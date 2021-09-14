ГОРНЯК22 15.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Владимир Путин не исключил, что может уйти на карантин

Горняк22
16 часов Ago

Российский лидер Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что может уйти на карантин из-за коронавируса.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка. kremlin.ru.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал Путин.

Как позже заметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент выразился «образно», пишет РИА Новости.

Напомним, что президент привился от коронавируса вакциной «Спутник V» и неоднократно заявлял, что титры антител у него «держатся хорошо».

Алтапресс

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