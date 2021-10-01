ГОРНЯК22 01.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Как вы оцениваете общественный транспорт Барнаула. Опрос altapress.ru

Горняк22
10 часов Ago

Цены на проезд в общественном транспорте Барнаула могут вырасти в самое ближайшее время. Одновременно с этим в городе проводится опрос относительно того, как жители краевой столицы оценивают местный общественный транспорт. Редакция altapress.ru решила провести подобное исследование среди своих читателей.

В Барнауле презентовали новые троллейбусы. Олег Богданов

Мы не предлагаем на суд своей аудитории подробную анкету со множеством вопросов, связанных с работой городского транспорта, а просим в целом высказаться по данной теме, выбрав один из предложенных вариантов.

В том случае, если ваше мнение выходит за рамки предложенных ответов, оставляйте свое мнение в комментариях.

Алтапресс

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