Алтапресс: Алтайским работодателям возместят затраты на антиковидные меры

Алтайское отделение Фонда социального страхования (ФСС) возместит работодателям затраты на антиковидные меры, сообщает мэрия Барнаула.

Антиковидные рейды в Барнауле. barnaul.org

Подать заявление на финансовое обеспечение профилактических мероприятий можно до 1 октября 2021 года.

«В перечень профилактических мероприятий, которые работодатели могут реализовать за счет ФСС, включены антиковидные меры. В 2021 году в рамках программы можно получить финансирование соцстраха на тестирование персонала, покупку масок и других СИЗ, антисептиков, устройств для дезинфекции и обработки помещений и поверхностей, бесконтактных термометров, а также на закупку приборов и оборудования для мониторинга на рабочем месте здоровья сотрудников, работающих во вредных и опасных условиях», — говорится в сообщении.

Кроме антиковидных мероприятий, перечень содержит трудоохранные меры: медосмотры, обучения по охране труда, санаторно-курортное лечение и не только.

«Работодатель может выбрать любые предмеры, реализовать их за свой счет и получить возмещение затрат от Фонда социального страхования. На профилактику профзаболеваний и травматизма допускается направить до 20% от сумм уплаченных в ФСС страховых взносов. А если работодатель организует санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, указанный объем средств может быть увеличен до 30%» — пояснила Татьяна Петрова, управляющая алтайским ФСС.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поведал про экономику, антиковидные меры, рост зарплат и поддержке.

Алтапресс