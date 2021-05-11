Алтапресс: Полтора килограмма разума. Барнаульский психолог рассказала, как вырастить мегамозг и избежать деменции

«Головной компьютер» — самый сложный орган в теле человека. Altapress.ru с помощью медицинского психолога Анастасии Казанцевой узнал, как накачать извилины и стать гением.

Мем сверхразум. Открытые источники в интернете.

В ответе за все

Мозг — это центральный отдел нервной системы человека. Он решает все задачи — от базовых (дыхание, кровообращение, питание, движение) до сложных (память, контроль поведения, проявление эмоций).

В первые три года жизни ребенка нейронные связи устанавливаются очень активно. В этом процессе задействованы оба полушария. Левое, «техническое», отвечает за логику и рациональность, а правое, «гуманитарное», — за творчество, интуицию, пространственно-временное мышление. Эксперт утверждает, что правую часть мозга малыши используют активнее.

Анастасия Казанцева,

медицинский психолог:

Для того чтобы получить представление о каком-то предмете, например карандаше, ребенок задействует много инструментов восприятия. Трогает его, облизывает, рассматривает. Включаются все анализаторы. Позже, когда знакомство с вещью состоялось, ненужные системы анализа отключаются.

Медицинский психолог Анастасия Казанцева. Предоставлено altapress.ru.

После трех лет исследовать мир вокруг уже не так интересно. И много нейронных связей отмирает за ненадобностью: чтобы опознать карандаш, лизать его уже не нужно, достаточно вспомнить, как он выглядит.

По мере взросления человек осваивает более сложные функции мозга. В возрасте от семи до 11 лет бурно развивается память. Именно поэтому в семь лет детей отправляют в школу.

Последний мозговой процесс — мышление. Его формирование завершается в 14−18 лет. Благодаря мышлению мы можем строить планы, ставить цели и добиваться их, корректировать свое поведение. С этого момента «скидки на возраст» заканчиваются и окружающие начинают воспринимать юношу или девушку как взрослого человека, способного отвечать за свои поступки.

Как научить ребенка писать? CC0

Высшие психические функции:

мышление,

речь,

память,

письмо,

счет,

произвольные движения,

восприятие.

Сложно , но еще можно

До 30 лет «головная коробка» впитывает знания и навыки довольно легко. Это самое благоприятное время для получения образования, изучения языков. А солидным людям среднего возраста сформировать свежие нейронные связи значительно тяжелее.

Но есть и хорошая новость: мозг — уникальный орган, который способен осваивать новое всю жизнь. «Если регулярно тренировать интеллект, как тело в тренажерном зале, можно успешно учиться в любом возрасте», — уверена собеседница.

Упражнения во многом напоминают школьные задания: чтение и пересказ литературы, заучивание стихотворений, запоминание пар картинок или списков. Но чтобы не докучать себе домашкой, можно совместить мозговую тренировку с бытовыми делами.

Мозг. Нейроны. СС0.

Например, собираясь в магазин за продуктами, необязательно составлять список в телефоне или блокноте. Для этого есть память. Товары можно мысленно разложить по местам дома или устроить тренажерный зал для ума с помощью мобильных приложений.

Игры-головоломки на телефон:

94% — угадывание слов.

Can you escape — поиск предметов.

Jigsaw Puzzle — сборник пазлов разных размеров.

Skillz — сборник логических задач.

Words of Wonders — составление кроссвордов.

2048 — игра , в которой нужно перемещать блоки с цифрами так , чтобы в итоге получилось число 2048.

в которой нужно перемещать блоки с цифрами так чтобы в итоге получилось число 2048. Build a bridge — соединение точек и конструктор.

Однако для мозга все-таки полезны и физические нагрузки. Благодаря им улучшается кровоснабжение и питание. Что касается последнего, все знают, что нашему «главному компьютеру» для полноценного функционирования нужна глюкоза.

Но это не значит, что диета «Самый умный» состоит из конфет и шоколадок. Здесь мозг нас тоже обвел. Ему нужно сбалансированное питание, как и любому другому органу.

Еда. Продукты ССО

Факт

Мозг «съедает» 20% от общего питания человека.

