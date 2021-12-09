ГОРНЯК22 09.12.2021
Коронавирус

Алтапресс: Почувствовать себя древним человеком. Как в Солонешенском районе проложили бережную к людям и природе экотропу

Горняк22
3 часа Ago

В Солонешенском районе, неподалеку от Денисовой пещеры и водопадов на реке Шинок, появился новый туристический объект — экологическая тропа «Грот Махам». Здесь можно пообщаться с природой, полюбоваться живописными пейзажами и почувствовать себя древним человеком. В чем особенность нового туристического объекта, а также, почему экотропы не всегда приносят пользу — в материале altapress.ru.

Экотропа. Солонешенский район. РГО.

О маршруте

Экотропа проходит недалеко от природно-археологического парка «Колыбель человечества» и ведет к небольшой пещере — гроту Махам. Во время подъема туристам открываются прекрасные виды на реки Ануй и Шинок.

Строили ее члены Алтайского отделения Русского географического общества (РГО) вместе с военнослужащими Сибокруга на средства гранта Федерального агентства по туризму.

Вся тропа — 800 метров. Но кому-то и этот путь может показаться длинным. «Туристы поднимаются по ней на 200 метров — все равно, что взбежать на 60-й этаж», — говорит Ирина Архипова, председатель краевого отделения РГО. — «Подъем и нагрузка заметны, но с ними справлялись и дети четырех лет, и взрослые, которым за 70. Главное — найти правильный темп».

Чтобы восхождение было не только приятным, но и безопасным, туристам следует отказаться от каблуков. Для удобного подъема некоторые участки тропы оборудованы лестницами и поручнями. Встречаются и специальные места для отдыха, они же — смотровые площадки.

Подумали создатели и о туристах-колясочниках — для них создан отдельный кольцевой маршрут, который ведет к смотровой площадке. И, что немаловажно, есть специальный туалет.

«Нашу тропу опробовал инвалид-колясочник: подсказывал, где и что нужно исправить», — рассказывает Ирина Архипова.

Для маршрута организаторы записали аудиогид. Автором стал журналист Илья Кочетков, а консультантами выступили ученые-геологи Анатолий Гусев и Софья Платонова. «Людям на самом деле интересны познавательные тропы — например, им любопытно подниматься и видеть следы лесного пожара в уже восстановленном лесе», — объясняет собеседница.

Оказалось, что проводников и аудиогидов очень не хватает и соседней Денисовой пещере. Когда члены РГО строили тропу, к ним не раз подходили туристы и просили провести туда экскурсии.

Экотропа. Солонешенский район.1 Экотропа. Солонешенский район. РГО.

«Они там заканчиваются примерно к середине августа, когда здесь как раз начинает проходить основной турпоток», — говорит Валентин Смирнов, координатор информационных и экспедиционных проектов регионального отделения РГО. —

Приезжают и расстраиваются: без сопровождения там смотреть нечего. Даже у местных гидов информация крайне скудная».

Создатели проекта хотели, чтобы люди на этой тропе могли отдохнуть и ощутить масштабы территории — насколько давно ее начал осваивать человек.

«Хочется, чтобы на Алтай приезжали и по-настоящему узнавали историю. Тогда туристы будут любить его, ценить, может быть, будет меньше вандализма. Мы привозили сюда детей, чтобы они попробовали пройти по тропе. И я им говорила: «Вот вы поднимаетесь и тяжело, а представьте, как чувствовали себя наши предки, когда шли здесь и в снег, и в дождь, и еще с добычей», — говорит Ирина Архипова.

Экотропа. Солонешенский район.2 Экотропа. Солонешенский район. РГО.

Не одни древние люди ходили там в снег — совсем недавно на тропе заметили прогуливавшихся туристов.

Почему именно здесь

Денисова пещера и водопады Шинок — широко известные места. Однако они имеют некоторые нюансы, которые озадачивают туристов.

«К Шинку не так просто подойти. А Денисова пещера у некоторых не оправдывает ожидания. Люди приезжают посмотреть на всемирно известный памятник, проходят по деревянным настилам и думают: «А что дальше?». Эта пещера ежегодно дарит миру научные сенсации. Но зрелищности для туристов в ней недостаточно», — говорит Ирина Архипова.

Чтобы было на что еще посмотреть, неподалеку и решили создать туристический маршрут. Чем больше таких точек появится на карте края, тем лучше, уверена собеседница.

Экотропа. Солонешенский район.3 Экотропа. Солонешенский район. РГО.

«Неожиданно мы столкнулись с какой-то гордостью местных жителей за это место: подходили к нам, обо всем расспрашивали, поднимались. И те, кто занимались сельским туризмом, тоже. Мы видим, что эта тропа нужна», — говорит она.

Кто сюда приезжает

За время работы члены РГО даже составили некий портрет туриста, который приезжает в эти места.

Так, основной поток путешественников здесь проходит с середины августа. «30% — местные. Они заканчивают дела на огороде. Морковка-сено убраны — можно покататься. Вот чему мы сами удивились: сюда активно приезжают из Онгудая и Усть-Кана!», — рассказывает Валентин Смирнов.

Еще 30% путешественников попадают в эти края случайно — их ведет сюда навигатор.

Экотропа. Солонешенский район.4 Экотропа. Солонешенский район. РГО.

