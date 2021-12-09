Алтапресс: Почувствовать себя древним человеком. Как в Солонешенском районе проложили бережную к людям и природе экотропу

В Солонешенском районе, неподалеку от Денисовой пещеры и водопадов на реке Шинок, появился новый туристический объект — экологическая тропа «Грот Махам». Здесь можно пообщаться с природой, полюбоваться живописными пейзажами и почувствовать себя древним человеком. В чем особенность нового туристического объекта, а также, почему экотропы не всегда приносят пользу — в материале altapress.ru.

Экотропа. Солонешенский район. РГО.

О маршруте

Экотропа проходит недалеко от природно-археологического парка «Колыбель человечества» и ведет к небольшой пещере — гроту Махам. Во время подъема туристам открываются прекрасные виды на реки Ануй и Шинок.

Строили ее члены Алтайского отделения Русского географического общества (РГО) вместе с военнослужащими Сибокруга на средства гранта Федерального агентства по туризму.

Вся тропа — 800 метров. Но кому-то и этот путь может показаться длинным. «Туристы поднимаются по ней на 200 метров — все равно, что взбежать на 60-й этаж», — говорит Ирина Архипова, председатель краевого отделения РГО. — «Подъем и нагрузка заметны, но с ними справлялись и дети четырех лет, и взрослые, которым за 70. Главное — найти правильный темп».

Чтобы восхождение было не только приятным, но и безопасным, туристам следует отказаться от каблуков. Для удобного подъема некоторые участки тропы оборудованы лестницами и поручнями. Встречаются и специальные места для отдыха, они же — смотровые площадки.

Подумали создатели и о туристах-колясочниках — для них создан отдельный кольцевой маршрут, который ведет к смотровой площадке. И, что немаловажно, есть специальный туалет.

«Нашу тропу опробовал инвалид-колясочник: подсказывал, где и что нужно исправить», — рассказывает Ирина Архипова.

Для маршрута организаторы записали аудиогид. Автором стал журналист Илья Кочетков, а консультантами выступили ученые-геологи Анатолий Гусев и Софья Платонова. «Людям на самом деле интересны познавательные тропы — например, им любопытно подниматься и видеть следы лесного пожара в уже восстановленном лесе», — объясняет собеседница.

Оказалось, что проводников и аудиогидов очень не хватает и соседней Денисовой пещере. Когда члены РГО строили тропу, к ним не раз подходили туристы и просили провести туда экскурсии.

Экотропа. Солонешенский район. РГО.

«Они там заканчиваются примерно к середине августа, когда здесь как раз начинает проходить основной турпоток», — говорит Валентин Смирнов, координатор информационных и экспедиционных проектов регионального отделения РГО. —

Приезжают и расстраиваются: без сопровождения там смотреть нечего. Даже у местных гидов информация крайне скудная».

Создатели проекта хотели, чтобы люди на этой тропе могли отдохнуть и ощутить масштабы территории — насколько давно ее начал осваивать человек.

«Хочется, чтобы на Алтай приезжали и по-настоящему узнавали историю. Тогда туристы будут любить его, ценить, может быть, будет меньше вандализма. Мы привозили сюда детей, чтобы они попробовали пройти по тропе. И я им говорила: «Вот вы поднимаетесь и тяжело, а представьте, как чувствовали себя наши предки, когда шли здесь и в снег, и в дождь, и еще с добычей», — говорит Ирина Архипова.

Экотропа. Солонешенский район. РГО.

Не одни древние люди ходили там в снег — совсем недавно на тропе заметили прогуливавшихся туристов.

Почему именно здесь

Денисова пещера и водопады Шинок — широко известные места. Однако они имеют некоторые нюансы, которые озадачивают туристов.

