ГОРНЯК22 27.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Коронавирус вновь проник в закрытый военный городок и наращивает присутствие в Барнауле

Горняк22
9 часов Ago

В Алтайском крае, по данным на 26 сентября, зарегистрировали 249 новых случаев заболевания коронавирусом и 21 смерть, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. CC0

В Барнауле за сутки зафиксировали 72 новых заражения. Для сравнения, в конце июля ежедневно регистрировали почти 100 — тогда глава города Вячеслав Франк поручил усилить меры, чтобы вирус не добрался до всех, а после показатель снизился и держался на уровне 60, однако в сентябре начал постепенно расти.

В ЗАТО Сибирском зафиксировали 4 заражения, причем новых случаев здесь не регистрировали с 5 сентября, когда выявили 2 зараженных. Стоит отметить, что в закрытом военном городке всего 172 случая — среди городов это минимальный показатель.

Всего в крае инфицированных — 76 672 (в том числе 5 558 детей). Выздоровели — 59 096 пациентов, из них за прошедшие сутки — 98.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 674 человека.

«Кроме этого, 370 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 14 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 311 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.1 Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуты 3714 койки, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ — 322. Резервных коек — 668», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 516, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 216.

За весь период наблюдений скончались 5 338 человек с ковидом: из них 21 — за прошедшие сутки (19 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 121 человек (по иным причинам — 1 217).

По данным оперштаба на 26 сентября, прививается 682 842 человека (получили первую вакцину — 40 066, полностью вакцинированы — 638 454), повторно вакцинировались — 4 322.

Ранее сообщали, что коронавирус добрался до Белокурихи, где каждый день начали выявлять зараженных.

Новые случаи

Барнаул — 72, Рубцовск — 19, Бийск — 18, Камень-на-Оби — 8, Краснощековский, Кулундинский, Локтевский, Павловский и Усть-Калманский районы — по 6, Змеиногорский, Курьинский, Мамонтовский, Рубцовский и Шипуновский районы — по 5, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Алейский, Егорьевский, Михайловский, Первомайский, Табунский, Топчихинский, Троицкий и Чарышский районы — по 4, Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Новичихинский, Поспелихинский и Третьяковский районы — по 3, Ключевский, Крутихинский, Ребрихинский, Романовский, Тюменцевский, Угловский и Шелаболихинский районы — по 2, Родинский, Тальменский районы — по 1.

Алтапресс

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