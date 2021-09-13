Алтапресс: Дорогое подполье. В Барнауле массово продают подвальные помещения в жилых домах

В краевой столице ведется прием заявок на участие в аукционе по продаже нежилых подвальных помещений. В лоте значится 11 позиций по приватизации муниципальной собственности. В основном это подвалы, расположенные в домах разных районов Барнаула, и два помещения на первом этаже зданий. Начальная стоимость каждого варьирует от 580 тыс. рублей до 3,6 млн рублей.

Подвал, старый дом. CC0

Прием заявок от желающих прикупить нежилые помещения закончится через две недели — 27 сентября. Торги организовал комитет управления муниципальной собственностью Барнаула.

На аукцион выставлены нежилые помещения в подвалах следующих домов:

По ул. Западная 4-й , 83 ( Н1), площадью 70,8 кв. м — стоимость 580 тыс. рублей

83 Н1), площадью 70,8 кв. м — стоимость 580 тыс. рублей По бульваре 9 Января , 90 ( Н-6), площадью 165,6 кв. м — 824 тыс. рублей.

90 Н-6), площадью 165,6 кв. м — 824 тыс. рублей. По ул. Георгиева , 55 ( Н-2), площадью 114,4 кв. м — 858 тыс. рублей

55 Н-2), площадью 114,4 кв. м — 858 тыс. рублей По ул. Энтузиастов , 5 ( Н4), площадью 340,2 кв. м — 1,5 млн рублей

5 Н4), площадью 340,2 кв. м — 1,5 млн рублей По ул. Островского , 31 ( Н2), площадью 322,3 кв. м — 2,1 млн рублей

31 Н2), площадью 322,3 кв. м — 2,1 млн рублей По ул. Юрина , 192 ( Н1), площадью 215,6 кв. м — 2,6 млн рублей

192 Н1), площадью 215,6 кв. м — 2,6 млн рублей По ул. Западной 4-й , 78/ул. Германа Титова ( Н1), площадью 602,5 кв. м — 2,9 млн рублей

78/ул. Германа Титова Н1), площадью 602,5 кв. м — 2,9 млн рублей По ул. Новосибирской , 1а ( Н5), площадью 624 кв. м — 3,35 млн рублей

1а Н5), площадью 624 кв. м — 3,35 млн рублей По Павловском тракте , 132 ( Н21), площадью 414,2 кв. м — 3,6 млн рублей

Подвал, окошко. Открытые источники в Интернете (СС0)

Кроме того, в лоте значатся нежилые помещения на первом этаже зданий на ул. Анатолия, 91 и ул. Юбилейной, 1а в селе Гоньба. Общая площадь имущества — 112,3 кв. м и 81,4 кв. м соответственно. Стоимость первого предложения составляет 3,4 млн рублей, второго — 592 тыс. рублей.

Памятная доска в честь Анатолия Мельникова. altai-ter.er.ru/

Факт

В доме на ул. Анатолия, 91 жил и работал председатель Барнаульского городского исполнительного комитета, известный градоначальник Анатолий Мельников. Он ввел одну из главных традиций в краевой столице — празднование Дня города. Весной прошлого года altapress.ru писал о том, что на стене жилого здания появилась памятная доска в честь легендарного градоначальника.

Добавим, что в отношении подвалов указано обременение — обеспечение сохранности и свободного доступа для обслуживания и эксплуатации сетей, оборудования и узлов учета.

Пока на аукцион никто не заявился. К слову, объекты уже выставлялись на продажу 29 сентября 2020-го, 2 февраля 2021-го (торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок) и 17 августа текущего года (сняты с торгов).

Подвал. Бойлерная. pixabay.com.

Как отмечает «ЖКХ-Контроль», ряд подвальных помещений, а также чердаков, колясочных, противопожарных проходов, лифтерных и даже мусоросборочных камер, включен в реестр муниципальной собственности, поэтому власти могут распоряжаться данными площадями. В том числе продавать на открытых аукционах.

Помещения могут подойти для магазинов, парикмахерских, кафе и других видов бизнеса.

Алтапресс