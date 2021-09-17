Алтапресс: «Всех на заводы!». Разбираем глупые, злые и болезненные вопросы о современном алтайском искусстве

«Афиша» altapress.ru открывает цикл интервью-культликбезов на тему алтайского (и не только) искусства. Как научиться понимать и любить то, что кажется некоторым бесполезным и даже вредным? На самые популярные, глупые и злые вопросы о художественном искусстве нам ответила культуролог, специалист государственного художественного музея Алтайского края Лидия Рыжова.

1 Кому вообще нужны эти художники в Алтайском крае? Всех на заводы!

Если посмотреть на количество заказов, то можно понять, что художники много кому нужны: начиная с дизайнера интерьеров и заканчивая живописцем, чья картина украсит тот самый интерьер.

Художников много и они разные. Есть те, кто оформляют общественные пространства. Тот же рекламный баннер может сделать человек, который учился в художественной школе. А еще есть художники по костюмам в театрах.

Зачастую кажется, что не нужны художники, которые картины пишут, но и это не так: заказами они не обделены. А что касается заводов, то и там работают художники — например, на каком-нибудь производстве фарфора или текстильной фабрике

2 Я видел, что один барнаульский автор (речь идет о художнике Андрее Бергере, «Афиша» уже писала о нем) попал в список Forbes. Но некоторые считают это мазней. Разве кому-то такие работы интересны и нужны?

Андрей Бергер зарабатывает не только станковой живописью. У него заказывают монументальные произведения — роспись интерьеров, муралы (огромные произведения искусства, чаще всего картина на поверхности стены. — Прим. ред.). Он также обеспечивает своих художников заказами. Вряд ли большую часть дохода приносят ему собственные картины.

Стрит-арт проект галереи «Соль». Художник — Андрей Бергер vk.com/solbarnaul

Что касаемо «мазни», то надо понимать, что мы не можем украшать интерьер реалистичными росписями — обычно это смотрится нелепо. Мы же не можем представить себе картину Шишкина во весь дом? Иллюзия пространства не будет восприниматься должным образом. Любая монументальная роспись — в храме, на современном здании и так далее — предполагает особую работу с заданной плоскостью и пространством.

3 Ну, хорошо, а если я начну рисовать подобное — я стану знаменитым?

Андрей Бергер начинал с росписи кофеен и других помещений малого бизнеса. Если у тебя нет опыта, то твой труд будет оцениваться невысоко.

А расходы при этом немаленькие: нужно сначала спроектировать роспись, нанести эскиз, залить цветом (краски стоят немалых денег). Хорошо, если оплата покрыла потраченное время и себестоимость материалов.

Зарабатывать вы начнете, если сможете заработать себе репутацию, достаточно долго продержавшись на голодном пайке. И только потом, когда вы найдете свою нишу, заказчиков, грамотных подрядчиков, тогда у вас появится призрачный шанс попасть в список Forbes.

Профессия художника очень рискованная — чтобы что-то добиться, нужно пройти много этапов. Не каждый способен это выдержать. Тот же врач после учебы, если попадет в частную клинику, на первых порах будет зарабатывать гораздо больше.

4 А вот кто такой Чорос-Гуркин, про которого все и везде говорят? Чем он знаменит?

Прежде всего, Григорий Чорос-Гуркин — это художник Республики Алтай. Но и в наших музеях хранится много его работ.

Чорос-Гуркин был одним из первых алтайских академистов, полгода учился у самого Ивана Шишкина, чье «Утро в сосновом бору» знают все.

Также Григорий Иванович был ярким политиком, просветителем, этнографом. В его графике много уникальных этнографических зарисовок о жизни коренных алтайцев того времени. Его картины помогают нам изучать костюмы, музыкальные инструменты, интерьеры и прочие интересные вещи.

Выставка Григория Чорос-Гуркина в краеведческом музее. Евгения Шехватова.

У Чорос-Гуркина была фантастическая жизнь и трагическая судьба. В 1937 году его расстреляли — и это несмотря на то, что он восторженно отзывался о советской власти.

5 Он хотя бы красиво рисовал. Горы, пейзажи. А сейчас кого-то можно назвать вторым Чорос-Гуркиным?

Мне кажется, что нет. Но, возможно, я ошибаюсь. Только время сможет показать, действительно ли среди нас живет столь же фантастическая личность.

Сегодня дух Горного Алтая достаточно авангардно передают работы Валерия Тебекова (кстати, сейчас его работы представлены в галерее «Турина гора») и Сергея Дыкова. Они не вторые Чорос-Гуркины, но тоже любят Алтай и пытаются донести его сущность до зрителей.

