ГОРНЯК22 01.10.2021
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Алтапресс: Дадут, но не сейчас и не тем. У кого из детей-сирот на Алтае появится шанс получить жилищный сертификат

Горняк22
10 часов Ago

Минстрой Алтайского края в начале сентября этого года признал, что не сможет выдать жилищные сертификаты детям-сиротам, подавшим заявления на их получение. Для решения проблемы в ведомстве решили переработать законопроект. В случае, если новую версию примут депутаты АКЗС, сертификаты начнут выдавать, но далеко не всем льготникам. Об этом министр строительства и ЖКХ Иван Гилев рассказал в рамках пресс-конференции в онлайн формате.

Ключи от дома. pixabay.com.

Круг претендентов сужается

По словам министра, о нежизнеспособности новой меры в минстрое поняли еще в июле этого года. А уже в августе был подготовлен новый законопроект. Согласно документу, сертификаты намерены выдавать только детям-сиротам, не имеющим решения суда о предоставлении жилья.

«До тех пор, пока вопрос не будет решен путем изменения федерального законодательства, право на жилье для остальных льготников данной категории будет реализовываться только путем предоставления жилых помещений», — пояснил Гилев.

Иван Гилев.1 Иван Гилев. Минстрой Алтайского края.

Он добавил, что из-за затянувшихся судебных тяжб и выборов рассмотрение инициативы в АКЗС отложено на октябрь. После этого все будет зависеть от скорости принятия решения депутатами Заксобрания.

«Надеемся, что в процессе работы на федеральном уровне мы сможем добиться положительных изменений либо в законодательстве, либо в судебной практике», — подчеркнул глава минстроя, говоря о планах на будущее.

Дефицит спец-недвижимости

Новостройка.2 Новостройка. Pixabay.com

Начиная с начала лета на жилищные сертификаты подали заявления более 300 человек. Люди надеялись, что воспользуются возможностью купить ту недвижимость, которая им действительно нужна. Вдобавок, они могли сразу же оформить квартиры в собственность.

Как отметил Гилев, дети-сироты, заявившие о желании воспользоваться сертификатами, не потеряют своих мест в очереди на жилье. Но эта очередь двигается очень медленно. На сегодняшний день в списке числится более 6 тыс. льготников, ожидающих от государства крышу над головой.

«За последние пять лет дети-сироты Алтайского края получают жилье только за счет предоставления имеющихся квартир. За все это время было выдано около 2,4 тыс. жилых помещений», — рассказал на пресс-конференции министр.

Правительство Алтайского края.3 Правительство Алтайского края. Анна Зайкова, altapress.ru.

Он пояснил, что очередь постоянно пополняется новыми льготниками. Их число превышает возможности муниципалитетов реализовать право детей-сирот на жилье. К тому же, ситуацию осложняет дефицит помещений, подпадающих под критерии, закрепленные в федеральном законодательстве.

«Предоставление жилья не позволяет полноценно решить проблему. Ежегодно в Алтайском крае строится 8−9 тыс. новых квартир. Из них однокомнатных — не более 3 тыс. Если учесть ограничения по предоставлению жилья в одном доме, которое составляет 25%, то количество помещений снижается до 2 тыс. К тому же, такое жилье выкупается не только для детей-сирот, но и для других льготных категорий граждан. На рынке просто нет столько необходимой недвижимости», — рассказал спикер.

Новостройка в Барнауле.4 Новостройка в Барнауле. ПАО «Ростелеком»

Он подчеркнул, что данная проблема актуальна не только для Алтайского края, но и для других регионов России.

«Нужно признать, что фактически существующее федеральное законодательство пока не способно урегулировать этот вопрос», — заметил Гилев.

Почему отказывали суды

Грусть. Депрессия. Маска5 Грусть. Депрессия. Маска CC0

Ранее altapress.ru писал, что реализация жилищных сертификатов в Алтайском крае «забуксовала» на этапе утверждения мирового соглашения в районных судах.

Предполагалось, что оно будет заключено между региональным жилищным управлением и заявителями. Документ закреплял намерение детей-сирот отказаться от квартир в пользу сертификата, номиналом более чем в 1,3 млн рублей.

Не успела новая мера стартовать, как ее тут же пресекли суды. Как отметил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, это стало разочарованием не только для детей-сирот, но и для региональных властей.

Суд.6 Суд. Pixabay.com

«Судьи опирались на негативный опыт Ставропольского края. Здесь такой отказ был доведен до Верховного суда. В итоге мировое соглашение признали нарушающим права граждан», — отметил Иван Гилев.

Отметим, в других частях России дети-сироты уже покупают квартиры с использованием жилищных сертификатов. Положительным опытом с нами поделился заместитель министра социальной политики Калининградской области Алексей Фещак.

В официальном ответе на запрос altapress.ru он отметил, что с июня этого года в регионе выдано 68 жилищных сертификатов (номиналом более 1,6 млн рублей) на 111 млн рублей. Из них уже реализовано 19 сертификатов на сумму более 30,8 млн рублей.

Алтапресс

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