Алтапресс: Упал — очнулся. Пациенты и врачи краевой больницы скорой помощи рассказали, как непросто вылечиться после ДТП

Большинство пациентов отделения тяжелой сочетанной травмы краевой больницы скорой помощи с трудом вспоминают, что именно с ними произошло. Они просыпаются, напичканные железными пластинами и винтами, со швами на голове и внутренних органах. Сращение костей — дело небыстрое, мужчины впадают в уныние, женщины плачут. За восемь месяцев в БСМП обратилось около 900 человек, пострадавших в ДТП, 571 госпитализировали.

БСМП. Травма. Анна Молчанова.

Офицер запаса

«При поступлении была тяжелая черепно-мозговая травма, травма таза и перелом костей левой голени», — рассказывает про своего пациента травматолог-ортопед Иван Круглыхин.

Врачи сделали 64-летнему Владимиру Бычкову операцию на голове, провели скелетное вытяжение, а затем остеосинтез костей голени: их скрепили специальными штифтами по методике, которую придумали в краевой больнице скорой помощи.

Почти месяц мужчина провел в постельном режиме. Оказалось, что гематома головного мозга у Владимира Станиславовича хроническая, осталась как напоминание об Афганистане, где он попал под сильный взрыв. На войне Бычков семь раз был ранен и перенес семь операций. А мирную травму получил, когда решил поехать за грибами в Б. Ключи.

«Я помню, что вышел из автобуса на вокзале, и больше ничего. Очнулся уже здесь», — говорит пациент. Его сбил автомобиль. Бычков привязал сломанную голень к перекладине, нависающей над кроватью — так она меньше ноет -, и даже в лежачем положении старается делать зарядку — может подтянуться 20 раз.

«Конечно, я выкарабкаюсь, я же офицер запаса», — оптимистично заявляет Владимир Станиславович.

БСМП. Травма. Анна Молчанова.

На ходунках

Не всем так везет с бодростью духа и относительной легкостью травм. Травматологи говорят, что сбитые пешеходы, особенно пожилые люди, — самые тяжелые. Чаще всего пациентами больницы оказываются именно пешеходы, реже — водители и пассажиры, поскольку автомобиль все же обладает так называемой «пассивной безопасностью»: может частично защитить от удара тех, кто в нем находится.

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Так, правда, случается не всегда. Сосед Владимира Бычкова Денис Ломакин на Daewoo Matiz, будучи не пристегнутым ремнями безопасности, не справился с управлением на гравийке в Солонешенскм районе у села Топольного и через ограждение вылетел с дороги. За 20 лет, что Денис водит огромный грузовик с прицепом, он не побывал ни в одной аварии, и вот произошла такая роковая случайность.

Его отвезли в районную больницу, где оказали первую помощь, а затем пришлось двое суток ждать спецавтомобиль из Барнаула. Так Денис 24 августа оказался в краевой клинической больнице со сложнейшим переломом — повреждением заднего контура таза с вертикальным смещением.

Теперь кости его таза внутри держатся на канюлированных винтах и специальных металлических пластинах, а снаружи — на аппарате внешней фиксации. Сегодня после трех недель в лежачем положении Денис впервые встал на ноги и прошелся по палате с ходунками. «Теперь меня не придется носить на руках», — шутит он.

Его заново научат ходить и выпишут на амбулаторное лечение. Иван Круглыхин говорит, что срок реабилитации зависит от организма пациента и тяжести травмы и может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.

БСМП. Травма. Анна Молчанова.

Горизонталь и вертикаль

В отделении тяжелой сочетанной травмы впервые в Алтайском крае внедрили для остеосинтеза оригинальные металлоконструкции производства AO-ASIF (Швейцария), в том числе и пластины с угловой стабильностью LCP, позволяющие пациентам в послеоперационном периоде обходиться без внешней иммобилизации.

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А также здесь впервые в Алтайском крае стали применять метод остеосинтеза гвоздями с блокированием длинных трубчатых костей. После такой операции пациенты могут передвигаться с опорой на поврежденную конечность уже с первых дней. Им не требуется гипс — современные винты и пластины способны выдержать большой вес.

Иван Круглыхин говорит, что даже после тяжелых травм пациента важно как можно раньше поставить на ноги — «вертикализировать». Это залог того, что восстановление пойдет быстрее.

Если зафиксировать отломки кости, то сосуды на них начинают расти буквально навстречу друг другу. По сосудам туда идут фибробласты — клетки соединительной ткани. Они вырабатывают коллаген, который создаст основу кости. В нее отложится кальций, и новая костная ткань готова.

Если человек долго не встает на ноги, калибр сосудов уменьшается, а с ним и количество питательных веществ, которые они могут переносить. Заживление затягивается.

Кроме того, по словам Ивана Круглыхина, к тяжелым повреждениям при долгом постельном режиме добавляются гипостатические проявления — бывают пролежни, тромбозы, пневмонии, которые существенно осложняют работу врачей и жизнь самого пациента и увеличивают сроки пребывания в стационаре.

БСМП. Травма. Анна Молчанова.

Готовы к авралу

Чаще всего с дорог в больницу скорой помощи поступают пациенты с сочетанием черепно-мозговой травмы и опорно-двигательного аппарата. Чуть реже — с присоединением травм внутренних органов. Две-три недели пациенты проводят в стационаре, затем еще до полугода на больничном дома.

У таких травм есть четко выраженная сезонность — пик наступает весной, когда сходит снег, машины начинают ездить быстрее, а пешеходы быстрее бегают через дороги.

Летом количество травмированных увеличивается от того, что через край проходит дорога в Горный Алтай из Новосибирска, количество автомобилей увеличивается в связи с отпускным сезоном. Отделения травматологии работают в авральном режиме.

