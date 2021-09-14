Алтапресс: По ту сторону стойки. Altapress.ru внедрился в старейшую барнаульскую гостиницу и узнал, что можно найти под кроватью

Один из работников гостиницы «Алтай» рассказал о профессиональной примете — никогда не говорить, что смена легкая. А если сказал — постучи по дереву и поплюй через левое плечо. Неужели ли все так ужасно, как в голливудском фильме «4 комнаты», и есть ли светлые стороны в работе, об этом altapress.ru поговорил с коллективом гостиницы.

Гостиница "Алтай". Анна Молчанова.

Комната первая: руководитель службы номерного фонда

К началу рабочего дня, к восьми утра, Екатерина Новикова совершила обход — все ли на месте и ничего ли не сломалось. Она инспектор по кадрам. И в то же время — руководитель службы номерного фонда. Поэтому после обхода она берет у администратора отчет по номерному фонду и назначает наряд-задания горничным.

А далее вечная перепроверка: подсчет гелей и шампуней в номерах, полотенец в прачечной, осмотр «а есть ли пыль» в комнатах и «есть ли бычки» на территории, где поработал дворник. Все должно быть точно, как в аптеке, — чтобы клиент был доволен. «Если есть ошибки и недочеты, все исправляется при мне», — говорит Екатерина.

Сама о себе она говорит, что никогда не может усидеть на одном месте, любит все держать в руках (тут нашу беседу прервал работник кафе — попросил выдать мешки для мусора). И в то же время видит в большом количестве контроля недостаток. «Сейчас не часто встретишь ответственных людей, которые полностью отвечают за свою работу и которым я вполне доверяю, — говорит Екатерина. — Можно сутками отсюда не выходить, чтобы не было никаких казусов. Но, несмотря на это, я прихожу на работу с удовольствием».

Гостиница «Алтай». Анна Молчанова.

Контроль продолжается до восьми вечера. День заканчивается планеркой — работники отчитываются по смене и о предметах, которые постояльцы успели испортить. Обычно это вскрывается во время сдачи. Пока постоялец сдает ключ администратору, горничная бежит проверять номер — сломали, украли, испачкали ли?

Отписывается в чате. Если все в порядке, администратор благодарит гостя и провожает его. А если нет — заполняется акт ущерба имущества и горе-постоялец оплачивает по прайсу то, что наворотил.

И многие оплачивают — кто со скандалом, а кто опустив глаза в пол. Некоторым удается сбежать. «Был случай — заходим в номер, а там полностью все залито вином. Вывести это, конечно, очень непросто: столько нужно химии вылить. А гость просто съехал и даже не сдал ключ. Мы и не догадывались. Он, может, приехал с одним пакетиком — как понять, съезжает или вышел прогуляться?», — говорит заведующая.

Залитая вином постель и бычок в ней еще полбеды. «Некоторые полотенцами обувь вытирают. Белыми. Махровыми. Хотя тут же стоит губка. Но нет, им нравятся наши полотенца!» — качает головой Екатерина.

Гостиница «Алтай». Анна Молчанова.

Руководительница не зря так о них переживает, ведь все пятна приходится выводить ей — никому не доверяет. Да и прачки пока в гостинице не хватает. «Это дополнительная ответственность, а кто ее хочет на себя брать? К тому же, бывает, что и сотрудники ведут себя неаккуратно: поставят бутылек с моющим средством на ковролин — что-то проливается, что-то проедается», — вздыхает она.

Любимое народное средство — перекись водорода с содой. «Запросто удаляет кровь», — говорит Екатерина.

Комната вторая: горничные и проценты

— Текучка у нас большая. Нет, студенты почти к нам не приходят. Бывает, что горничные просто не выходят на связь… Разные ситуации, разные люди. У нас все хорошо — официальное трудоустройство, санитарные книжки за счет гостиницы, каждые полгода обучение, зарплата в срок: 15 тыс. плюс премия до 5 тыс. рублей за подработку — когда в свой выходной выходят, — говорит руководительница и открывает дверь в небольшую комнатку для горничных.

