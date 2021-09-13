ГОРНЯК22 13.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Европейский экспортер за небольшие деньги купил землю, склады и канализацию на Алтае

Горняк22
7 часов Ago

В начале сентября был заключен договор купли-продажи части имущества обанкротившегося агрохолдинга «Юг Сибири». Покупателем недвижимого имущества и земли стало предприятие из Белгородской области, активно работающее на экспорт.

Аукцион. Pixabay.com

Что удалось продать

В 2021 году конкурсный управляющий уже трижды пытался реализовать на торгах имущество агрохолдинга. Самое «вкусное» — два крупных маслоэкстракционных завода — продать не удалось. Первый раз торги были перенесены, второй раз комитет кредиторов решил их отменить.

Единственное, что удалось продать, это имущество в Камне-на-Оби. Одним лотом продавали служебно-техническое здание площадью 568,7 квадратных метров, гаражи на 10 машин, склад, подъездные пути, канализацию.

Также в лот входил земельный участок площадью 23,5 тыс. квадратных метров. Все это за 8,2 млн рублей купил Покровский завод растительных масел из Белгородской области.

Масло. 1 Масло. Степан Снитко/barnaul.org.

Что известно о покупателе

Предприятие специализируется на производстве соевого и рапсового масел. Учитывая близость к европейским границам работает в основном на экспорт.

В 2019 году на заводе открыли два новых цеха, на строительство которых собственник направил порядка 100 млн рублей. По информации портала Зерно-Онлайн, на предприятии также планировали модернизировать производство до переработки 1,5 тыс. тонн в месяц по сое и до 2 тыс. тонн по рапсу, расширить складские помещения, приобрести транспорт, чтобы сократить затраты на логистику.

Из-за снижение спроса на рапсовое масло в Европе на заводе говорили об увеличении поставок в Китай. Вероятно покупка имущества на Алтае с этим и связана.

Рапс.2 Рапс. СС0

Что еще предстоит продать

Два маслоэкстракционных завода в Бийске и Барнауле рано или поздно опять выставят на торги. В прошлый раз, когда это было сделано, их начальная стоимость составляла 2,4 млрд рублей.

Нынешний арендатор имущества — группа компаний «Благо» — не единожды заявлял о своей готовности на общих условиях участвовать в торгах. Ранее источники altapress.ru сообщали, что интерес к активам проявляют и другие крупные игроки рынка.

Алтапресс

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