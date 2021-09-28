Алтапресс: Полгода холодов. Стало известно, какой будет зима в Алтайском крае

Грядущая зима в Алтайском крае может отметиться заметными отклонениями от привычных для наших широт температур. Исходя из вероятностного прогноза, который опубликовал Гидрометцентр России, в ближайшие полгода в регионе может быть и нетипично тепло, и нетипично холодно. Подробнее — в материале altapress.ru.

Много снега. altapress.ru

Представленный Гидрометцентром России прогноз содержит данные, актуальные для октября — марта.

Важно отметить, что прогноз на полгода является предварительным и в течение холодного периода 2021−2022 годов эта информация будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами.

Октябрь-2021

Исходя из расчетов синоптиков, в Алтайском крае октябрь-2021 будет типичным для нашего региона — значительных отклонений в плюс или минус от привычных значений не ожидается.

Отметим, что для Барнаула норма средней месячной температуры в октябре составляет +2,5 градуса.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2021/2022. meteoinfo.ru.

Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, на большей части Якутии. Ниже, чем в октябре 2020 года средняя температура воздуха ожидается в Южном федеральном округе.

Ноябрь-2021

Последний месяц осени, судя по предварительному прогнозу, в Алтайском крае отметится заметным теплом.

По этому поводу в Гидрометцентре России указывают: «Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на востоке и юге Уральского федерального округа, в Сибирском федеральном округе, на большей части Якутии и в Забайкалье».

Для Барнаула средняя месячная температура в ноябре равна -6,8 градуса.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2021/2022. meteoinfo.ru.

Впрочем, в отдельных регионах страны ноябрь обещает быть, напротив, более холодным.

Так, ниже, чем в ноябре 2020 года средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе и в северной половине Азиатской территории страны.

Декабрь-2021

А вот старт календарной зимы на Алтае обещает нетипичные даже для декабря холода, особенно в северных районах края.

Типичной среднемесячной температурой для Барнаула в декабре является показатель -13,9 градуса. Но, вполне вероятно, что в этом году будет холоднее.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2021/2022. meteoinfo.ru.

«Средняя температура ниже нормы прогнозируется на большей части Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа и в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа», — прогнозируют метеорологи.

Январь-2022

Зато январь следующего года в Алтайском крае, видимо, пройдет в пределах привычных температурных значений. Напомним, что для Барнаула средняя месячная температура в первый месяц зимы составляет -15,8 градуса.

Судя по предварительному прогнозу, в этом месяце больших погодных сюрпризов не ожидается.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2021/2022. meteoinfo.ru.

В разрезе всей страны прогноз на январь-2022 выглядит так: «Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Сибирского федерального округа, на западе Якутии. Средняя температура ниже нормы прогнозируется на Чукотке и на побережье Охотского моря. Выше, чем в январе 2021 года средняя температура воздуха ожидается на большей части Уральского федерального округа и на западе Сибирского федерального округа».

Февраль-2022

Последний зимний месяц в нашем регионе тоже не должен принести серьезных отклонений — есть вероятность, что он будет немного прохладнее, чем обычно. Но речи о серьезных аномалиях не идет.

Типичной средней месячной температурой в феврале для Барнаула является показатель -15,1 градуса.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2021/2022. meteoinfo.ru.

«Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на западе Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на севере Якутии. Февраль ожидается теплее прошлогоднего на большей части территории России; в большинстве регионов Дальневосточного федерального округе — холоднее», — указывают синоптики.

Март-2022

Первый весенний месяц, исходя из вероятностного прогноза, пройдет в Алтайском крае в привычном температурном режиме.

Характерная для Барнаула мартовская средняя месячная температура составляет -7,3 градуса.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2021/2022. meteoinfo.ru.

«Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Какой была зима 2020−2021

Прошлая зима в Алтайском крае выдалась холодной и снежной. Средняя температура воздуха составила −13…−19 градусов, что на 1…3 градуса ниже нормы. Лишь местами в предгорьях температурные значения были около нормы.

В течение прошлой зимы был отмечен один период с 26 по 28 декабря с сильными морозами и один период аномально холодной погоды с 1 по 9 января.

Самая низкая температура в Алтайском крае прошлой зимой была отмечена 27 декабря на метеостанции Бийск-Зональная. Здесь термометры показывали -47,4 градуса.

Морозы в Барнауле Михаил Хаустов

В краевой столице самый холодный день прошлой зимы также выпал на 27 декабря, когда в Барнауле было -41,7 градуса.

Сумма выпавших осадков за зиму 2020−2021 варьирует от 49 миллиметров в Родино до 241 миллиметров в Змеиногорске, что соответствует 120−150%.

Более того, местами в предгорьях количество осадков составило 150−200% от нормы.

Наибольшее количество осадков за сутки в течение прошлой зимы в Алтайском крае выпало 4 февраля в Змеиногорске — 36 миллиметров, а в Барнауле — 7,8 миллиметра.

Много снега. Ребенок играет. Михаил Хаустов

А вот позапрошлая зима в нашем регионе была также снежная, но очень теплая со средней температурой воздуха −8…−10 градусов, что на 3…6 градусов выше нормы.

Сумма выпавших осадков за позапрошлую зиму варьировала от 60 миллиметров в Чарышском до 326 миллиметров в Змеиногорске. Это значение в полтора-два раза превысило норму.

Абсолютный минимум

Говоря о климатических аномалиях, необходимо напомнить, что в истории метеорологических наблюдений в Алтайском крае в свое время фиксировались по-настоящему экстремальные температурные показатели.

Например, абсолютный температурный минимум на Алтае был отмечен в декабре 1860 года, когда столбик термометра опускался до рекордных -55 градусов.

Погодные аномалии Алтайского края. altapress.ru.

А вот в XX веке самая низкая температура в нашем регионе составляла -51,5 градуса. Она была зафиксирована в Барнауле 7 января 1931 года.

Дикий холод отмечался на Алтае и 18 декабря 1938-го, когда термометры показывали -49,5 градуса, и 3 февраля 1943-го, когда за окном было -49,3 градуса.

Алтапресс