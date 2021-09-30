Алтапресс: Недетские забавы: почему брошенные аварийные дома в Барнауле угрожают школьникам и не только. Фоторепортаж altapress.ru

Аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 были расселены еще весной этого года. Сносить их до сих пор не спешат. Старые здания разрушаются, угрожая прохожим падающими на тротуар кирпичами и осколками стекол разбитых окон. О том, как сейчас выглядят опустевшие дома и кто может пострадать от собственного любопытства — в репортаже altapress.ru.

Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова.

Кутузовский синдром

Начиная с прошлого года улица, названная в честь великого русского полководца, регулярно попадает в центр того или иного скандала.

Не успели утихнуть споры вокруг незаконно выданных участков для многодетных семей (на ул. Кутузова, 14-б и 14-в) и недовольство местных жителей строительством 17-этажки по соседству, как на горизонте замаячила еще одна проблема — рассыпающиеся аварийные дома.

Кирпичи, штукатурка и стекло падают с фасадов зданий прямо под ноги прохожим. Да так и остаются на тротуаре. Люди с опаской проходят мимо. А со стороны двора вокруг зданий лежат большие кучи мусора, куски кровли и перекрытий.

«Часть стройматериалов растащили местные. А крыша провалилась, скорее всего, из-за того, что народ выломал из стен брусья. Сами понимаете, сколько они сейчас стоят», — рассказал бывший жилец аварийного дома на ул. Кутузова, 10 Андрей.

Повезло , но не всем

Мужчина пришел за оставшимися вещами. Те лежат в так называемой «сарайке» — небольшом деревянном строении, выполняющем функции кладовой. Такая «сарайка» была закреплена за каждой квартирой.

Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова.

Во время беседы проходим с Андреем вокруг торца дома. Под ногами хрустит стекло и битый кирпич. Часть пространства «укрыта» кусками оргалита и обломками старой мебели.

Тем временем Андрей рассказывает: расселения люди ждали более пяти лет. Каждый год их «кормили завтраками». В конце-концов, жильцов обеспечили нормальной крышей над головой, которая не протекала (старый дом не мог похвастаться исправной кровлей). Например, семья собеседника получила трехкомнатную квартиру.

Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова.

Он добавил, что соседнее жилое здание на ул. Кутузова, 12 расселили чуть позже. А вот жители на ул. Кутузова, 14 до сих пор ждут своего часа.

«Мы получили квартиры, и теперь соседям из 14-го дома завидно. У них все так и застопорилось, хотя дома строились практически в одно время», — поясняет Андрей.

«Куда мы поедем со своим хламьем?»

Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова.

Дома на ул. Кутузова, 10, 12 и 14 возвели в 1959, 1961 и 1960 годах соответственно. Данные указаны на портале «Реформа ЖКХ». Здесь же говорится о том, что жилые здания были признаны аварийными в 2014, 2013 и 2017 годах.

У них разная степень износа. Так, дом под литерой 10 признан самым «потрепанным». Степень физического износа составляет 80,5%. Его и расселили первым. Ближайшему соседу (ул. Кутузова, 12) повезло больше, он изношен всего на 58%. Не расселенный дом на ул. Кутузова, 14 расположился на втором месте антирейтинга с износом на 66%.

Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова.

Отметим, судя по планам, отраженным на сайте «Реформа ЖКХ» именно дом с литерой 14 планировали расселить первым — еще в 2019 году. Снести его хотели в 2020-м. Но здание пока «живее всех живых».

«Нас планируют расселить, но пока об этом все молчать. Не понимаю, что им еще надо, ведь дом раздолбанный. Зачем-то на него „натянули“ новую крышу года два-три назад. Его надо просто трактором сравнят с землей и все…», — с горечью отмечает житель дома на ул. Кутузова, 14 Роман.

Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова.

Он недоумевает, чем жильцы одного аварийного дома хуже, чем люди, жившие в другом. Мужчина отметил, что власти города предложили людям снять квартиры, но они не торопились соглашаться.

«Куда мы поедем со своим хламьем? Если уж переезжать, то на постоянное место, а не прыгать туда-сюда», — добавляет мужчина.

Детское любопытство

Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова. Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова. Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова. Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова. Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова. Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова.

В брошенных домах сейчас не живут даже представители маргинальной прослойки барнаульцев. Как рассказали местные, в округе жил только один бомж, да и тот не спешил на «новое» место, предпочитая теплотрассу неподалеку. А вот от детей отбоя нет.

Два дома стали популярным местом для детворы, особенно во время летних каникул. На ул. Кутузова несколько раз приезжали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Пытались навести порядок.

Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова.

«Ребятишки, конечно, тут же разбегались. Поэтому нас попросили проследить, чтобы они не заходили в заброшки. Там ведь чего только нет. Это опасное место», — рассказывают местные жители, показывая на один из аварийных домов.

Уговоры не подействовали. Дети продолжают лазить по аварийным строениям. Пока мы осматривали объекты, из подъезда дома на ул. Кутузова, 14 вышли две школьницы (вероятно, начальных классов) и направились прямиком в одно из разваливающихся зданий.

Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова.

Их не испугали ни мусор, ни стекло, ни дыры в полах. Девочки бесстрашно преодолели все препятствия на пути к одному из захламленных помещений.

Объяснив, что аварийный дом — не лучшее место для детских забав, просим девочек выйти из развалюхи. Мы их встречаем у подъезда, в этот момент внутри здания что-то с грохотом падет. Благо, дети уже успели выбраться на улицу.

Расселенные аварийные дома на ул. Кутузова, 10 и 12 и их окрестности. Анна Зайкова.

Поле этого они спокойно отправились в школу. Нас же не покидало беспокойство — любопытство может завести далеко вглубь потенциально опасных строений. Страшно подумать о том, что может ожидать здесь маленьких исследователей.

Многие скажут: «Кто из нас в их возрасте не прыгал по гаражам и не лазил по стройкам?» Но мало кто вспомнит, чем это иногда заканчивалось… Кстати, буквально «в двух шагах» от заброшек есть еще и стройка. Но она огорожена и находится под охраной. А вот покинутые людьми дома предательски зияют открытыми подъездами и разбитыми окнами.

Справка

Двух и трехэтажные здания на ул. Кутузова, 10 и 12 власти города намерены демонтировать. В середине августа прошел аукцион на разработку проектно-сметной документации на снос многоквартирных домов. В список объектов попало строение с литерой 12.

Тендер выиграла уфимская компания «Энергопроектинновации», предложив самую низкую стоимость работ — в 280 тыс. рублей при первоначальной цифре более чем в 1 млн рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик должен выполнить работы в течение 25 дней со дня его подписания.

Алтапресс