Гостиница «Алтай». altapress.ru.

Все стены заставлены стеллажами с постельным бельем и полотенцами. В центре комнаты остается небольшое пространство для стола, трех стульчиков и тележки, с которой работницы выезжают в свой чистый рейд. Такие комнатушки есть на каждом этаже.

— Вот, вам будет помогать корреспондент. Покажите класс, — говорит Екатерина и оставляет меня с тремя дамами: миниатюрной Татьяной, Светланой и девушкой-новичком (это ее первый рабочий день).

Мы катим тележку по длинному сумеречному коридору к первому по плану номеру. Пол застелен ковролином, который вечером обычно пылесосят ночные горничные, — те, у которых смена идет с восьми вечера до восьми утра.

Также они убирают на пожарных лестницах и в общественных зонах на первом этаже, и в туалетах на втором (у эконом-номеров — общие душевые и туалеты. Изменить это из-за статуса памятника архитектуры невозможно).

В конце коридора стоит гладильная доска с утюгом. Можно погладить вещи самому или, заплатив, поручить горничной. «И нам доплачивают. Допустим, от 100 рублей за услугу по прайсу нам полагается 10 рублей», — говорит Татьяна и открывает дверь в номер.

Екатерина говорила, что чтобы не пропустить ни одного угла, уборку нужно делать по часовой стрелке. Но в стандартном номере ты катаешься по какой-то рельсе — настолько он мал. Вообще уборка тут напоминает поездку в поезде, где нужно снять постель в узком купе и сдать ее товарищу проводнику, засунув в полосатый мешок.

— Я в одной гостинице работала ­ там номера были посвободнее. Сюда ушла, потому что дочь позвала — она старшей горничной работает. А через год старая моя начальница сюда пришла, — улыбается Светлана.

— Убрали постель, теперь трем пыль, — учит меня и новенькую Татьяна, запрыгивая на край кровати, чтобы протереть рамку на стене — иначе бы не дотянулась.

Гостиница «Алтай». Анна Молчанова.

— Знаю, что как-то Летучая в Барнаул приезжала, — говорю я, глядя на едва заметные желтые пятна на голом матраце — видимо, не все успели успешно вывести. — А тут была?

— Не знаю, я сама недавно работаю, полгода, — отвечает, спрыгивая. Люстры моют во время генеральных уборок, поэтому подкидывать Татьяну к ним не пришлось.

У горничных тряпочки разноцветные — красная для пола, зеленая для пыли, синяя для стекол. В тележке много непонятных бутыльков с бытовой химией — каждый для отдельной поверхности. К примеру, для дерева используется жидкость с антистатическим эффектом, которая отталкивает от себя пыль.

Края простыни подгибаем под матрац, делаем «красивые уголки», как у подарочных упаковок. Засовываю подушки в чуть влажные наволочки. Пододеяльник предоставила горничным, чтобы не шокировать, — надеваю я его обычно в стиле «приведение с мотором».

Гостиница «Алтай». Анна Молчанова.

Кафель в ванной поливаем водой, трем губкой с едким средством. «Куда достанешь, конечно, — пыхтит Татьяна, стоя на цыпочках и орудуя шваброй. — Протерли. Подождали и смываем» — смывает и вытирает стены насухо. «Вода с пола обычно в ведро собирается, но ты побегай за ним с этажа на этаж», — говорит она, выживая воду в унитаз, который тоже моет.

Так убирают пустые номера. В текущих, где живут гости, выносят мусор, пылесосят, протирают пыль и меняют полотенца. На одну горничную приходится 10 выездных номеров и часть текущих. «Самое большое — 40 комнат убирали», — говорит Татьяна.

В следующем номере на столе остался гостинец — пара подвядших вишенок на тарелке. Повезло.