Картина Валерия Тебекова vk.com/turinagora 6 И снова о горах. Их рисуют все! Разве это не скучно? Или есть у нас «горные» мастера, чьи работы точно стоит погуглить?

Да, так сложилось, что Алтай известен в первую очередь пейзажистами. Этому поспособствовала окружающая природа.

Сейчас сразу на двух выставках (в художественном музее и выставочном зале музея «Город») можно посмотреть работы Екатерины Демкиной — она как раз очень сочно рассказывает о своих горных впечатлениях.

Картина Екатерины Демкиной «Сияние Кайласа» ghmak.ru

Ценятся работы Валерия Октября. Его экспрессивная манера писать горы чуть ли не одним мастихином очень впечатляет.

Из молодых — Александр Гордиенко, который рисует чудесные по колориту акварельные пейзажи. В каждой своей картине он умудряется найти удивительные краски и тонкие переходы.

7 Ну, все-таки горы лучше, чем это ваше непонятное «современное искусство». Мой ребенок нарисует лучше!

Пабло Пикассо и Пауль Клее согласились бы с этим утверждением. Они искренне считали, что ребенок рисует лучше. Поэтому стремились рисовать как дети. В этом заключалось непосредственное видение мира.

Обычно художества детей вспоминают, глядя на абстрактные картины. Однажды я проводила эксперимент — показывала людям полотна абстрактного экспрессионизма и детский рисунок. И практически все угадывали, какую картину создавал взрослый.

А все потому, что даже в абстрактной живописи работают законы композиции, колористики и так далее.

8 Поди разберись с этим вашим современным искусством. Мне кажется, что это история только для «избранных». Простому рабочему на таких выставках не место.

Откровенно говоря, выставок современного искусства в Барнауле не так много. Из недавних — «Аз.Арт.Сибирь».

В защиту рабочих, которые якобы не смыслят в искусстве, хочу привести пример из книги отзывов на выставку работ Казимира Малевича, которая проводилась в годы его жизни.

Рабочие с восторгом отзывались о его работах. Они писали, что вот оно, искусство будущего! Нимфы и пейзажи оставьте императорской России, а у Малевича — универсальное искусство, доступное всем.

Приведу еще такой пример. В 2018 году в уральском цеху, где была потушена последняя большая мартеновская печь в Европе (плавильная печь для переработки передельного чугуна и лома чёрных металлов в сталь. — Прим. ред), представили перформанс «Страсти по Мартену». Так современные художники попытались попрощаться с историей, осознать индустриальное советское наследие и превратить его в искусство. И уж точно заводчанам, которые работали на мартеновских печах, этот перформанс был более понятен, чем остальным.

9 А зачем вообще ходить в галереи? Можно погуглить, Instagram художника посмотреть и все про него понять.

Соглашусь с этой позицией. Станковые живописцы во время пандемии переехали на онлайн-площадки, у интернет-аукционов на 300% возросли продажи. В России появилась платформа «Шар и Крест», где можно приобрести картину молодого художника, например, для интерьера.

Но если речь идет о какой-нибудь художественной или звуковой инсталляции, или о выставке Билла Виолы (признанный классик видеоарта. — Прим. ред) в Пушкинском музее, где были очень сложные технические характеристики экранов, освещения, видео потрясающего качества — то вот такие произведения искусства на экране телефона вы точно не сможете посмотреть.

10 А что скажете о скандальной скульптуре «Большая глина № 4» в той же Москве?

У её автора, Урса Фишера, есть вполне реалистичные скульптуры. Например, он делает из парафина человеческие фигуры-свечи, которые на выставках красиво плавятся.

Абсолютно не понимаю, почему люди нашли в «Большой глине» непотребную ассоциацию. Как человек, который занимался лепкой, я увидела в ней ту самую глину — с отпечатками пальцев, реалистично отломанными кусками.

Кусок глины — это восторг «чистого листа», из которого вот-вот сотворится нечто прекрасное. Мне кажется, что любой человек, который что-либо создавал своими руками, должен понять это чувство.

К тому же скульптура знаменует открытие многофункционального культурного центра, символизирует его будущее. Мы пока не знаем, что может из него получиться, как и из этой «Большой глины».

Да, мне можно возразить, что из самой скульптуры это невозможно вычленить. Увы, это так — современное искусство требует некоторого мыслительного процесса.

11 Уговорили, я готов подготовиться к вашему «современному искусству». Что и кого мне надо почитать, посмотреть?

Сложный вопрос. Если хочется полного погружения, то можно посоветовать труд «Искусство с 1900 года» в 800 страниц про историю искусства последнего века.

Не каждый на такое решится, поэтому можно начать с подкастов и видеолекций. Может заинтересовать курс Екатерины Деготь «Несимметричные подобия», где она сравнивает современных художников и находит между ними сходства и различия, рассказывает об исторических примерах.

