Алтапресс: «Долгостроем не был и не будет». Барнаульский застройщик рассказал о перспективах сдачи ЖК с астрономическим названием

Строительной компании «Милан» продлили разрешение на строительство жилого дома на ул. Папанинцев 143−145. Речь идет о ЖК «Полярная звезда», возведение которого началось в начале 2019 года. Уже в августе в Госинспекции заявили, что объект взят на особый контроль из-за оттягивания сроков строительства. Стал ли он долгостроем и когда дольщики получат ключи от квартир — в материале altapress.ru.

ЖК "Полярная звезда" на ул. Папанинцев, 143-145. Декабрь 2021 года. Дмитрий Лямзин.

Продолжение «СтройГАЗовского» ЖК

Дом комфорт-класса вырос на месте пустыря недалеко от жилых объектов разорившегося «СтройГАЗа». Несколько лет назад здесь был частный сектор. Его снесли, а на освободившейся территории образовался пустырь, заросший бурьяном.

В ходе аукциона в 2015 году компания «Милан» получила участок в аренду на пять лет для возведения жилой высотки. Надел в 0,1 га достался ей за 2,2 млн рублей. Второй надел приобрели дополнительно. Именно поэтому у дома пока двойной адрес.

К слову, первый проект будущей новостройки успешно прошел градостроительный совет.

Тогда директор компании «Милан» Дмитрий Бауэр рассказал altapress.ru: на участке вырастет 16-этажная новостройка, которая станет продолжением дома «СтройГАЗа» на ул. Папанинцев, 123−125. Срок сдачи был выставлен на первый квартал 2021 года.

ЖК «Полярная звезда» на ул. Папанинцев, 143−145. Декабрь 2021 года. Дмитрий Лямзин.

В конце лета 2019 года объектом заинтересовалась Госинспекция. В доме было распродано 106 долевок, а сам объект возведен только на 11%. Возникли опасения, что высотка пополнит список долгостроев.

Основные работы завершены

С тех пор прошло более двух лет. Все это время 16-этажка благополучно росла. В конце октября 2021-го истек срок действия разрешения на строительство. Накануне стало известно, что застройщик продлил его до второго квартала 2022 года.

ЖК «Полярная звезда» на ул. Папанинцев, 143−145. Декабрь 2021 года. Дмитрий Лямзин.

«Объект долгостроем не был и не будет. Несмотря на выставленные комитетом по строительству, архитектуре и благоустройству города сроки, исходя из строительной готовности, можем с уверенностью сказать: дом будет введен в эксплуатацию не позднее первого квартала следующего года. Сейчас идут внутренние работы, монтаж лифтов, установка радиаторов отопления. Основные же работы уже завершены. Люди смогут заехать в квартиры в апреле-мае 2022-го», — рассказали в компании «Милан».

Строительные анахронизмы

Отсрочка от первоначально озвученных сроков будет небольшая — меньше полугода. Как пояснили в компании «Милан», не меньше года ушло на перепроектирование объекта. Проект, который был утвержден прежним составом директоров, новое руководство не одобрило. На фоне трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово многочисленные пожарные лестницы между балконами снаружи здания и использование легковоспламеняющегося утеплителя выглядели ненадежными.

ЖК «Полярная звезда» на ул. Папанинцев, 143−145. Декабрь 2021 года. Дмитрий Лямзин.

«Соответствие предыдущего проекта градостроительным нормам вызывало большие сомнения. Мы приняли решение изменить конструктив будущего здания, чтобы оно стало безопаснее. Мы увели дополнительные пути эвакуации внутрь дома, ведь рано или поздно жильцам захотелось бы балконы застеклить, а люки, ведущие к лестницам — закрыть. Поэтому мы преобразовали проект с сохранением архитектуры фасадов», — отметили в компании.

Кроме того, на территории ЖК уже построен подземный паркинг, строители готовятся к благоустройству территории, которая запланирована на следующий год.

Алтапресс