Гостиница «Алтай». Анна Молчанова.

— Бывает, в стаканах бычки тушат, — говорит Светлана.

— И презервативы под кроватями оставляют, — усмехается Татьяна.

— И затапливают, — живо добавляет Светлана. — Душевые включают и вода аж на ковролин.

— Нет, по сравнению с сауной тут просто нечего делать, — улыбается Татьяна. — Здесь тебя не ограничивают: полчаса можно номер убирать. А когда заходишь после гостей в бассейн и тебе просто воды по щиколотку на полу, который нужно за 20 минут натереть насухо — это страшно. Еще и три номера там — идешь, убираешь и белье утюгом проглаживаешь. Но зато процент от продаж есть: выручили за смену 150 тыс. — нам 2% и чаевые.

Экскурсия по гостинице «Алтай» altapress.ru

Комната третья: шеф-повар и мох

— Вот творим. Восстанавливаю старинные рецепты русской кухни. Продукты у нас только алтайские. Мы даже от всеми любимой семги отказались — только речная форель, выращенная на ферме, — показывает на красивые картинки на своей кухне Сергей Апейкин.

Поработать шеф-повар успел и в Cafe de Lafe, «Опять25», Ретро Club, «Мама мия» и других — всего порядка 20 заведений. «Везде свой след оставил, некоторые рецепты и за пределы края расползлись, но не буду говорить какие», — улыбается он. В «Алтае» Сергей работает с января.

На стене висят фотографии и стейка из марала, и «Анны Павловой», и таежного десерта (зеленый бисквит, совсем как мох, моченая брусника и кедровые орешки). Не все блюда посетителям по вкусу. «К примеру, мозговые косточки, — говорит Сергей. — В Питере и Москве они очень популярны, а здесь не пошло, не понимают. Или сырая замороженная рыба — у нас французы были, только так лопали, а нашим не нравится».

Гостиница «Алтай». Анна Молчанова. Гостиница «Алтай». Анна Молчанова. Гостиница «Алтай». Анна Молчанова.

Больше всего шеф-повару нравится удивлять. К примеру, ежевичным соусом с добавление можжевельника и перца чили, который на вкус и сладкий, и кислый, и острый. «Больших поросят (не маленьких молочных) запекали с гречкой и грибами таежными. С дичью работаю — фазаны, бобрятина. Люблю альпийскую кухню, а вот фастфуд неинтересен», — говорит он.

По словам Апейкина, средняя ставка шеф-повара в Барнауле — 40−50 тыс. рублей. «Хотелось бы больше, — смеется он. — работаю в пятидневку. Здесь жить не могу: семья, трое детей, — улыбается. — Дома готовлю, когда есть время. Жене доверяю все, кроме мяса на мангале».

Бар и кафе в гостинице, в отличие от шеф-повара, работают круглосуточно. Подопечные шефа могут по среди ночи принести блюдо в номер. А тех гостей, которые «засиделись» за кружечкой, заботливый швейцар, носильщик и охранник в одном лице под руку провожает в номер.

Гостиница «Алтай». Анна Молчанова.

Комната четвертая: монолог администратора

— В свою первую смену я четырежды начинала рыдать.

И это говорит улыбчивая Екатерина Коновалова, администратор гостиницы.

— Программа тут тяжелая, — продолжает она, показывая на компьютер. — Плюс, быстрый ритм работы и высокий уровень ответственности за все. Гость хочет заселиться, другой хочет сделать возврат, третий просто выселиться — а у меня слезки на колесках, я стажировалась восемь часов и толком не ориентировалась. После первых суток сидела и говорила себе, что больше никогда не выйду, ненавижу гостиничный бизнес и людей.

Гостиница «Алтай». Анна Молчанова.

