анна Зайкова, altapress.ru

Накануне сообщили, что Республика Алтай показала наименьший прирост зараженных ковидом в стране.

Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 отметила, что нормативы по охвату тестированием на коронавирус не выполняют 11 регионов.

Речь идет о Смоленской, Сахалинской, Брянской, Омской и Новосибирской областях, Приморском крае, Республиках Алтай, Дагестане, Калмыкии и Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области.

«К сожалению, несмотря на то, что за последние четыре недели охват тестирования вырос с 279 в целом по стране до 300 на 100 тысяч населения, у нас остается одиннадцать регионов, которые не выполняют этот норматив», — подчеркнула Попова.

Ранее Попова заявила, что Россия станет самой передовой страной в мире по борьбе с ковидом, если вакцинируют все население.

Алтапресс

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