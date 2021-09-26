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Алтапресс: Серебряные копытца. Тренды, которые раскрасят осенне-зимние будни

Горняк22
17 часов Ago

В унылую пору как никогда хочется быть яркими и привлекательными. Altapress.ru выбрал несколько трендов, которые помогут вам составить неповторимый образ.

Тренды 2021. tsum.ru.

Серебро

Не потеряться б в серебре, ведь эти тотально металлические платья и комбинезоны, как у Valentino и Louis Vuitton, заполонят все. Ищите вещи со всем, что способно отражать цвет — пайетками, камнями или блестками. Не стесняйтесь и серебристой обуви. Радуйтесь своей яркости и внимательно оглядывайтесь на сорок.

Тренды 2021.1 Тренды 2021. tsum.ru. Тренды 2021.2 Тренды 2021. tsum.ru. Тренды 2021.3 Тренды 2021. tsum.ru.

Ромбы

От принта шахматной доски на одежде модники переходят к забытым ромбам. Они актуальны не только на свитерах, кардиганах и жилетах, как у Saint Laurent, но и на плащах, как у Valentino и платьях Dior. Ромбы расползлись и по одежде с популярным «школьным» кроем, и по сложносконструированным одеяниям.

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Шелковые платки

Платки-косынки все еще в тренде. Особенно ценятся с яркими принтами. Повязывайте ими хоть шею, хоть голову. Вариант для смелых: надеть на косынку берет.

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Эко-мех

Стритстайл-звезды не первый год носят эко-шубы и не собираются их снимать. Также искусственный мех перебрался на рукава и плечи пальто, как у Dries Ven Noten.

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Желтый

Забыли про сероватые пальто и открыли солнечно-желтый мир. Приятный и оптимистичный цвет будет греть вашу душу не хуже, чем меховая шуба. Можно комбинировать с другими яркими оттенками, например, оранжевым, как это сделали Miu Miu.

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Алтапресс

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