ГОРНЯК22 15.09.2021
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Алтапресс: Осталось 5%: в Барнауле заканчивают ремонт Старого моста

Горняк22
7 часов Ago

В Барнауле завершается ремонт Старого моста, сообщили в Упрдор «Алтай». На объекте уже побывала комиссия с проверкой.

Старый мост в Барнауле. пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Специалисты оценили ход ремонта автодорожной части.

«Работы идут по графику, готовность объекта превышает 95%, завершить их и устранить выявленные недочеты необходимо к 20 ноября — в соответствии с госконтрактом», — заключил замначальника ФКУ Упрдор «Алтай» Сергей Гончар.

Сейчас на объекте идет монтаж деформационных швов. Они обеспечат повышенный уровень поглощения ударов и вибраций, что сделает проезд более комфортным.

Завершается окрашивание перил и монтаж барьерного ограждения. Предстоит установить знаки и нанести разметку из термопластика.

Кроме того, РЖД приводит в порядок металлические фермы, расположенные по бокам проезжей части.

Мост закрыли на ремонт в январе 2020 года.

Алтапресс

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