Алтапресс: «Хуже только в войну было»: плюсы и минусы непростой уборочной кампании на Алтае

Непрекращающиеся дожди, охватившие практически весь Алтайский край, серьезно осложняют ход уборочной кампании в Алтайском крае. Молотить зерно приходится сырое, зерносушилки в хозяйствах, если они, конечно, есть, работают бесперебойно. Выхода иного нет, признаются сами аграрии — прогнозы метеорологов на ближайшее время для них неутешительные. Что под занавес уборочной их беспокоит, а что радует, в материале altapress.ru.

На уборке урожая Олег Богданов

Минусы

Неблагоприятные погодные условия

Северную часть Алтайского края этой осенью в буквальном смысли заливает — в Баевском, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском районах дожди льют без передышки.

Директор «Панкрушихинского агропромснаба» Сергей Топчиев на милость природы не сдается и вопреки всему продолжает уборочную.

«Недавно за ночь у нас выпало 8−10 мм осадков. Сыро. Влажность пшеницы 27−30 процентов. Подождали до обеда и начали молотить — вариантов нет. Вы бы видели, что в полях творится — не проехать. Настоящее болото, дорог нет. Хуже только в войну было».

В настоящий момент в хозяйстве убирают пшеницу и сразу везут ее на сушку. В этом году «Панкрушихинский агропромснаб» как чувствовал, что могут быть проблемы, ­ летом установил мощную шахтную зерносушилку «Мельинвест».

Уборка урожая. Олег Богданов

Благодаря ей уборочную кампанию «Агропромснаб» не замедляет — это плюс, но себестоимость у высушенного зерно становится выше — это безусловный минус.

Сергей Топчиев,

директор «Панкрушихинского агропромснаба»:

­ На днях выезжал в Новосибирскую область — пшеница у них стоит прекрасная, но убирать ее местные фермеры даже не начинали. Я подозреваю, что не хватает технических возможностей работать в такую влажную погоду. Мы к таким сложным условиям оказались подготовлены.

Еще в середине сентября министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев докладывал в Москву: темпы уборочной неплохие, помогает не отставать закупленная за последние годы техника, только в этом году предприятия приобрели ее на 11,5 млрд рублей.

Уборка урожая. Олег Богданов

«Сдерживающим фактором для уборочных работ в последние четыре дня стали осадки. При восстановлении погоды темпы будут восстановлены», — рассказывал тогда Чеботаев.

У природы, увы, пока другие планы.

По последним данным краевого минсельхоза, из-за погодных условий напряженная ситуация по уборке зерновых фиксируется в ряде территорий на северо-западе региона — это Бурлинский, Панкрушихинский, Крутихинский, Немецкий национальный районы и в ряд территорий центральной зоны.

В целом на 27 сентября зерновые и зернобобовые убраны с площади 2,9 млн гектаров. За неделю проливных дождей убранные площади под этими культурами увеличились всего на 11%.

Нехватка автотранспорта

В хозяйстве Евгения Долгова тоже продолжают воевать с непогодой. Фермер недоумевает: в эту уборочную ни одного килограмма сухого зерна с поля не было — все идет на сушку.

Уборка урожая. Олег Богданов

Но это, говорит Долгов, не единственная проблема. В пик уборочной в Алтайском крае резко возник дефицит автотранспорта. Нанять КАМАЗ для перевозки продукции оказалось просто невозможно.

Сами сельхозпроизводители называют эту проблему сезонной и связывают ее с резко возросшим объемом продаж зерна и его доставки. По их словам, сейчас напряженность уже спала, но осадок все равно остался.

Высокие затраты

Сельхозпредприятие «Майское» в Косихинском районе уборку завершило — зерно в складах, техника поставлена на хранение — можно выдохнуть. Урожай у «Майского» в этом году хороший, цены на него тоже радуют.

Зерно. СС0

Вроде бы грех жаловаться, но проблема в одном: все, что будет заработано, уверен фермер, окажется не в кармане сельхозпроизводителей, а уйдет на сторону.

Дело в том, что с начала года затраты на все расходные материалы и комплектующие в сельском хозяйстве выросли в разы: например, удобрения на 200%, средства защиты растений — на 250%.

Сельхозтехника так и продолжает расти в цене и уже стала чуть ли не золотой. Александр Траутвейн рассказывает: хороший комбайн «Джон Дир» дешевле чем за 36 млн не купишь. «Можно взять отечественный за 16 млн рублей, но это тоже не слабая цена. Его же еще обслуживать надо», — объясняет он.

Уборка урожая. Олег Богданов

Плюсы

Хороший урожай

Несмотря на то, что практически все лето Алтайский край мучила засуха, нанести существенный урон урожаю зерна она не смогла. Минсельхоз региона сообщает: по данным на 27 сентября зерновые и зернобобовые убраны с площади 2,9 миллиона гектаров, что составляет 89% всех площадей.

Валовой сбор зерна на текущий момент — 4,7 млн тонн. В сравнении с результатами прошлого года на аналогичную площадь сбор оказался выше на 800 тыс. тонн.

«В хозяйствах завершается обмолот зернофуражных культур — ячмень и овес убраны почти со 100 процентов площадей. Яровая пшеница убрана почти с 90 процентов площадей», — отчитался на днях Александр Чеботаев.

Лето. Поле. Надвигается дождь. СС0

Сами сельхозпроизводители отмечают: практически по всем зерновым и зернобобовым урожайность значительно выше прошлогоднего. Преподносит в этом сезоне сюрпризы горох — его сбор превосходит все ожидания. Та же история и по овсу.

А вот с гречихой серьезного увеличения не произошло. Минсельхоз сообщает, что с 50% всех площадей, отданных под эту культуру, собрано 290 тыс тонн зерна. Хотя могло быть куда больше. Однако период цветения нежной гречихи нынешним летом выпал на сильный зной.

Идеальная температура воздуха в этот момент должна быть +22- +24 градуса. А жара по всему региону стояла за +30. Вот и результат.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

Стабильные цены

За последние две недели почти по всем сельхозкультурам отмечается рост. Влет в хозяйствах уходит горох, его цена за неделю с 17 по 24 сентября подскочила на 1 тыс рублей с тонны.

Дорожает гречиха — за тот же период плюс 1,3 тыс. рублей. Сейчас стратегическая и востребованная алтайская культура уже стоит по 44−45 тыс. рублей за тонну. Больше дают только за масличный лен (58 тыс. рублей за тонну) и рапс (48,7 тыс. рублей) — здесь интерес подстегивают экспортеры.

Сами производители отмечают, что спрос на весь уже собранный урожай стабильный, что не может их не радовать: активно закупаются зернотрейдеры, которые ориентируются на высокие цены мировых рынков.

Уборка урожая. Олег Богданов

В приграничных территориях «подгребает» все что может Казахстан, вновь в нынешнем сезоне пострадавший от засухи и не добравший урожай. Местным переработчикам ничего не остается, как стараться удержаться в этой гонке.

Алтапресс