ГОРНЯК22 29.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Нужна ли прививка от коронавируса при плановой госпитализации, объяснили эксперты ОМС

Горняк22
10 часов Ago

Плановая госпитализация доставляет немало сложностей и врачам, и пациентам во время эпидемии COVID-19. В какой срок человека должны положить в стационар и нужна ли прививка от коронавируса, рассказали эксперты системы обязательного медицинского страхования.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

Защитить себя и других

Самый важный вопрос, который волнует пациентов, — нужна ли прививка от COVID -19, ведь плановое лечение никто не отменял, а у многих есть противопоказания к вакцинации.

Для минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции Минздрав РФ сформировал временный порядок плановой госпитализации в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь (в составе приказа МЗ РФ от 19 марта 2020 г. № 198-н).

Согласно документу, обязательное требование от пациентов сведений о проведенной вакцинации отсутствует, и отказывать в госпитализации тем, кто не имеет прививки, медучреждения не имеют права. Предоставление пациентом сведений о вакцинации актуально лишь при их наличии.

В то же время эксперты отмечают, что вакцинация целесообразна для профилактики внутрибольничной заболеваемости и позволяет избежать риска осложнений, в том числе в послеоперационный период, а также снижает риски для других пациентов.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.1 Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Вместе с тем, в ряде субъектов РФ могут устанавливаться местные ограничения, связанные с эпидситуацией. Так, например, в Москве оказание медицинской помощи в плановой форме в стационарах возможно строго при наличии у пациента сертификата о вакцинации, либо при наличии медицинских противопоказаний (исключения — пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями, пациенты, которым показана паллиативная помощь).

Какие документы нужны

В большинстве регионов эпидситуация не такая сложная, в связи с чем госпитализация идет при наличии стандартного набора документов. Дополнительно необходимо лишь иметь на руках справку, подтверждающую отрицательный ПЦР-тест (мазок из носо- и ротоглотки).

Анализы нужно сдать не ранее чем за семь дней до предполагаемой госпитализации, при этом проведение лабораторного исследования на наличие COVID-19 выполняется за счет средств ОМС — то есть бесплатно для пациента.

В больнице.2 В больнице. zdravalt.ru

Пакет документов для поступления в стационар оформляет лечащий врач. В обязательном порядке сюда входит:

  • выписка из медицинской карты, содержащая диагноз, его код по МКБ-10,
  • сведения о проведенных диагностике и лечении, и рекомендации о необходимости оказания специализированной медицинской помощи.
  • направление на госпитализацию. Его также оформляет лечащий врач на бланке медицинской организации. Направление должно быть написано разборчиво от руки или в печатном виде, заверено личной подписью и печатью лечащего врача.

Медицина. Больница.3 Медицина. Больница. CC0

Как госпитализируют пациента

Непосредственно во время госпитализации предусмотрен прием-осмотр врачом-терапевтом (для детей — врачом-педиатром), бесконтактная термометрия (измерение температуры тела) и пульсоксиметрия (замер насыщения крови кислородом).

При наличии медпоказаний врач может дополнительно назначить рентгенографию или компьютерную томографию легких, а также экспресс-тест (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие COVID-19.

Член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Надежда Гришина напоминает, что сроки начала оказания плановой специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями — 14 календарных дней с момента установления диагноза заболевания.

Медицина. Больница.4 Медицина. Больница. Pixabay.com

Что делать, если отказываются госпитализировать

Если все формальности соблюдены, но вам необоснованно отказывают в плановой госпитализации, необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию, которая в том числе проинформирует о наличии дополнительных региональных нормативных актов, регламентирующих необходимость наличия прививочных сертификатов.

Найти страхового представителя просто — нужно обратиться в свою страховую медицинскую организацию лично или по телефону, который указан в памятке застрахованного при получении полиса ОМС или в Сети на сайте СМО.

Цифры

Свыше 3 млн раз обращались граждане за защитой прав в страховые компании, за три квартала 2021 года, по данным Всероссийского союза страховщиков.

87% обращений связаны с вопросами о доступности и качестве медпомощи в амбулаторном звене, 11,7% составили проблемы при лечении в стационарах, а 1,3% — жалобы на работу скорой помощи.

Алтапресс

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