ГОРНЯК22 13.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Наука и схоластика. Министр здравоохранения Мурашко в Барнауле высказался об антипрививочниках и новых волнах ковида

Горняк22
7 часов Ago

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе визита в Барнаул озвучил позицию ведомства относительно антипрививочной кампании, которую в сети открыли многие публичные личности, в том числе именитые врачи. Мурашко сказал, что спорить с противниками прививок бессмысленно.

Визит Михаила Мурашко в Барнаул. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

По его словам, в настоящий момент есть доказательные данные, основанные на обследовании многомиллионной группы российских и зарубежных пациентов, привитых отечественными вакцинами: все они не заражаются ковидом или переносят болезнь в легкой форме.

«Эта прививка — здоровье- и жизнесберегающая, — подчеркнул Михаил Мурашко. — Как можно спорить с людьми, которые не основываются ни на каких научных данных и медицинских наблюдениях? На мой взгляд, это схоластика — бессмысленный спор».

Министр рассказал, что доказательный пример показывает маленькая республика Сан-Марино, его обсуждали на недавнем саммите G20. В республике привито почти все взрослое население, а ковидные госпитали полностью закрыты за ненадобностью.

Визит Михаила Мурашко в Барнаул. 1 Визит Михаила Мурашко в Барнаул. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Также Михаил Мурашко мягко осудил экспертов, которые в СМИ прогнозируют новые волны коронавирусной инфекции.

«Экспертное сообщество должно не ожидать какой-то новой волны, а прямо сейчас рекомендовать вакцинацию, — сказал министр. — Будет новая волна или нет, зависит от нашего общего самосознания. Это как раз тот случай, когда ваша жизнь и здоровье зависят от вашего соседа».

Алтапресс

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