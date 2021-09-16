ГОРНЯК22 17.09.2021
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Алтапресс: «Страшно называть цифру»: в Рубцовске подсчитали, сколько еще миллионов надо на разбитые дороги

Горняк22
16 часов Ago

В 2021 году Рубцовску — городу, пожалуй, с самыми разбитыми дорогами в крае, — впервые за много лет выделили 200 млн рублей на их ремонт, а потом добавили еще 75 млн. Но этого все равно катастрофически мало, сообщил 14 сентября мэр города Владимир Фельдман. Он сказал, что сумму, которая требуется на оставшийся ремонт, «страшно называть».

Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева

Речь идет о вложениях в размере 900−960 млн рублей. Этого, по словам Фельдмана, должно хватить, чтобы отремонтировать все дороги, которые не соответствуют нормативам. А их в Рубцовске не мало.

Ежегодно бюджетные затраты на ремонт дорог в Рубцовске увеличиваются: в 2017 году это было порядка 30 млн рублей, то в 2018-том — уже 75, а в 2021-вом — сразу 200. Получить федеральное финансирование по программе «Безопасные качественные дороги» городу не удалось: рубцовская агломерация не прошла по численности жителей.

Финансирует ремонт краевой бюджет, местная администрация вносит всего 5% от общей суммы.

Ремонт дорог в Рубцовске. 1 Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева

В 2019—2020 годах привели в порядок часть центральных улиц: Октябрьскую, Пролетарскую, Сельмашскую, Зорге, проспект Ленина (от улицы Транспортной до кольца РМЗ), бульвар Победы. Протяженность дорог составила 10 км, стоимость работ — 215 млн.

По заверениям Фельдмана, напряженность и недовольство среди населения заметно снизилось.

Что предстоит доделать

В нынешнем году в Рубцовске еще отремонтируют часть улиц, которые являются основными транспортными артериями. Их протяженность — около 10 км. Несмотря на то, что работы продолжаются, состояние дорог все равно удручающее.

Средств в местном бюджете на них нет, в дорожный фонд Рубцовск собирает максимум 30 млн рублей — надежда только на край.

Ремонт дорог в Рубцовске. 2 Ремонт дорог в Рубцовске. Ирина Пергаева

Если нынешнее финансирование сохранится, привести в порядок рубцовские разбитые дороги удастся за 3−4 года.

О том, что мешает дорожному ремонту в Рубцовске, и как чиновники хотят его ускорить, читайте 17 сентября на сайте altapress.ru.

Алтапресс

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