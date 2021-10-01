ГОРНЯК22 01.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Ковид на Алтае в сентябре: больше выздоравливали и меньше умирали и заболевали

Горняк22
10 часов Ago

В Алтайском крае, по данным на 30 сентября, зарегистрировали 254 новых случая заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. CC0

В сентябре в крае зарегистрировали 6999 случаев заражения коронавирусом (в августе — 8107), а выздоровели — 5781 (в августе — 4327). Умерли 707 человек с ковидом — это немногим меньше, чем в августе (718), однако и дней в сентябре на 1 меньше.

Всего в крае инфицированных — 77 672 (в том числе 5 669 детей). Выздоровели — 59 407 пациентов, из них за прошедшие сутки — 98.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 902 человека.

«Кроме этого, 437 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 14 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 315 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.1 Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуты 4008 коек, к кислороду имеют подключение 3154, с ИВЛ — 322. Резервных коек — 669», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 529, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 234.

За весь период наблюдений скончались 5 430 человек с ковидом: из них 26 — за прошедшие сутки (22 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 201 человек (по иным причинам — 1 229).

По данным оперштаба на 30 сентября, прививается 687 792 человека (получили первую вакцину — 38 843, полностью вакцинированы — 644 346), повторно вакцинировались — 4 603.

Ранее altapress.ru рассказал, почему коронавирус «обрастает» новыми симптомами и что теперь все больше тревожит пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 71, Рубцовск — 20, Бийск — 19, Заринск — 15, Славгород — 13, Алейск — 12, Локтевский район — 7, Белокуриха — 6, Егорьевский и Змеиногорский районы — по 5, Камень-на-Оби, Волчихинский, Калманский, Рубцовский и Шипуновский районы — по 4, Алейский, Бийский, Завьяловский, Зональный, Кулундинский, Новичихинский, Табунский, Топчихинский, Угловский и Усть-Пристаньский районы — по 3, Новоалтайск, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Благовещенский, Красногорский, Мамонтовский, Михайловский, Тальменский и Третьяковский районы — по 2, Алтайский, Баевский, Краснощековский, Курьинский, Павловский, Романовский, Солтонский, Тюменцевский, Целинный, Чарышский и Шелаболихинский районы — по 1.

Алтапресс

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