Сейчас врачи готовятся к следующему аншлагу — первому гололеду, от которого отвыкли за лето и пешеходы, и водители.

БСМП. Травма. Анна Молчанова.

Реакция зрачка

Иван Круглыхин говорит, что, оказывая первую помощь пострадавшим в ДТП, очевидцы часто совершают ошибки.

Помимо обязательного сообщения в экстренные службы всех подробностей ДТП, человек, оказавшийся на месте происшествия, может спасти пострадавшим жизнь.

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«В ряде случаев возможно оказание помощи, даже если люди оказались зажаты в автомобиле», — говорит врач.

Но человек должен понимать, не будет ли его помощь более опасной для пострадавшего, если начать вытаскивать тело из автомобиля. Извлекать его из машины нужно очень осторожно, не меняя положения тела. При этом тащить человека за конечности из-под обломков нельзя, нужно разбирать сами обломки.

Если есть угроза возгорания, нужно обязательно заглушить автомобиль, а в случае разлива бензина (впрочем, в любом случае), обесточить сеть.

Если пострадавшие в сознании, обязательно нужно поддерживать с ними диалог, выяснить, «где болит», ободрить. При серьезных травмах люди, как правило, находятся без сознания. Есть несколько способов проверить, жив ли человек: почувствовать сердцебиение и дыхание (по запотеванию стекла или шевелению ватки, поднесенной к лицу, по движениям грудной клетки), а также реакцию зрачка: он сузится, если посветить карманным фонариком.

БСМП. Травма. Анна Молчанова.

Большая бригада

Дежурная бригада больницы состоит из анестезиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и нейрохирурга. В БСМП пациента из приемного покоя немедленно везут в операционную, минуя все остальные отделения, здесь сразу решают все вопросы: и диагностики, и реанимации, и хирургии.

В операционной делают УЗИ внутренних органов и рентгенографию, а также травмоскан — полностью сканируют все тело. Здесь врачи сразу делают операции на поврежденных органах в брюшной и грудной областях, чтобы сохранить человеку жизнь, а также закрывают открытые переломы, сопоставляют кости и крепят их наружными фиксаторами.

После всего этого человек переводится в отделение, и начинается, собственно, лечение.

Очнется ли пострадавший в ДТП в больничной палате или покинет мир прямо в операционной, во многом зависит от того, как быстро его доставят с места происшествия в БСМП. У врачей есть правило «золотого часа», в течение которого есть все шансы не дать ему умереть от травматического шока и кровопотери.

БСМП. Травма. Анна Молчанова.

Смотреть надо

Зою Карамышеву подвезла с работы напарница. «Машины были далеко, я все равно не пошла вразвалочку по пешеходному переходу, а даже побежала. И практически уже была на той стороне, лишь одной ногой оставалась еще на „зебре“, — вспоминает она. — Удар пришелся в ногу, меня подкинуло. Я очнулась у забора».

В шоке Зоя даже хотела встать и идти домой, но водитель сбившей ее машины вызвал скорую помощь, которая констатировала перелом таза. Зоя сокрушается, что при этом мужчина даже не подошел к своей «жертве», чтобы спросить, как дела. И до сих пор с ней не связался.

«Я сама училась водить машину и знаю, что как только пешеход ступил на дорогу надо останавливаться, а не лететь шары вылупив, — со слезами говорит женщина. — Тот водитель теперь спит спокойно, а мне теперь ни сесть, ни встать, даже в туалет не сходить».

БСМП. Травма. Анна Молчанова.

Снимите наушники

Сотрудники ГИБДД и врачи констатируют, что у пострадавших в ДТП часто развиваются фобии: водители боятся садиться за руль, а пешеходы — выходить на проезжую часть. Оказавшись на больничной койке с перспективой провести несколько недель без возможности обслуживать себя, пациенты впадают в депрессию.

Инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула Анастасия Котельчук говорит, что настоящей причиной почти всех ДТП становится невнимательность и взаимное неуважение как водителей, так и пешеходов.

«Пешеход обязан убедиться в том, что все автомобили полностью остановились и уступают ему дорогу, — говорит она. — Много ДТП случается на многополосных дорогах, когда в первом ряду автомобиль пропускает пешехода, а, например, в двух других машины продолжают ехать с прежней скоростью. Нужно аккуратно «просматривать каждый ряд».

БСМП. Травма. Анна Молчанова.

Многие ДТП случаются от того, что пешеход недооценивает опасность, хотя он должен полностью контролировать движение. Анастасия Котельчик говорит, что при переходе дороги ничто не должно отвлекать человека: нужно сложить зонт, снять капюшон и убрать телефоны и наушники. Бывает, что водитель просто не может вовремя остановить машину и сигналит пешеходу, а он не слышит.

«Часто люди говорят: «Ну, я же прав, я по переходу шел», — говорит инспектор. — Ну, хорошо, прав. Вина доказана, водитель наказан. Но ты остался с травмами, что теперь с того, что ты прав».

БСМП. Травма. Анна Молчанова. БСМП. Травма. Анна Молчанова. БСМП. Травма. Анна Молчанова. БСМП. Травма. Анна Молчанова. БСМП. Травма. Анна Молчанова. БСМП. Травма. Анна Молчанова. БСМП. Травма. Анна Молчанова. БСМП. Травма. Анна Молчанова.

Цифра

572 ДТП зафиксировали за восемь месяцев в Барнауле. В них погибли 22 человека, 718 получили разной тяжести травмы. Почти половина из всех ДТП (244) — наезд на пешехода. В таких ДТП погибли 13 человек, 248 получили телесные повреждения. 146 ДТП произошли на пешеходных переходах

Алтапресс