ГОРНЯК22 25.09.2021
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Алтапресс: Единороссы утратили большинство в АКЗС

Горняк22
9 часов Ago

Избирательная комиссия Алтайского края признала прошедшие 17−19 сентября выборы состоявшимися, а их результаты — действительными. Участие в голосовании приняли 39,75% избирателей. Единороссы получили 31 мандат из 68.

Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года. Анна Зайкова

В пресс-службе крайизбиркома представили результаты по партийным спискам кандидатов:

  • «Единая Россия» — 34,33%,
  • КПРФ — 24,04%,
  • «Коммунисты России» — 12,08%,
  • «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 13,68%,
  • ЛДПР -10,72%,
  • «Яблоко» — 1,71%.

По краевому избирательному округу избрано 34 кандидата:

Коммунисты России

  • Сурайкин Максим Александрович
  • Матасов Сергей Владимирович
  • Малинкович Сергей Александрович
  • Сорокин Кирилл Михайлович

Единая Россия

  • Томенко Виктор Петрович
  • Романенко Александр Алексеевич
  • Зобнев Виктор Викторович
  • Боос Петр Рогустович
  • Кривенко Алексей Николаевич
  • Банных Максим Анатольевич
  • Данилин Николай Владимирович
  • Лазарев Александр Федорович
  • Сафонов Артем Евгеньевич
  • Васильев Антон Александрович
  • Траутвейн Александр Викторович
  • Фролова Юлия Аркадьевна

ЛДПР

  • Жириновский Владимир Вольфович
  • Семёнов Владимир Владиславович
  • Булаев Сергей Сергеевич
  • Шудра Ирина Павловна

КПРФ

  • Прусакова Мария Николаевна
  • Кривов Андрей Юрьевич
  • Початов Вячеслав Юрьевич
  • Грошева Татьяна Александровна
  • Ткачев Александр Александрович
  • Зайцев Михаил Валентинович
  • Волобуев Александр Максимович
  • Мухортова Людмила Васильевна
  • Белкин Владимир Павлович

Справедливая Россия — Патриоты — За правду

  • Терентьев Александр Васильевич
  • Суслова Людмила Алексеевна
  • Молотов Александр Владимирович
  • Боровикова Евгения Анатольевна
  • Николайчик Александр Александрович

Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года. 1 Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года. Анна Зайкова

Итого в новом составе регионального парламента у «Единой России» будет 31 мандат (по одномандатным округам 19 и плюс 12 по спискам), уточнил ТАСС.

Оставшиеся 37 мандатов из 68 будут распределены между четырьмя партиями.

Первая сессия краевого парламента (организационная), по предварительным данным, пройдет 7 октября.

Алтапресс

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