Советую также почитать материалы, сделанные музеем «Гараж» — они делают все, чтобы донести современное искусство до рядового зрителя.

Также в «ВКонтакте» недавно появился один из лучших, на мой взгляд, пабликов об искусстве «Как это понимать», который ведет искусствовед Яна Шемякова.

12 А какое вообще место занимает барнаульское искусство на художественной карте мира? Есть ли среди них живые гении?

Мне кажется, что место у нас совсем незначительное. Потому что те художники, которые уехали из Алтайского края и стали знамениты в Москве, никак не подчеркивают свою связь с Барнаулом.

Тот же Андрей Бергер. Да, он начал карьеру на Алтае, но стал знаменит не здесь. Или председатель Союза художников России Виктор Калинин, который родился в нашем селе Залесово. Или Дима Филиппов из Горняка, который основал галерею «Электрозавод». Всех их нельзя назвать алтайскими художниками только по их происхождению.

13 Походил тут по одной галерее, посмотрел на цены местных мастеров и ужаснулся. Почему так дорого?! Лучше куплю новый смартфон.

Смартфон со временем потеряет в цене, а картина, наоборот, может возрасти и стать инвестицией.

Попробуйте как-нибудь зайти не в галерею, а в магазин для художников. Посмотрите, сколько стоит один тюбик краски, кисти, подрамник, грунтовка… Это все большие деньги. Поэтому сама по себе себестоимость работы достаточно высока.

Краски и палитры. Ирина Пергаева.

Хорошо, если художник сможет продать в месяц одну-две картины. Но тогда они должны составлять месячный заработок.

14 А если я куплю не картину барнаульского художника, а просто картинку в подземном переходе? Считается ли это поддержкой искусства?

В Китае действуют целые заводы, состоящие из художников, которые на конвеере рисуют однотипные картины. Скорее всего, вы поддержите именно их.

А если хотите поддержать именно местное искусство — то идите в галерею или напрямую обращайтесь к самому художнику. Других способов не нарваться на подделку нет.

15 Кстати, а кто у нас в Барнауле самый дорогой художник?

Верно ответить на вопрос невозможно, потому что цена сделки не публикуется открыто, это частная информация.

Но я знаю, что достаточно высокие цены на работы Павла Брыткова, Николая Зайкова, Евгения Кузнецова.

Художник Николай Зайков на выставка «Аз.Арт.Сибирь» Анна Зайкова

Но не исключаю, что картины художников, не состоящих в Союзе, могут быть дороже, чем у вышеперечисленных авторов.

16 Я хочу, чтобы художник нарисовал мой портрет. Как это сделать, куда обращаться?

Можно сходить в Союз художников и попросить с кем-нибудь познакомить. Или поискать их в интернете — но надо обязательно смотреть примеры.

17 Вот рисуют наши художники картины, рисуют… Дай бог, если все твои картины раскупят, а еще лучше, если что-то попадет в фонд музея. А если нет? Все, жизнь прошла зря?

Жизнь прошла не зря, если вы как художник успешно продаетесь и реализовываете себя, в том числе через частные заказы.

Возможно, вы спустя некоторое время будете настолько ценны, что музеи будут заламывать руки от сожаления, что не приобрели ваши картины раньше.

18 Кстати о музеях. Как они выбирают, какие картины надо выкупить, а какие нет?

Выборкой занимается специальная комиссия. Поскольку мы не можем хранить абсолютно все, от чего-то приходится отказываться.

Выставка «Послания великих странников: петроглифы Алтая», художественный музей 2020 Надежда Чехович

Художник или коллекционер предлагает картину научному сотруднику музея. Он уже решает, предлагать произведение комиссии или нет. Картина проходит все ступени постановки на учет. И если комиссия примет положительное решение, картина остается в музее. Даже не все подарки мы можем принять. По моему опыту, большая часть картин попадает в фонды с персональных выставок.

19 Все равно я считаю, что это ваше «современное искусство» — не искусство. Все, меня можно считать некультурным человеком?

Нет, так нельзя считать. Приведу такую аналогию. Например, вы хотите попробовать новую для себя еду. Вы пробуете, а потом решаете — понравилось вам или нет.

Так и здесь. Обычно люди, которые говорят, что им не нравится современное искусство, на самом деле никак с ним не знакомы — они не знают современных художников, их картин. Соответственно, в этой ситуации делать какие-либо выводы рано.

В Барнауле отобрали картины для выставки «Аз.Арт» Анна Зайкова

Но бывает, что человек познакомился с современным искусством, но оно его, действительно, не заинтересовало — такое тоже бывает. Это личный выбор каждого.

Алтапресс