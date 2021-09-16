Алтапресс: В Алтайском крае снизилось количество заболевших и коек в ковидных госпиталях

В Алтайском крае, по данным на 15 сентября, зарегистрировали 232 новых случая заболевания коронавирусом и 22 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

15 сентября в алтайских ковидных госпиталях 3604 койки, из которых свободно 719. 14 сентября коек было больше на шесть — 3610, а 13 сентября больше было на 415 — 4019. Кстати, в начале августа количество кроватей нарастили до 4686.

Всего в крае инфицированных — 74 011 (в том числе 5 266 детей). Выздоровели — 57 092 пациента, из них за прошедшие сутки — 275.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 531 человек.

«Кроме этого, 354 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 10 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 308 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

«Развернуто 3604 койки, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ — 322. Резервных коек — 719», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 528, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 211.

За весь период наблюдений скончались 5 065 человек с ковидом: из них 22 — за прошедшие сутки (20 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 887 человек (по иным причинам — 1 178).

По данным оперштаба на 15 сентября, на коронавирус обследовали 2 037 001 человека. Прививается 660 455 человек: получили первую вакцину — 106 178, полностью вакцинированы — 551 33, повторно вакцинировались — 2 944.

Ранее сообщали, что переболевших ковидом жителей Алтайского края зовут на углубленное обследование.

Новые случаи

Барнаул — 62, Бийск — 18, Рубцовск — 15, Алейск — 12, Новоалтайск — 10, Заринск и Славгород — по 8, Шипуновский район — 6, Локтевский район — 5, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Ключевский, Павловский, Ребрихинский и Советский районы — по 4, Алейский, Баевский, Волчихинский, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный и Чарышский районы — по 3, Егорьевский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Третьяковский, Тюменцевский и Шелаболихинский районы — по 2, Ельцовский, Кытмановский, Суетский и Угловский районы — по 1.

Алтапресс