«Почему-то множество приложений трактуют эту дорогу, как самую короткую, и очень часто люди, возвращающиеся из Республики Алтай, в надежде посмотреть на что-то новое поворачивают сюда. Приезжают и останавливаются в растерянности: «Куда же мы попали?», — объясняет собеседник.

Остальные — те, кто едут сюда целенаправленно из региона или других областей — Омской, Томской, Новосибирской и других. Увы, их порой ждет разочарование: они-то рассчитывали на большее.

Что туризм делает с природой

Экотропа предполагает, что туристы могут пообщаться с природой, нанося ей при этом минимум вреда. Здесь сознательно не ставили контейнеров для мусора и туалетов на территории самой тропы — ее протяженность позволила пойти на это шаг.

«Мы не можем полностью исключить урон, потому что там, где находится человек, в любом случае есть воздействие», — говорит Ирина Архипова.

Экотропа. Солонешенский район.5 Экотропа. Солонешенский район. РГО.

Проектирование экотроп за рубежом начинается с продумывания инфраструктуры, говорит Смирнов.

Это, во-первых, правильная маркировка, а не прикручивание указателей болтами к березе, как делают зачастую. Также — точная разметка, расчет нагрузок и зон отдыха. Если тропа протянется больше, чем на определенное количество километров, то должны быть возможности схода с нее, и так далее. «У нас сейчас все стихийно, даже нет законов, которые это регулируют, только-только разрабатываются ГОСТы», — объясняет собеседник.

Организаторам проекта очень нравится подход «туризм как привилегия». Например, в США доступ в национальные парки квотируемый. «Есть, конечно, Йеллоустон, куда по миллиону каждый год приезжает. Но бывают и места, куда четко пускают по 6 тыс. туристов в год. Что хочешь делай, бейся головой, но это — потолок», — говорит Валентин Смирнов.

Чтобы туда попасть, нужно либо пройти конкурс, либо купить путевку в агентстве, либо выиграть в лотерее департамента нацпарков. «Некоторые люди ждут годами возможности поехать. Это значит, что у них уже есть четкая мотивация, готовность — никто уже не будет творить беспорядок», — объясняет собеседник. — Когда у нас открывают нацпарки, сразу говорят о туризме, хотя в любом положении он будет на 25-м пункте. Прежде всего, их задача — охрана природы».

Экотропа. Солонешенский район.6 Экотропа. Солонешенский район. РГО.

Именно по всем этим причинам тропа принципиально не проходит по особо охраняемой природной территории. Тем не менее, поблизости водятся дикие животные.

«Здесь главное процесс, а не результат, — говорит Ирина Архипова. — Мы не обещаем, что, подойдя к Махаму, вы увидите нечто фантастическое. Но удовольствие от прогулки точно получите».

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Власти рассказали, зачем приезжал полпред и о чем он говорил с губернатором Томенко

Алтапресс: Власти рассказали, зачем приезжал полпред и о чем он говорил с губернатором Томенко

Горняк22
3 часа Ago
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, сообщили 8 декабря в пресс-службе регионального правительства....
Алтапресс: Опять коллапс? Что еще может стоять за намерениями властей Алтайского края отстранить регоператора ТКО

Алтапресс: Опять коллапс? Что еще может стоять за намерениями властей Алтайского края отстранить регоператора ТКО

Горняк22
3 часа Ago
Намерения расторгнуть соглашение с регоператором двух мусорных зон «Экостар», о котором на днях сообщил краевой минстрой, в ведомстве объяснили многочисленными нарушениями и жалобами. Между тем,...
Алтапресс: «Долгостроем не был и не будет». Барнаульский застройщик рассказал о перспективах сдачи ЖК с астрономическим названием

Алтапресс: «Долгостроем не был и не будет». Барнаульский застройщик рассказал о перспективах сдачи ЖК с астрономическим названием

Горняк22
3 часа Ago
Строительной компании «Милан» продлили разрешение на строительство жилого дома на ул. Папанинцев 143−145. Речь идет о ЖК «Полярная звезда», возведение которого началось в начале...
Алтапресс: Экс-замглавы алтайского минздрава выступил за обязательную вакцинацию детей от ковида

Алтапресс: Экс-замглавы алтайского минздрава выступил за обязательную вакцинацию детей от ковида

Горняк22
1 день Ago
Председатель комитета АКЗС по здравоохранению, бывший замглавы минздрава Алтайского края Владимир Лещенко убежден, что вакцинация детей от ковида должна быть обязательной. Об этом...
Алтапресс: Главврачи алтайских ковидных госпиталей просят депутатов поддержать закон о QR-кодах

Алтапресс: Главврачи алтайских ковидных госпиталей просят депутатов поддержать закон о QR-кодах

Горняк22
1 день Ago
Руководители крупнейших ковидных госпиталей Алтайского края направили в АКЗС открытое письмо с просьбой поддержать проект федерального закона о QR-кодах. Госпиталь. Новоалтайск. Дмитрий Лямзин....
Алтапресс: Новая жизнь старого парка. Что нужно знать о реконструкции «Изумрудного» в Барнауле

Алтапресс: Новая жизнь старого парка. Что нужно знать о реконструкции «Изумрудного» в Барнауле

Горняк22
1 день Ago
Реконструкция парка «Изумрудный» вот уже несколько лет объединяет общественность Барнаула. Горожане с нетерпением ожидают преображения парка, а власти города прикладывают большие усилия...

Читать по теме:

ВТОПЕ: