Алтапресс: В Минобороны РФ изложили альтернативный взгляд на готовность своих алтайских объектов к зиме

Начальник «Центрального жилищно-коммунального управления» Минобороны России отозвался на утверждения главы Алейска, опубликованные altapress.ru. Он не согласился с заявлением муниципального чиновника о неготовности к отопительному сезону жилфонда и котельной, принадлежащих Минобороны. По его словам, в домах проведены все необходимые работы, но паспорта готовности не подписал сам глава города. В ремонт котельной средства вкладывают — и она тоже готова нести осенне-зимние нагрузки.

Котельная №1 в Алейске. Altairegion22.ru

О чем сказал глава Алейска

Иван Маскаев поделился своим пониманием ситуации на заседании правительства края. Он, в частности, сказал, что 30 многоквартирных домов, за которые отвечает учреждение Минобороны, не готовы к прохождению отопительного сезона. Александр Жданов, руководитель «Центрального жилищно-коммунального управления» (ЦЖКУ) Минобороны России, дал развернутые возражения на этот тезис.

Ответ ЦЖКУ: «Дома к зиме подготовлены , паспорта готовности получены»

Во-первых, Жданов пояснил, как обстоят дела с подготовкой 30 домов к осенне-зимнему периоду. Комплекс мероприятий, обеспечивающих безаварийную работу в зимних условиях, проведен: сделана промывка, опрессовка систем отопления, произведено закрытие теплового контура и ремонт запорно-регулирующей арматуры.

26 июля паспорта готовности домов были направлены на утверждение в администрацию Алейска.

Алейск. Лето 2021. Ремонт дома, который стоит на балансе ЦЖКУ. @aleysk_news

«От администрации г. Алейска за подписью главы города Маскаева И.В. получен отказ в подписании паспортов готовности объектов Минобороны России к отопительному периоду от 20 августа 2021 года № 260/П/3279», — сообщил Александр Жданов (копия отказа также предоставлена altapress.ru).

В дальнейшем управление поступило в соответствии с требованием приказа Минобороны России № 860 (от 30 декабря 2017 года) — после получения мотивированного отказа от администрации паспорта готовности согласованы командованием воинской части № 41659.

Алейск. @aleysk_news

О чем сказал глава Алейска

Иван Маскаев сообщил, что к котельной № 1, принадлежащей Минобороны РФ, больше сотни замечаний Ростехнадзора. Но предписания не выполнены и наполовину, «в связи с чем в очередной раз Алейск не получит паспорт готовности».

Ответ ЦЖКУ: «Котельная готова к безаварийной работе»

Начальник жилищно-коммунального управления пояснил altapress.ru, что на ремонт котельной № 1 Минобороны России выделило за последние годы 80 млн рублей. Так, в 2018 году проведен ее капремонт с заменой котла ПТВМ 30М, затраты составили около 20 млн рублей.

Котельная № 1 в Алейске. Altairegion22.ru

В 2021-м на капремонт выделено 39 млн рублей. На эти деньги к концу сентября будут заменены котел, КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика), пять насосов. Также прорабатываются варианты ремонта двух дымовых труб.

«Управление принимает исчерпывающие меры по безаварийной работе котельной № 1, основное и вспомогательное оборудование подготовлено к прохождению отопительного периода в полном объеме. Существующее техническое состояние дымовых труб позволяет обеспечить бесперебойную работу котлового оборудования котельной № 1», — сообщил Александр Жданов.

Алейск. Детский сад. @aleysk_news

Жданов также рассказал, что котельная № 1 отапливает 103 объекта Минобороны и более 150 объектов, не связанных с министерством (их больше 50% от всех потребителей). Это 139 жилых домов, три детсада, центральную райбольницу, детскую школу искусств, почту, лицей, общеобразовательную школу, пункт полиции, склады, магазины, гаражи, парикмахерские.

Между тем, по закону, если отпала необходимость в военном недвижимом имуществе для обеспечения полномочий по обороне страны и безопасности государство, это имущество подлежит безвозмездной передаче в муниципальную собственность.

Передача таких объектов регионам или муниципалитетам предусмотрена статьей 2 (и пунктом 6) Федерального закона от 8 декабря 2011 года № 423 «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов РФ, муниципальную собственность».

ЦЖКУ неоднократно направляло обращения в правительство Алтайского края и в муниципальные органы власти о приеме объектов теплоснабжения в муниципальную собственность. Но получал в ответ немотивированные отказы, сообщил Жданов.

Алейск. aleysk22.ru

Что такое ЦЖКУ?

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны России создано во исполнение приказа министра обороны РФ от 2 марта 2017 года № 155 с 1 апреля 2017 года как федеральное государственное бюджетное учреждение.

Цель деятельности учреждения — содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил РФ, информирует сайт ЦЖКУ.

Как объяснял «Коммерсантъ», учреждение подхватило функции ГУ ЖКХ, АО «Оборонэнергосбыт», АО «Славянка» и других организаций, которые до него обслуживали военные объекты на основании договоров с Минобороны. Таким образом министерство провело реформу ведомственного ЖКХ, смысл которой сводился к отказу от аутсорсинга и переходу на прямые контракты с поставщиками.

Алтапресс