«К Шинку не так просто подойти. А Денисова пещера у некоторых не оправдывает ожидания. Люди приезжают посмотреть на всемирно известный памятник, проходят по деревянным настилам и думают: «А что дальше?». Эта пещера ежегодно дарит миру научные сенсации. Но зрелищности для туристов в ней недостаточно», — говорит Ирина Архипова.

Чтобы было на что еще посмотреть, неподалеку и решили создать туристический маршрут. Чем больше таких точек появится на карте края, тем лучше, уверена собеседница.

Экотропа. Солонешенский район. РГО.

«Неожиданно мы столкнулись с какой-то гордостью местных жителей за это место: подходили к нам, обо всем расспрашивали, поднимались. И те, кто занимались сельским туризмом, тоже. Мы видим, что эта тропа нужна», — говорит она.

Кто сюда приезжает

За время работы члены РГО даже составили некий портрет туриста, который приезжает в эти места.

Так, основной поток путешественников здесь проходит с середины августа. «30% — местные. Они заканчивают дела на огороде. Морковка-сено убраны — можно покататься. Вот чему мы сами удивились: сюда активно приезжают из Онгудая и Усть-Кана!», — рассказывает Валентин Смирнов.

Еще 30% путешественников попадают в эти края случайно — их ведет сюда навигатор.

Экотропа. Солонешенский район. РГО.

«Почему-то множество приложений трактуют эту дорогу, как самую короткую, и очень часто люди, возвращающиеся из Республики Алтай, в надежде посмотреть на что-то новое поворачивают сюда. Приезжают и останавливаются в растерянности: «Куда же мы попали?», — объясняет собеседник.

Остальные — те, кто едут сюда целенаправленно из региона или других областей — Омской, Томской, Новосибирской и других. Увы, их порой ждет разочарование: они-то рассчитывали на большее.

Что туризм делает с природой

Экотропа предполагает, что туристы могут пообщаться с природой, нанося ей при этом минимум вреда. Здесь сознательно не ставили контейнеров для мусора и туалетов на территории самой тропы — ее протяженность позволила пойти на это шаг.

«Мы не можем полностью исключить урон, потому что там, где находится человек, в любом случае есть воздействие», — говорит Ирина Архипова.

Экотропа. Солонешенский район. РГО.

Проектирование экотроп за рубежом начинается с продумывания инфраструктуры, говорит Смирнов.

Это, во-первых, правильная маркировка, а не прикручивание указателей болтами к березе, как делают зачастую. Также — точная разметка, расчет нагрузок и зон отдыха. Если тропа протянется больше, чем на определенное количество километров, то должны быть возможности схода с нее, и так далее. «У нас сейчас все стихийно, даже нет законов, которые это регулируют, только-только разрабатываются ГОСТы», — объясняет собеседник.

Организаторам проекта очень нравится подход «туризм как привилегия». Например, в США доступ в национальные парки квотируемый. «Есть, конечно, Йеллоустон, куда по миллиону каждый год приезжает. Но бывают и места, куда четко пускают по 6 тыс. туристов в год. Что хочешь делай, бейся головой, но это — потолок», — говорит Валентин Смирнов.

Чтобы туда попасть, нужно либо пройти конкурс, либо купить путевку в агентстве, либо выиграть в лотерее департамента нацпарков. «Некоторые люди ждут годами возможности поехать. Это значит, что у них уже есть четкая мотивация, готовность — никто уже не будет творить беспорядок», — объясняет собеседник. — Когда у нас открывают нацпарки, сразу говорят о туризме, хотя в любом положении он будет на 25-м пункте. Прежде всего, их задача — охрана природы».

Экотропа. Солонешенский район. РГО.

Именно по всем этим причинам тропа принципиально не проходит по особо охраняемой природной территории. Тем не менее, поблизости водятся дикие животные.

«Здесь главное процесс, а не результат, — говорит Ирина Архипова. — Мы не обещаем, что, подойдя к Махаму, вы увидите нечто фантастическое. Но удовольствие от прогулки точно получите».

Алтапресс