А после Екатерина втянулась и уже работает второй год. Самое сложное — многозадачность: координировать работу кухни, тут же ответить на телефонный звонок и забронировать номер, а по другому аппарату связаться с прачечной. «Компьютер, люди, телефон, люди, деньги — все, что вижу», — говорит она.

Екатерина живет в Новоалтайске — поднимается в 4:30, чтобы к семи часам быть на работе и выпасть из жизни на целые сутки, а после них два дня отдохнуть. Гостиница «Алтай» — ее первое место работы. Екатерина окончила бакалавриат по туристическому направлению в АлтГУ, а позже, между сменами в гостинице, — и магистратуру.

— То, чему учили в университете — можно взять и забыть, — озвучивает она любимую присказку выпускника. — Законодательно-нормативная база, разве что, пригодится. Вообще там ты начинаешь понимать, на что способен твой регион в сфере туризма. А что касается непосредственной работы — заселение-выселение, бланки-документы — конечно, этого нет. Плюс, на месте сложно сразу выстроить деловые отношения с подчиненными более старшего возраста, потому что от школы и университета остается послевкусие, что ты еще неполноценный человек.

Гостиница «Алтай». Анна Молчанова.

Тут Екатерина отвлекается на телефонный звонок и бронирует номер.

— В университете я довольно скептически относилась к профессии, думала: «Ты обслуга. Это не классно. Классно, когда ты предприниматель или экономист. А „обслуга“ — даже звучит, как что-то нехорошее», — говорит Коновалова.

Но проработав полгода поняла, что ей нравится. Да, есть разные гости, но немало и интересных людей, с которыми приятно общаться, которые рассказывают о своих путешествиях. К тому же, бывает много зарубежных гостей, с которыми можно потренировать иностранный язык.

— С некоторыми я до сих пор дружу, общаюсь по переписке. Морган из Германии играет на балалайке и фанатеет по русской культуре — исколесил всю Сибирь. И еще общаюсь с двумя братьями-итальянцами — заряженные позитивом люди, которые любят ездить в неожиданные места. Вот пригорело им посетить Архангельскую область. Мы бы в Тьмутаракань не поехали, а им интересно.

Гостиница «Алтай». Анна Молчанова.

Друзья администратора звали в гости, но нет времени, да и оклад — 20 тыс. рублей. «Я уже собиралась в Германию, но грянул коронавирус», — говорит Екатерина.

— Я думаю, что осталась бы в этой сфере, но что-то посерьезнее попробовала. Не знаю, есть ли возможности для роста. Тут нет иерархии, как в армии, где ты сегодня лейтенант, а завтра — старший лейтенант. Все зависит от руководства, наверное. И твоего потенциала — способен ли.

Тут Коновалова снова отвлекается на телефонный звонок. На этот раз от брони отказались.

— «Четыре комнаты», говорите? — смеется она. — Это похоже на реальность. Бывают смены спокойные, а бывают, что думаешь: «Господи, за что на меня это все свалилось?». Я сама раньше думала, что люди просто останавливаются переночевать. Не тут-то было. Не знаешь, что ждет сегодня. Тебе могут устроить пьяный дебош в ресторане, может что-то сломаться.

Гостиница «Алтай». Анна Молчанова.

Дважды за два года во время смены Екатерины в подвале прорывало канализацию. «Ночью, когда половина служб вообще не работает. Думаешь, как бы дожить до утра, чтобы нас не унесло, как на «Титанике», — смеется она.

Самое главное в работе администратора, по словам Коноваловой, — не сломаться. Если кипят мозги, никогда не нужно показывать, что тебя раздражают. Даже самую малость. «Иначе начнут ковырять, — говорит она. — Если ты предельно мила, то другим становится неудобно кричать, и все сходит на нет. Скандальные гости бывают разные: «Да тебя уволят, ты тут никто», «Ты некомпетентна!». А вы улыбайтесь», — тут администратор улыбается и желает доброе утро гостю, вошедшему в гостиницу.

Алтапресс