Алтапресс: Власти рассказали, зачем приезжал полпред и о чем он говорил с губернатором Томенко

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, сообщили 8 декабря в пресс-службе регионального правительства.

Анатолий Серышев и Виктор Томенко. altairegion22.ru

Речь шла о перспективах социально-экономического развития региона, исполнении указов и поручений президента Владимира Путина и нацпроектов.

Виктор Томенко рассказал об ожидаемых итогах 2021 года по ряду отраслей. Например, 2021 год, по словам главы региона, стал рекордным за последние 20 лет по урожаю зерновых и зернобобовых культур. В крае собрали 5,9 млн тонн, что на 1,7 млн тонн больше прошлого года.

Отдельное внимание уделили вопросам обеспечению углем, предоставлению жилья детям-сиротам и организации работы мусорных регоператоров.

Не обошли спикеры и тему коронавируса. Полпред рекомендовал руководству края и Роспотребнадзору проанализировать действующие в регионе ограничительные меры, усилить контроль за их соблюдением и рассмотреть необходимость принятия дополнительных решений.

Отметим, что это был первый визит Серышева в Алтайский край. Его назначили сибирским полпредом 12 октября.

Алтапресс