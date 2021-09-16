ГОРНЯК22 17.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Алтайским работодателям возместят затраты на антиковидные меры

Горняк22
16 часов Ago

Алтайское отделение Фонда социального страхования (ФСС) возместит работодателям затраты на антиковидные меры, сообщает мэрия Барнаула.

Антиковидные рейды в Барнауле. barnaul.org

Подать заявление на финансовое обеспечение профилактических мероприятий можно до 1 октября 2021 года.

«В перечень профилактических мероприятий, которые работодатели могут реализовать за счет ФСС, включены антиковидные меры. В 2021 году в рамках программы можно получить финансирование соцстраха на тестирование персонала, покупку масок и других СИЗ, антисептиков, устройств для дезинфекции и обработки помещений и поверхностей, бесконтактных термометров, а также на закупку приборов и оборудования для мониторинга на рабочем месте здоровья сотрудников, работающих во вредных и опасных условиях», — говорится в сообщении.

Кроме антиковидных мероприятий, перечень содержит трудоохранные меры: медосмотры, обучения по охране труда, санаторно-курортное лечение и не только.

«Работодатель может выбрать любые предмеры, реализовать их за свой счет и получить возмещение затрат от Фонда социального страхования. На профилактику профзаболеваний и травматизма допускается направить до 20% от сумм уплаченных в ФСС страховых взносов. А если работодатель организует санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, указанный объем средств может быть увеличен до 30%» — пояснила Татьяна Петрова, управляющая алтайским ФСС.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поведал про экономику, антиковидные меры, рост зарплат и поддержке.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Алтайском крае снизилось количество заболевших и коек в ковидных госпиталях

Алтапресс: В Алтайском крае снизилось количество заболевших и коек в ковидных госпиталях

Горняк22
16 часов Ago
В Алтайском крае, по данным на 15 сентября, зарегистрировали 232 новых случая заболевания коронавирусом и 22 смерти, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус, больница. zdravalt.ru 15 сентября в алтайских...
Алтапресс: «Не выходи из комнаты». Почему Путин ушел на самоизоляцию и как он себя чувствует

Алтапресс: «Не выходи из комнаты». Почему Путин ушел на самоизоляцию и как он себя чувствует

Горняк22
16 часов Ago
Российский президент Владимир Путин вынужденно ушел на удаленку. Рассказываем, в чем причина внепланового карантина и повлияет ли он на предстоящие выборы. Владимир Путин. kremlin.ru 1...
Алтапресс: «Страшно называть цифру»: в Рубцовске подсчитали, сколько еще миллионов надо на разбитые дороги

Алтапресс: «Страшно называть цифру»: в Рубцовске подсчитали, сколько еще миллионов надо на разбитые дороги

Горняк22
16 часов Ago
В 2021 году Рубцовску — городу, пожалуй, с самыми разбитыми дорогами в крае, — впервые за много лет выделили 200 млн рублей на их ремонт, а потом добавили еще...
Алтапресс: Упал — очнулся. Пациенты и врачи краевой больницы скорой помощи рассказали, как непросто вылечиться после ДТП

Алтапресс: Упал — очнулся. Пациенты и врачи краевой больницы скорой помощи рассказали, как непросто вылечиться после ДТП

Горняк22
16 часов Ago
Большинство пациентов отделения тяжелой сочетанной травмы краевой больницы скорой помощи с трудом вспоминают, что именно с ними произошло. Они просыпаются, напичканные железными...
Алтапресс: Друг в овечьей шкуре. Как возможный подельник Роберта Пальталлера наследил в Алтайском крае, предав старого товарища

Алтапресс: Друг в овечьей шкуре. Как возможный подельник Роберта Пальталлера наследил в Алтайском крае, предав старого товарища

Горняк22
16 часов Ago
В прошлом году барнаульский бизнесмен Сергей Гераскин передал в займ своему другу Михаилу Карпенко 3,5 млн рублей. В качестве залога тот предложил 10...

Читать по теме:

ВТОПЕ: