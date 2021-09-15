ГОРНЯК22 15.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Владимир Путин ушел на самоизоляцию

Горняк22
7 часов Ago

Президент России Владимир Путин вынужден соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Об этом говорится на сайте Кремля.

Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом. kremlin.ru.

Продолжительность карантина главы государства не уточняется, сказано лишь об «определенном периоде времени».

Из-за самоизоляции Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

Кто именно был инфицирован в окружении Путина — не сообщается.

«Президент абсолютно здоров», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, сдавал ли президент ПЦР-тест и показал ли тот негативный результат, Песков ответил: «Безусловно», пишет ТАСС.

Ранее президент намекал, что может уйти на карантин, но Песков поспешил объяснить, что Путин высказался «образно».

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Тимуровны и Тимуровичи. Как алтайские пенсионеры отказались от посиделок на лавочках и стали помогать всем вокруг

Алтапресс: Тимуровны и Тимуровичи. Как алтайские пенсионеры отказались от посиделок на лавочках и стали помогать всем вокруг

Горняк22
7 часов Ago
Несколько лет в Алтайском крае происходит что-то странное. Люди «за 50» отказываются смотреть «Кривое зеркало» и идут вязать вещи для недоношенных детей, организовывать...
Алтапресс: Круг замкнулся. «Барнаулкапстрой» намерен обанкротить подрядчика, с которого требовал взятку экс-руководитель компании

Алтапресс: Круг замкнулся. «Барнаулкапстрой» намерен обанкротить подрядчика, с которого требовал взятку экс-руководитель компании

Горняк22
7 часов Ago
Сообщение о намерении гендиректора «Барнаулкапстроя» Сергея Шумова подать заявление о банкротстве компании «ПромПлощадка» (руководитель Олег Зенов) на днях появилось на портале «Федресурс». Спустя несколько...
Алтапресс: «Выругался словом мужского рода». Как жители Алтайского края оскорбляли судей и что им за это было

Алтапресс: «Выругался словом мужского рода». Как жители Алтайского края оскорбляли судей и что им за это было

Горняк22
7 часов Ago
Неуважение к суду, ставшее причиной возбуждения уголовного дела на супругу и сына осужденного экс-вице-мэра Сергея Демина, — довольно редкое в Алтайском крае преступление. В 2020 году...
Алтапресс: Театральный фестиваль Золотухина в Барнауле: что посмотреть и какую постановку привезет театр на Таганке

Алтапресс: Театральный фестиваль Золотухина в Барнауле: что посмотреть и какую постановку привезет театр на Таганке

Горняк22
1 день Ago
18 сентября в Барнауле стартует четвертый всероссийский молодежный театральный фестиваль им. Золотухина. Одиннадцать театров со всей страны примут участие в конкурсной программе. Хедлайнером фестиваля по традиции...

Читать по теме:

ВТОПЕ: