ГОРНЯК22 27.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Улыбка молодости. В барнаульской стоматологической клинике устанавливают инновационные несъемные протезы

Горняк22
9 часов Ago

Ваша новая улыбка за трое суток всего на четырех имплантах.

Подарите улыбку молодости себе и своим близким! Стоматологическая клиника «Крокус»

Да, это реально. Сделать себе совершенно новую улыбку. Наши специалисты делают протез, который не нужно снимать. Никогда. С которым вы можете уже к вечеру жевать твердую пищу. С которым вы будете всегда себе нравится. С которым захочется всегда улыбаться.

Улыбка молодости — это протез на одну челюсть без накладки на небо. По факту, это набор абсолютно новых зубов, сделанный так, как это делает природа.

Наша главная цель — вернуть вкус жизни и возможности, которых раньше не было.

Дарим вам возможность улыбаться, принимать пищу и жить без стеснения. За два-три посещения. На всю жизнь.

Подход к ценам индивидуальный.

Стоматологическая клиника «Крокус»

Улыбка молодости. В барнаульской стоматологической клинике устанавливают инновационные несъемные протезы1

Адрес: Барнаул, ул. Советская, 6, корпус 2.

Телефон: +7 (3852) 590−868

Сайт: skrokus.ru


ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Коронавирус вновь проник в закрытый военный городок и наращивает присутствие в Барнауле

Алтапресс: Коронавирус вновь проник в закрытый военный городок и наращивает присутствие в Барнауле

Горняк22
9 часов Ago
В Алтайском крае, по данным на 26 сентября, зарегистрировали 249 новых случаев заболевания коронавирусом и 21 смерть, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. Пандемия. CC0 В Барнауле за сутки...
Алтапресс: Еще одна алтайская ферма забудет про доярок в надежде на хитроумных роботов

Алтапресс: Еще одна алтайская ферма забудет про доярок в надежде на хитроумных роботов

Горняк22
9 часов Ago
Племзавод «Степное» в Немецком национальном районе в нынешнем году построит и запустит роботизированную молочную ферму — вторую в крае. Оборудование для нее уже закуплено. Руководитель...
Алтапресс: Встреча с Натальей Варлей и звездой «Движение вверх»: какими будут самые необычные Шукшинские дни на Алтае

Алтапресс: Встреча с Натальей Варлей и звездой «Движение вверх»: какими будут самые необычные Шукшинские дни на Алтае

Горняк22
9 часов Ago
Впервые за всю историю Шукшинские дни на Алтае пройдут без массовых гуляний в Сростках, без «красной дорожки» у театра драмы и не летом, а осенью. Фестиваль ограничится...
Алтапресс: «Волк не может охранять овец». Создатель уникального института — о степях Алтая и том, почему заповедники беззащитны

Алтапресс: «Волк не может охранять овец». Создатель уникального института — о степях Алтая и том, почему заповедники беззащитны

Горняк22
9 часов Ago
В Алтайский край с экспедицией приезжал уникальный ученый — Александр Чибилёв, создатель и научный руководитель Института степи Уральского отделения РАН. Altapress.ru поговорил с академиком о том,...
Алтапресс: Среди медведей и людей. Как несколько миллионов рублей и принципиальность главврача делают алтайскую больницу в отдаленном районе образцовой

Алтапресс: Среди медведей и людей. Как несколько миллионов рублей и принципиальность главврача делают алтайскую больницу в отдаленном районе образцовой

Горняк22
9 часов Ago
Главный врач Ельцовской центральной районной больницы Сергей Лихоманов встретил нас на окраине села. «Так, — сказал он, открыв дверь машины. — Два года...

Читать по теме:

ВТОПЕ: