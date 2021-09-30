Алтапресс: Заболеваемость ковидом среди медиков, учителей и детей выросла в Сибири

Уровень заболеваемости COVID-19 в Омской области стабилизировался на высоких показателях, при этом отмечается рост заболеваемости среди медицинских работников, педагогов, студентов и школьников, пишет «Интерфакс».

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Высокий уровень заболеваемости в регионе сохраняется уже на протяжении 13 недель, сообщила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Шахова.

Сейчас этот показатель стабилизировался на достаточно больших цифрах — на минувшей неделе было зарегистрировано 2 тыс. 587 случаев COVID-19, неделей ранее — 2 тыс. 601.

При этом суточный показатель заболеваемости в регионе (от 362 до 370 выявляемых случаев) превышает среднероссийские показатели.

В полтора раза выросла заболеваемость среди детей школьного возраста — до 122 (80 на предыдущей неделе), а также в 1,8 раза среди студентов — до 43 (было 24).

В Омской области вакцинацию прошел 41% всего взрослого населения.

Между тем глава Туркменистана уверяет, что за два года в стране не было зарегистрировано ни одного случая ковида. Но независимые организации, журналисты и активисты за пределами Туркменистана заявляют, что есть свидетельства того, что страна борется с третьей волной, которая переполняет больницы и убивает десятки людей, и предупреждают, что президент преуменьшает угрозу смертельного вируса.

Алтапресс