Наследственные «счастливчики»

Если оставить ум в покое и ничем его не «истязать», то ближе к 60 годам нейронные связи начнут угасать сами собой. Справляться с повседневными задачами это не помешает, но ситуации «ой, я забыл» станут происходить все чаще. Внимание и усидчивость тоже ослабнут.

Меньше повезло тем, у кого есть генетическая предрасположенность к болезням Альцгеймера, Пика и другим, приводящим к деменции.

Справка

Деменция — это синдром, при котором ухудшается когнитивная функция в большей степени, чем при нормальном старении. Происходит деградация памяти, мышления, понимания, речи и способности ориентироваться, считать, познавать и рассуждать.

Пенсионеры. СС0

Замедлить снижение интеллекта можно благодаря умственной нагрузке. Эксперт рассказывает, что стимулировать мозг в пожилом возрасте непростая, но крайне полезная задача. А любимые пенсионерами кроссворды — только один из вариантов ее выполнения. Кстати, не самый выигрышный. Гораздо эффективнее решать логические задачи.

Мифы и реальность

Легче — не значит хуже

Мозг женщины в среднем весит 1,3 кг, а мужчины — 1,4 кг. Но эти сто граммов — еще не повод для гордости сильного пола. Ведь разница в весе — всего лишь физиологическая особенность, не способная повлиять на уровень интеллекта.

Факт

Самый тяжелый мозг весом в 2,8 кг был у человека с идиотией.

Также масса мозга может зависеть от генетических особенностей или принадлежности к определенной этнической группе. У австралийских аборигенов самый легкий мозг на планете, однако их умственные способности это не влияет.

Мозг. СС0.

Не только серая масса

Головной мозг состоит из большого количества структур, каждая из которых имеет свои функции и при этом сложно организована. В качестве примеров можно привести гиппокамп, миндалину, прилежащее ядро, таламус и другие.

Каждая структура мозга состоит из разных клеток, которые можно разделить на нейроны и глиальные. А серое и белое вещества — лишь их компоненты.

10 или 100

Еще один миф, пожалуй, самый популярный, гласит: «Человек использует свой мозг только на 10%». Еще были версии про 15%, 7% и 5%. «Отец» этой легенды — американский психолог Уильям Джеймс.

Он тестировал собственную теорию ускоренного развития на ребенке-вундеркинде Уильяме Сидисе. Тогда психолог и выдвинул теорию о том, что люди не используют свой мозг на полную мощность.

Учеба. Интеллект. Мысли. Знания. CC0

Опровергает это утверждение американский нейробиолог Барри Гордон. Он считает, что если бы мозг использовался только на несколько процентов, то любое повреждение органа не приводило бы к значительным нарушениям функций. Но все наоборот.

Анастасия Казанцева,

медицинский психолог:

Мозг состоит из высокодифференцированных отделов. Каждый выполняет свою функцию. Но только при их совместной работе могут осуществляться высшие психические функции.

Факт

По уровню развития мозга ближе всех к человеку находятся обезьяны и дельфины.

Дельфин. Открытые источники.

Умный и еще умнее

Однако это не значит, что человеческие возможности раскрыты полностью. Ведь некоторые люди имеют удивительные способности к изучению иностранных языков или решению сложнейших математических задач. Ученые до сих пор не знают, почему одних «сверхспособности» посетили, а других обошли стороной.

Гениальными бывают и люди с нарушением интеллекта. Стать мегамозгом можно. Правда, одному это сделать проще, а другому сложнее.

Нельзя не вспомнить о том, как за последние годы нас избаловали гаджеты. Не нужно сидеть в библиотеке с горой книг, готовясь к экзамену. Достаточно просто позвать Алису из телефона, и она быстро наколдует все и даже больше.

И время на написание конспектов можно не тратить — это сделает голосовой набор. И буквы там понятные, а не каракули от руки.

Смартфон. Работа. СС0

Все эти упрощения влияют на мыслительный процесс не лучшим образом. Исправить ситуацию можно, ограничив использование цифровых помощников хотя бы до трех часов в день.

Но, глядя правде в смартфон, становится понятно, что это вряд ли возможно. Остается только использовать все преимущества маленьких бездушных машин на благо той большой и неизвестной, что находится в голове каждого из нас.

Алтапресс