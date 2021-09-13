Алтапресс: Сухое и мокрое. Как сочетать сыр и вино
Знаете, что украсит модную гостиную со свежим ремонтом? Приятный вечер в хорошей компании с идеально подходящими друг другу вином и сыром. Altapress.ru поможет подобрать вам такую пару.
Сыр и вино. smak.ua.
Рекомендации
Сыры с нежным вкусом потеряются на фоне мощного вина и наоборот. Молодой сыр лучше подойдет к вину с содержанием алкоголя ниже 12%. К крепким винам уже можно подавать зрелые сыры, яркие по вкусу.
Дуэты вина и сыра из одной местности — практически беспроигрышный вариант.
Наиболее универсальные сорта сыра — эмменталь и гауда. Благодаря особой жирности они подходят к танинным винам, но неплохо будут сочетаться и с напитками с тонким вкусом.
Бокал, вино. Открытые источники в Интернете (СС0)
Экспериментируйте! Попробуйте к этим сырам оранжевое вино.
Полутвердые сыры
Мимолет, чеддер, эдамер, эмменталь.
К этим сырам с ореховыми нотками как нельзя лучше подойдут белые вина, выдержанные в дубе, или напитки с фруктовым и ягодным букетом. Необычным будет сочетание с креплеными винами или сладкими белыми.
Твердые сыры
Гауда, грюйер, канталь, конте, пармезан.
У твердых сыров — насыщенный вкус, поэтому им требуется сухое красное вино. Пармезан можно сочетать и с игристыми винами.
Сыр. опубликовано на yapokupayu.ru
Свежие сыры
Адыгейский, маскарпоне, рикотта, фета.
К этим сырам с кислинкой подойдет подобное им вино с высокой кислотностью.
Мягкие сыры с плесневой корочкой
Бри, камамбер.
Сливочным и жирным сырам — вина с высокой кислотностью. Можно взять игристые вина, белое полусладкое, красное сухое, красные испанские вина. Бри подойдут сладкие вина.
Мягкие сыры с мытой корочкой
Ливаро, мюнстер, эпуасс.
Эти сыры с достаточно резким ароматом лучше сопровождать сладковатыми винами.
Хлеб и сыр с плесенью. СС0
Голубые сыры с плесенью
Дорблю, рокфор, стилтон
Им отлично подойдут сладкие десертные вина, крепленые красные. Лучше всего сочетаются с белыми винами, а также сладкими натуральными винами, сделанными при помощи плесени.
Копченые сыры
Косичка, чечил.
Кавказским сырам — кавказские вина. Насыщенные янтарные справятся с яркостью вкуса, а красные полусладкие будут удачно контрастировать.
Вино. Алкоголь и романтика. СС0
Рассольные сыры
Брынза, моцарелла, сулугуни, чанах.
В целом эти сыры хорошо сочетаются с молодыми белыми винами, розовым или легким красным сухим.
Козий и овечий сыры
К козьему сыру подходят белые вина. К овечьему — игристые.