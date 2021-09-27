Алтапресс: Улыбка молодости. В барнаульской стоматологической клинике устанавливают инновационные несъемные протезы

Ваша новая улыбка за трое суток всего на четырех имплантах.

Подарите улыбку молодости себе и своим близким! Стоматологическая клиника «Крокус»

Да, это реально. Сделать себе совершенно новую улыбку. Наши специалисты делают протез, который не нужно снимать. Никогда. С которым вы можете уже к вечеру жевать твердую пищу. С которым вы будете всегда себе нравится. С которым захочется всегда улыбаться.

Улыбка молодости — это протез на одну челюсть без накладки на небо. По факту, это набор абсолютно новых зубов, сделанный так, как это делает природа.

Наша главная цель — вернуть вкус жизни и возможности, которых раньше не было.

Дарим вам возможность улыбаться, принимать пищу и жить без стеснения. За два-три посещения. На всю жизнь.

Подход к ценам индивидуальный.

Стоматологическая клиника «Крокус»

Адрес: Барнаул, ул. Советская, 6, корпус 2.

Телефон: +7 (3852) 590−868

Сайт: skrokus.ru





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