Алтапресс: Опять коллапс? Что еще может стоять за намерениями властей Алтайского края отстранить регоператора ТКО

Намерения расторгнуть соглашение с регоператором двух мусорных зон «Экостар», о котором на днях сообщил краевой минстрой, в ведомстве объяснили многочисленными нарушениями и жалобами. Между тем, такое экстраординарное решение может иметь и еще одну причину. Как следует из решения арбитража, эта фирма предъявила на конкурс по отбору регоператора фиктивный договор об инвестициях и, как полагала судья, не намеревалась строить мусорный объект.

Мусор. Место накопления отходов. Altapress.ru

Живописный мусор

«Вот такая красота на улице Гвардейской», — фото мусорной горы в Алейске в Инстаграме «Aleysk_news» не подразумевает трактовок. «Да по всему городку такая красота», — комментирует подписчик.

Другой в комментариях шутит: «Надо отдать должное жителям: мусор на площадке накопления сложен достаточно компактно и живописно». Он же напоминает: «Глава города 20 октября на заседании краевого правительства заявлял, что „город преодолел последствия мусорного коллапса“. А он — „коллапс“ — опять нагрянул».

Между тем, директор «Экостара» Андрей Коляда в разговоре с «Банкфаксом» утверждает: со стороны фирмы недочетов нет. Что называется, не верь глазам своим. Проблему директор видит в другом.

Уборка мусора. Altapress.ru

Платит менее 50% населения. Юрлица не оплачивают вообще. Тариф утвердили поздно, поэтому мы не могли вовремя заключить договоры с юрлицами. Возили мусор, а счета не выставляли, потому что не имели права», — утверждает он.

Причем тут Шипуново

Фирма «Экостар», зарегистрированная в Рубцовске, получила статус регоператора двух мусорных зон нынешним летом по итогам конкурсного отбора: в Алейской она начала работать с 31 августа, в Славгородской — с 21 сентября.

Протокол о победе «Экостара» по Алейской зоне был подписан 9 июля. Почти сразу же его конкурент — омская фирма «ЭкоТранс» — недовольная проигрышем, подала иск в арбитраж. Суть его может показаться неожиданной.

Мусор в Алейске, декабрь 2021 года. @aleysk_news

Омская компания потребовала признать недействительным инвестиционный договор между «Экостаром» и администрацией Шипуновского района.

Ее представитель заявил: «стороны не намерены его исполнять» и «его заключение было вызвано лишь возможностью улучшить положение „Экостар“ при проведении конкурсного отбора». И, надо сказать, арбитраж Алтайского края их аргументы убедили.

Без конкурса и без ответственности

Договор между «Экостаром» и администрацией предполагал строительство в Шипуновском районе комплекса по сортировке мусора и извлечению вторсырья.

Мусор. CCO

Комплекс фирма обязалась передать району, причем безвозмездно. Сама же она намеревалась арендовать его в течение 10 лет. Договор об этом стороны заключили 28 июня — через три дня после первого этапа конкурса на отбор регоператора ТКО.

«Экостар» представила этот документ ко второму этапу (в подтверждение наличия объекта по обработке отходов). И, как полагали омичи, это стало основанием для признания его победителем и получения статуса регоператора.

Однако договор ничтожный, утверждал представитель омской фирмы: ведь он был заключен без конкурса, а значит — с существенным нарушением закона.

К слову, «фишкой» этого договора был пункт 10: инвестор не несет ответственность за невыполнение обязательств, если у него «по любой причине будут отсутствовать привлеченные от третьих лиц денежные средства». При этом в дальнейшем пункт об ответственности сторон вообще исключили из договора.

Документы. pixabay.com.

Мусоросортировка вместо мусороперегрузки

С тем, что инвестиционный договор с Шипуновской администрацией надо было заключать по конкурсу, а конкурса не было, судья арбитражного суда Татьяна Бояркова согласилась. Но пошла, что называется, дальше и глубже.

Так, судья отметила: терсхема размещения отходов не предусматривает мусоросортировку в Шипуновском районе — только мусороперегрузочную станцию. И это — разные объекты. Судья довольно жесткими выражениями оценила инвестдоговор «Экостара» с Шипуновской администрацией.

Из определения суда по иску омской фирмы «ЭкоТранс» к администрации Шипуновского района:

Вышеуказанное свидетельствует о фиктивности заключенного инвестиционного договора, об отсутствии у сторон намерения его исполнять, поскольку необходимость строительства данного объекта отсутствует, исходя из территориальной схемы.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Усомнилась в реальности намерений

Более того, судья усомнилась, что у фирмы «Экостар» были реальные намерения построить инфраструктуру ТКО в районе.

Из определения суда по иску омской фирмы «ЭкоТранс» к администрации Шипуновского района:

Само по себе название объекта — «мусоросортировочный комплекс» в оспариваемом договоре инвестирования обусловлено исключительно необходимостью ООО «Экостар» в подтверждении факта якобы наличия объекта обработки ТКО для участия в конкурсе на право получения статуса регоператора в Алейской зоне, а не реальным намерением строительства инфраструктуры обращения с ТКО в Алейской зоне согласно территориальной схеме.

Мусор. Хранение. Altapress.ru

В итоге судья признала инвестдоговор недействительным. Решение вынесено 17 ноября, жалобу администрация района еще не подала.

Ранее altapress.ru рассказывал: в случае расторжения соглашения с действующим регоператором краевой минстрой вправе на срок не более года присвоить статус регоператора без проведения конкурсных процедур.

Соглашение может быть подписано с юрлицом, с государственным или муниципальным учреждением, имеющим необходимую лицензию.

Алтапресс