ГОРНЯК22 30.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Тысячи плакатов с призывом вакцинироваться развешают в транспорте Барнаула

Горняк22
14 минут Ago

В Барнауле общественники призывают молодежь к вакцинации при помощи мотивирующих плакатов, сообщает мэрия города.

В Барнауле развешивают плакаты с призывом к вакцинации. barnaul.org.

Активисты реготделения Народного фронта вместе с алтайским минздравом и администрацией Барнаула проводят информационную кампанию по вакцинации молодежи против COVID-19.

«Три тысячи плакатов, мотивирующих студентов поставить прививку, сначала появятся в общественном транспорте и образовательных учреждениях Барнаула, затем к информационной кампании присоединятся Бийск и Рубцовск. Аналогичные материалы будут размещаться и в социальных сетях», — рассказала депутат барнаульской гордумы Кристина Юстус.

«Коронавирус „молодеет“, поэтому нужно привлекать как можно больше студентов к формированию коллективного иммунитета. Информационную кампанию поддержала наша команда „Молодежка ОНФ“ — сегодня ребята помогали клеить плакаты в барнаульских троллейбусах», — отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Войтюк.

Ранее общественники разместили на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов Барнаула 2,5 тыс. памяток о прохождении углубленной диспансеризации для людей, переболевших COVID-19.

Алтапресс

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